Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları kesimi 17-20. kilometresinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Tem Otoyolu'nun 116-120. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Lüleburgaz-Saray kavşaklarında güney taşıma yolu (İstanbul istikameti) trafiğe kapatıldı. Ulaşım kuzey taşıma yolundan (Edirne istikameti) iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde veriliyor.

İzmit-Kandıra yolunun 1-3. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 45-47. kilometrelerinde Kahramankazan-Ankara istikametinde banket dışı ilave servis yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kelkit-Erzincan yolunun 42. kilometresinde menfez çökmesi nedeniyle yol bakım, onarım çalışması yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresinde Çamburnu tünelinde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.