TRABLUS AA- Ülkenin doğusunda 10 Eylül'de yaşanan sel felaketinin bir daha tekrarlanmaması için Ulusal Birlik Hükümetine (UBH) bağlı Ulusal Meteoroloji Merkezi, vatandaşları uyardı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ülkenin güneybatı bölgelerinde cumartesi akşam saatleri itibarıyla kuvvetli yağışların görülmesinin beklendiği kaydedildi.

Kuvvetli yağışlardan Gat şehri ve çevresi, El-Cufra, Hun, El-Fukaha, El-Huruc, Sebha ve çevresi, Brak, Merzuk ve El-Katrun kentlerinin etkilenmesinin beklendiği ifade edildi.

Yağışın, bazı vadilerde su baskınlarına neden olacağı aktarılan açıklamada, vadi yakınlarında yaşayanlardan dikkatli olmaları istendi.

UBH'ye bağlı Trablus'taki Acil Tıp ve Destek Merkezi ise yaptığı yazılı açıklamada, herhangi bir olağanüstü duruma karşı merkeze bağlı tüm birim ve ofislerin teyakkuzda olduğu duyuruldu.

Sebha Hastanesinde görev yapan doktorlardan İbrahim el-Hasnavi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, güney kentlerinde altyapının zayıf olması nedeniyle ülkenin doğusunda yaşanan felaketin bir benzerinin yaşanmasından endişe ettiklerini söyledi.

Güneydeki kentlerde bulunan evlerin çoğunun temelsiz kerpiç evlerden oluştuğuna ve bunların sele dayanmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Hasnavi, bu kentlerin zayıf sağlık altyapısının da olağanüstü bir durumla mücadele edemeyeceğini dile getirdi.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu açıklamıştı.