22 HAZİRAN 1919 AMASYA‘DAN

MERHABA DOSTLARIM!

...

BİZ HÜRRİYETİMİZ İÇİN ÖLECEKLERDENİZ DOSTLARIM!

22 Haziran 1919 tarihinde AMASYA’dayız.

AMASYA HALKI KURTARICIMIZ ATATÜRK’Ü BAĞRINA BASMIŞ ve DÜNYAYA

“BİZ HÜRRİYETİMİZİ ÖLÜMÜNE ALIRIZ”

diye haykırmıştır.

KURTULUŞ için yapılması gereken tespitler ve dünyaya haykırılacak GENELGE hazırlanmış ve DÜNYAYA bildirilmiştir:

"1-vatanın bütünlüğü,Milletin İstiklali tehlikededir.

2-İstanbul hükümeti

üzerine aldığı sorumluluklarını yerine getirememektedir.

3-Milletin istiklalini,yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

4-Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

..."

Kurtuluşumuzun ilk adımlarından ,ilk yazılı belgesi ,Amasya Tamimi’nin imzalandığı gün bugün.

Günümüze ışık tutmuyor mu?

Aynı koşullarda mıyız?

Etrafımız sırtlan,çakal,çiyanlarla sarılı değil mi?

Takdir Türk Milletinin!!!

Sevgili dostlar Amasya genelgesinin amacı:

Milletin bağımsızlığa kavuşmasıdır,

Bağımsızlığı sağlayacak olan da yine milletin kendisidir.

Gerekçe ise:İstanbul hükümetinin kukla hükümet olmasıdır.

Amasya Genelgesi,

22 haziran 1919'da imzalanarak dosta düşmana duyurulmuş;tüm yurdun,

yurdum insanlarının ışığı ve yol haritası olmuştur.

Tarihi hatırlayınca günüm aydın oluyor,

umut,huzur,mutluluk doluyorum...

104 yıl önce bugün,

ATATÜRK'ün 19 MAYIS 1919'da,

Samsun'da yakmış olduğu meşale;

Amasya'da daha da şavklanmıştır...

22 Haziran 1919’da

Ulusal Egemenliğe dayalı TÜRKİYE CUMHURİYETİ'nin kuruluş belgelerinden olan,

AMASYA TAMİMİ yayınlanır...

VATAN BÜYÜK TEHLİKE İÇİNDEDİR...

EGEMENLİK ULUSTADIR.

İTİLAF DEVLETLERİNİN ÜLKEYİ İŞGALİ KABUL EDİLEMEZ...

KARANLIK OLAN DEVLETİN DURUMU;VATANIN DURUMUDUR...

Padişahla yola devam etmenin imkanı yoktur...

MİLLETİN KADERİNİ YİNE MİLLETİN AZMİ VE KARARI TAYİN EDECEKTİR...

KUTLU OLSUN,KUTLANSIN KURTULUŞ ADIMLARINDAN BİRİ DAHA;

HATIRLANSIN,FEYZ ALINSIN...

Maalesef geçmiş seçim,ekonomik tartışmalar altında bugünü kim hatırlayacak bilemem!

...

Ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık günlerde;

Şanlı tarihimizi daha çok hatırlamaya ihtiyacımız var...

Ülkemin 1919’da çizilen Aydınlık tarihinin kararmasına izin vermemek HEPİMİZİN,TÜRK MİLLETİNİN ELİNDEDİR.

Sevgiyle aydınlık günlerde kalın.

Unutmayalımki;

Uluslar kendi kaderlerini kendileri belirler!!!

Ve ATATÜRK der ki:

“UMUTSUZ DURUM YOKTUR;UMUTSUZ İNSAN VARDIR.BEN HİÇ BİR ZAMAN UMUDUMU YİTİRMEDİM.

...

AMASYA TAMİMİ’NİN BUGÜN 104.YILI evet!

Uzun okumak isteyenler aşağıdaki tarihi belgeleri de okusunlar...

Abdurrahman Kamil Efendi'nin Sultan Beyazıt Camiinde 12 Haziran 1919 günü (Mustafa Kemal Paşa'nın Amasya 'ya geldikleri gün ve Mustafa Kemal Paşa'da hazır bulunduğu halde) gerçekleştirdikleri cuma hutbesi’ni ekleyerek bitireyim yazımı...

“Muhterem evlatlarım,

Madem ki milletimizin şerefi, hürriyeti, istiklali tehlikeye düşmüştür. Artık hükümetten bir iyilik beklemek bence abestir. Şu andan itibaren Padişah olsun, isim ve ünvanı ne olursa olsun, hiçbir şahsın ve makamın hikmeti mevcudiyeti kalmamıştır. Yegane çare ha las milletimizin doğrudan doğruya hakimiyeti eline alması ve iradesini eline alması ve kullanmasıdır.

AMASYA TAMİMİ

(22 Haziran 1919)

1- Vatanın tamamı, milletin istiklâli tehlikededir. Hükümet merkezi İtilaf Devletleri'nin etkisi ve denetimi altında bulunduğundan, sahip olduğu sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir. Bu durum, milletimizi adı var, kendi yok durumuna düşürüyor.”

...

Ve 104 yıl önce 0 gün ki dil ile AMASYA TAMİMİ’Nİ aktarayım siz okumak isteyenlere:

“1-Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." Milletin halü vaz ını derpiş etmek ve sadayı hukukunu cihana işittirmek için her türlü tezhir ve murakabeden uzak bir heyeti milliyenin vucudu elzemdir. Bunun için bilmuhabere her taraftan vaki olan teklif ve arzuyu milli üzerine üzerine Anadolu’nun bi’l-vücuh en emin mahalli olan Sivas’ta millî bir kongrenin serian in’ikadı takarrür etmiştir. Bunun için tekmil Vilâyât-ı Osmaniye’nin her livasından ve fırka ihtilafatı nazarı dikkate alınmaksızın muktedir ve milletin itimadına mazhar üç kadar zatın sürat-i mümküne ile yetişmek üzere hemen yola çıkarılması icap etmektedir. Her ihtimale karşı bunun bir sırr-ı millî halinde tutularak dağdağaya mahal verilmemesi ve lüzum görülen mahallerde seyahatin mütenekkiren icrası lâzımdır.

2-Vilâyât-ı Şarkiyemiz namına 10 Temmuz’da Erzurum’da in’ikadı mukarrer kongre için vilâyât-ı mezkurenin Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyetlerinden müntehap azalar zaten Erzurum’a müteveccihen yola çıkarılmışlardı. O vakte kadar vilâyât-ı sairemizin murahhasları da Sivas’a vasıl olabileceklerinden Erzurum Kongresi’nin azası da tensib edeceği zamanda ictima-ı umumiye dahil olmak üzere Sivas’a hareket edecektir.

3-İşbu mevada göre murahhasların Müdafaa-ı Hukuk-i Milliye Cemiyetleri ve belediye riyasetleri ve suver-i saire ile intihabı ile tahrikleri hakkındaki delâlet-i aliye-i vatanperverîlerini ve isimleri ile zaman-ı hareketlerinin telgrafla iş’arını istirham eylerim.

4-Bu telgrafın vusulünün hemen iş’ar buyrulması rica olunur.”

...KURTULUŞUMUZUN İLK YAZILI BELGESİNİN 104.YILI KUTLU OLSUN TÜRK MİLLETİNE...

Av.Tülay Bekar