M. Kemal SALLI

Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla İstanbul’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Kazakistan’ın bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılan kutlamaların son durağı İstanbul’du.
İstanbul’daki etkinlikler 23 Eylül’de, Bağcılar’da Mustafa Öztürk Parkı’nın açılışıyla başladı. Parkın açılışından sonra Dünya Kazak Birliği’nin düzenlediği “Küreselleşme Medeniyetinde Kazak Dünyası” başlıklı kurultay yapıldı. Gece de, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda Kazakistan’ı tanıtan “Türk Dünyası’nın Kalbi” konulu bir sergi açıldı ve Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Türk ve Kazak ezgilerinden oluşan nefis bir konser verdi.
MUSTAFA ÖZTÜRK PARKI
Bağcılar Belediyesi yetkilileri, Kurultay delegeleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, Kazakistan ve Türkiye’nin ortak değeri, taekwondo sporunun her iki kardeş ülkede de sevilmesini ve yaygınlaşmasını sağlayan ünlü taekwondo ustası Mustafa Öztürk'ün adını taşıyan parkın açılış töreni gerçekleştirildi.
Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu girişimiyle açılan Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı’nın açılış törenine, Bağcılar Belediyesi Başkanı Lokman Çağırıcı, Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel, Dünya Kazaklar Birliği Başkan Yardımcısı Zauıtbek Turısbekov, Mustafa Öztürk'ün Almanya'da yaşayan kızı Neslihan Öztürk Keklik’in yanı sıra davetliler ve basın mensupları katıldı.
İki ülkenin milli marşıyla başlayan programda konuşan eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Zautbek Turisbekov, “Kazaklarda bir deyim var. ‘Bir yiğit için bir marifet az olur’ Mustafa’nın spor haricinde birçok marifeti vardı. Türkiye’nin ve Kazakistan’ın ismini dünyaya duyuran çok sayıda talebesi var” dedi.
Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel de, Mustafa Öztürk Parkı’nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Hem Kazakistan hem Türkiye için önemli bir kişilikti. İki ülke arasında adeta bir gönül elçisi ve gönül köprüsü işlevi görüyordu” dedi.
Bağcılar ilçe olduğu günden beri bu tür etkinliklere evsahipliği yaptığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise duygularını şöyle dile getirdi: “Belki yıllar ve tarih bizleri coğrafya olarak uzun süre ayrı bıraktı ve birbirimizin konuşmalarını anlayamaz duruma geldik, ama o gönül ve inanç birlikteliği bizim kısa sürede o mesafeyi kapatmamıza vesile oldu. Bugün de önemli bir etkinlikte bir aradayız. Hem burada hem Kazakistan’da taekwondoyu sevdiren ve marşlarımızı uluslararası arenalarda defalarca okutan Mustafa kardeşimiz adına böyle bir park ve anıtın inşası bizi memnun ediyor.”
Parkın açılışında duygusal bir konuşma yapan Öztürk’ün kızı Neslihan, “Baba, çocukları çok severdin, artık çocuklarla dolu bir parkın oldu” dedi.
Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na 3 kez giren uluslararası spor ustası ve dövüş sahne dublörü Jamali Dihanulı’nın yaptığı gösteri büyük bir beğeniyle izlendi.
DÜNYA KAZAKLARI İSTANBUL KURULTAYI
Küçük Kurultay Meclisine Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki Kazak diasporasının temsilcileri katıldı.
Toplantının sonunda Kazakistan Bağımsızlığının 30. yıldönümü münasebetiyle “Dünya Kazaklarının Çağırısı” bildirgesi yayınlandı.
Kurultay sonunda Anadolu'ya göçen Kazakların uzun ve zorlu yolculuğunu anlatan “Uzaktaki Kardeş” filminin gösterimi yapıldı.
Kurultay çerçevesinde, diaspora gençleri için Kazakistan’ın önde gelen üniversitelerinin “Eğitim Sergisi” düzenlendi. Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi ve Taraz Uluslararası Yenilikçi Beşeri Bilimler Üniversitesi temsilcileri kendi üniversiteleri hakkında bilgilendirici sunumlar yaparak diaspora gençlerini yurtdışı eğitim kontenjanları kapsamında eğitim almaya davet etti.
PROF. DR. ABDULVAHAP KARA’YA HİZMET MADALYASI
Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen Dünya Kazak Kurultayı’nda, Başkanlığını Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yaptığı Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Savıtbek Turısbekov tarafından, 1992 yılından beri devam eden kurultay çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı Prof Dr. Abdulvahap Kara, hizmet madalyası ile ödüllendirildi.
SERGİ VE KONSER
Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. yılı münasebetiyle İstanbul’da Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinlik, Kazakistan’ı tanıtan “Türk Dünyası’nın Kalbi” konulu bir serginin açılışı ve Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası Türk ve Kazak ezgilerinden oluşan nefis bir konseriyle devam etti.
Belediye Başkanı Çağırıcı:“Üzerimize düşeni yerine getiriyoruz”
Konser öncesi yaptığı konuşmada, bir dönem zulmün yaşandığı Kazakistan’dan Bağcılar’a gelen Kazakistanlılarla aynı ilçede huzur içinde yaşadıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Aynı dili konuşan aynı inancı taşıyan medeniyeti, kültürü ve tarihi bir, 300 milyonluk bir sivil aileyiz. Bu tablo Kazakistan Cumhuriyeti’nin de aralarında bulunduğu Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmasıyla oluştu. Türkiye Kazakistan’ı da tanıyan ilk ülke olmuştu. Bizler tarihi mirasın sorumluluğunu taşıyan iki ülke olarak üzerimize düşen vazifelerimizi de yerine getirmekteyiz. Ayrıca sağlıktan tarıma, turizmden enerjiye kadar birçok alanda Türk coğrafyasıyla birlikte iş birliklerimiz devam ediyor” dedi.
Konuşmasının devamında, aynı coğrafyada başladığımız yaşam sürecinin canlı şekilde devam ettiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı şunları söyledi: “İki devlet tek millet olarak yaşamaya devam ediyoruz. Gelinen son süreçte büyük emekler sarf eden Nursultan Nazarbayev büyüğümüz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a halkımız adına şükranlarımızı arz ediyorum. Kazak dostlarımız ilk geldiklerinde yerleştikleri yerlerden bir tanesi de Bağcılar’dı. 69 yıldır bir arada yaşıyoruz ve Bağcılar Belediyesi olarak gönül köprülerimizi devam ettiriyoruz.”
Vali Yardımcısı Atlı: “Kazakistan barış ortamı sağladı”
Yaptığı konuşmada Kazak Türklerinin 30. bağımsızlık yıl dönümünün hayırlı uğurlu olmasını dileyen İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, “Kazakistan bulunduğu coğrafyada barış ortamı sağladı. Bu doğrultuda gelişmesini ve kalkınmasını sürdürüyor. İnşallah ilelebet bağımsız olarak yaşamasına devam edecektir. Yaşasın Kazakistan” dedi.
Başkonsolos Bayel: “Bağcılar Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum”
Kazakistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Alim Bayel de, yaptığı konuşmada, “Kazakistan’ın en seçkin orkestralarından biri huzurumuzda. Çok keyifle dinleyeceğimiz bir müzik olacağından şüphem yok. Ayrıca, güzel misafirperverliği için Bağcılar Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
KARDEŞ ÜLKELERİN KARDEŞ ŞARKILARI
Protokol konuşmalarının ardından Tattimbet Akademik Halk Çalgıları Orkestrası sahneye çıktı. Uluslararası Sanat Yarışması Ödül Sahibi Şef Yerlan Baktıgerey’in yönetiminde şarkı ve türküler çalındı. Kazak ezgilerinin yanında Türk şarkısı olarak “Hatırla Sevgili”, “Memleketim” ve “Çok Uzaklarda” çalındı. Salonu dolduran izleyiciler de şarkılara eşlik etti. Davetliler orkestranın performansı ve sanatçıların şarkılarıyla keyifli bir gece geçirdi.
Program sonunda eski Büyükelçi ve Dünya Kazakları Derneği Başkan Yardımcısı Zautbek Turisbekov, Başkan Çağırıcı’ya yöresel kıyafet giydirdi.
Prof. Dr. KARA: “DÜNYA İLE KAZAK OLMAYI ÖĞRETMENİZ GEREKİR”
“Keşe Küreselleşme Uygarlığı üzerine Kazak dünyası temalı sözlerimizde çevrimiçi dil kurslarının hepsi güzel, ama yeterli değil. Beyazlaşmanın yeni yolları var. Yani bilim adamları şimdi gençlere dil öğrenmelerini tavsiye ediyor. Gençlere Kazakçayı ve Kazak olmayı öğretelim. Dombıra gelenekleri, milli tarih, Kazak edebiyatı, dil veya ücretsiz YouTube paylaşımları hakkında çok sayıda kurs var. Herkes haccını bulmayı öğrenir. Bunun etkili, etkileyici olduğunu belirtmiştik.