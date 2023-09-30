Haber: Duha Sena Oskay

Nijeryalı kutsal adam olarak adlandırılan bir kişi, 'ilahi korumasını' göstermek için kendisini üç aslanla birlikte bir kafese kilitledi. Bunun tıpkı İncil'deki canavarlardan Tanrı tarafından kurtarılan Daniel'in öyküsünü örnek gösterdi.

"Tanrı adamının başına hiçbir şey gelemeyeceğini" kanıtlamak isteyen papaz lider, hatta cemaatini bu gösteriye tanık olmaları için hayvan parkına davet etti. Kolunu hayvanlardan birinin ağzına koyan adam, yara bile almadan kurtuldu.

Ancak işin aslı sonradan ortaya çıktı. Video da kendini papaz olarak tanıtan adamın hayvanat bahçesinde görevli bir bekçi olduğu ortaya çıktı.

Videoyu izleyenler sahte papazı eleştiri yağmuruna tuttu.