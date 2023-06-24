Merhabalar sevgili dostlar,

Bugün sizlere buram buram tarih kokan bir lezzeti getirdim.

''Sütün Muktediri''yani MUHALLEBİ..

1500'lü yıllarda Osmanlı da sevgiyle hazırlanan ve dağıtılan süt, şeker pirinç unu ile pratik pişirilen ama bir o kadar da severek tüketilen ''Muhallebi''..

Geçmişine bakıldığında, isminin ortaya çıkışı bir Arap General olan ''Al-Muhallab İbn Abi'Sufra'ya ''dayanıyor. 7. yüzyılda generalin komutasında görev yapan aşçının general için özel olarak hazırladığı ve Generalin tatlıyı çok sevdiği için kendi adının verilmesini uygun gördüğü yazılır.O zamanlardan günümüze uzanan tarihi yolculuğu ile ''Muhallebi''olarak hepimiz severek tüketiriz.

Köklü geçmişini araştırdığımızda ilk tarifler 10.yüzyılda kayıtlara geçmiştir.Ve 3 farklı muhallebi tarifine rastlanır.

Biri bildiğimiz haliyle ''Sade Muhallebi, bir diğeri pirinç ilavesiyle hazırlanan, 3. tarif ise tavuk eti eklenerek pişirilen..

Yani hepinizin aklına geldiği gibi bu 3 tarifte, 3 farklı sütlü tatlıyı temsil eder.

Muhallebi-Sütlaç-Tavuk Göğsü..

Bugün hala toplum olarak sütlü tatlılar dediğimizde bu 3 tatlı ismi ilk aklımıza gelen tatlılardır.

Zaman içinde farklı ilave malzemeler ile zenginleştirilse de özünde muhallebi yine temel lezzetini damaklarda hissettirir.

Sizler için hazırladığım ve denediğim tarifte de bu sefer yine Türk tatlıları içinde çok severek tüketilen kadayıf'ı, muhallebinin üzerine sararak iki lezzeti bir araya getirdim.Umarım beğenirsiniz.Lezzetinin yanı sıra ikramı ve görüntüsü ile sevdiklerinizi mutlu edecektir.

Hepinize kolay gelsin.



• MALZEMELER:

• DIŞ KATMAN:

• 300 gr tel kadayıf

• 2 yemek kaşığı pudra şeker

• 100gr tereyağ

• 1 kahve fincanı dövülmüş fındık

• HAZIRLANMASI:

• Tel kadayıfları ufalayarak iyice küçültün.

• Bir tavaya tereyağını alın eritin ve kadayıfları ekleyerek karıştırarak kavurmaya başlayın.

• Fındıkları ince doğrayarak ekleyin ve devamlı karıştırarak hepsinin aynı kıvamda kavrulmasını ve renk almasını sağlayın.

• Pembeleşmeye başlayınca pudra şekerini ekleyerek karıştırın ve ateşten indirin.

• Küçük boy bir tepsiye kavrulan kadayıfları bastırarak eşit kalınlıkta yerleştirin.

• MUHALLEBİSİ:

• 1lt Süt

• 4, 5 yemek kaşığı Un

• 8 yemek kaşığı toz şeker

• 1, 5 yemek kaşığı tereyağ

• 1 paket vanilya

• İÇİNE:

• Fındık

• HAZIRLANMASI:

• Süt, şeker ve unu tencereye alın ve karıştırın.

• Orta ateşte karıştırarak pişirmeye başlayın.

• Koyu kıvam alan muhallebiye tereyağ ve vanilya ekleyerek ateşten indirin.

• Mikserle 5 dakika çırpın.(bu arada ılık hale gelecektir.)

• ılınan muhallebiyi kadayıfların üzerine eşit olacak şekilde gezdirin.

• Üzerine fındık serpin.

• Buzdolabında en az 3-4 saat bekletin. (geceden hazırlarsanız daha da güzel olacaktır.)

• Tamamen soğuyan ve katılaşan muhallebiyi dikdörtgen olacak şekilde kesin ve yuvarlayarak rulo haline getirin.

• Servis tabağına aldığınız tatlılarınızı Antep fıstığı ve fındık ile süsleyin.

• not: Fındık yerine ceviz de kullanabilirsiniz.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...