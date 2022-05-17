Pandemi nedeniyle etkinliklere bir süre ara veren İBB TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR MAHALLESİ’nde etkinlikler yeniden başladı. Geçtiğimiz Cumartesi günkü etkinlikte, ŞHANYRAK – TÜNDÜK MÜZİK TOPLULUĞU Türk Dünyası’nın çeşitli bölgelerinden ezgiler sundular.
M. KEMAL SALLI ([email protected])
İstanbul’un Topkapı semtinde, Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Yerleşkesi alanında, kardeş ülkelere tahsis edilen evlerden oluşan Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Türk tarih ve kültürüne ilişkin etkinliklerin gerçekleştirildiği bir açık hava kültür merkezi.
İstanbul sekizbin yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü üç imparatorluğa başkentlik yapmış tarihi bir kent. Türkler İstanbul’a, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet’in fethetmesinden çok önceleri gelmişler. Beşiktaş metro kazısında ortaya çıkarılan kurganlar, Erenköy yazıtı Türklerin İstanbul’da binlerce yıl önce yaşadıklarını göstermiştir. İstanbul’un çeşitli semtlerinde yürütülmekte olan kazılar kentin tarihini bilinenden çok öncelere taşımaktadır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında hayata geçirilen bu Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, RF Tataristan ve RF Başkortostan’ın kültürel zenginliklerini sergiledikleri birer evleri var. İlgili ülkelerin başkonsoloslukları tarafından düzenlenen evlerde sergilenen fotoğraflar, kitaplar ve çeşitli objeler, bu kardeş ülkelere gidemeyenlere buraları tanıtmış oluyorlar.
Geçmişte çeşitli uygarlıklara evsahipliği yapmış olan İstanbul, dün olduğu gibi bugün de bir kültür ve sanat merkezi olma özelliğinin sürdürmektedir. İstanbul’un Topkapı semtinde, Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş. Yerleşkesi alanında Türk Dünyası Kültür Mahallesi, günümüzde, Çin Seddi’nden Avrupa içlerine uzanan coğrafyadaki Türk kültür ikliminde yer alan, ortak tarih ve kültüre sahip çeşitli Türk boylarının kültürel zenginliklerini bir kültür merkezi işlevi görmektedir.
Zaman zaman özel programlarda bu mekânda icra edilmektedir, Bahar bayramı resmi Nevruz programı, ülke bağımsızlık bayramları, anma günleri ve konser programları da yapılmaktadır.
Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde kültür evlerinin yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan Otağları, Hoca Ahmed Yesevi Üniversitesi tarafından Yesevi Otağı, Yörük Otağı, Ebu Nasr El Farabi Kültür Evi, Orhun Yazıtları, Burana Kulesi, Bakü’de bulunan kız kalesi ve Hoca Ahmed Yesevi türbesinin maketleri mevcuttur.
TÜRK DÜNYASI ŞANIRAK-TÜNDÜK TOPLULUĞU
Yıllardır Türk Dünyası’nın kültürel etkinliklerine evsahipliği yapan İBB Türk Kültür Mahallesi, pandemi sürecinde bu konudaki çalışmalarına ara vermişti. Salgının giderek etkinliği yitirmesi üzerine çalışmalarına yeniden başlayan Türk Kültür Mahallesi’nde geleneksel etkinliklere, Sedat Solakoğlu, Serhat Başer, Şükrü Burbar ve Yerlan Zhandarbay’dan oluşan Türk Dünyası Şhanyrak- Tündük Müzik Topluluğu’nun konseriyle devam edildi.
Her üyesi otantik Türk müziği konusunda uzman olan Şhanyrak- Tündük Müzik Topluluğu, Türk Dünyası’nın çeşitli yörelerinden ezgiler sundular. Topluluğun, Kazak kökenli sanatçı Beşir Köse’nin de katılımıyla Türkiye Türkçesiyle okudukları “Eski Dostlar” ve “Dombra”ya davetliler de coşkuyla eşlik ettiler.
TÜRK KÜLTÜR MAHALLESİ ETKİNLİK PROGRAMI:
Türk Dünyası Şhanyrak- Tündük Müzik Topluluğu konseri ile başlayan programların 3 aylık program cetveli bu şekilde belirlenmiştir.
28 Mayıs – Türkmenistan’ın milli şairi Mahtumkulu Firaki anma programı
18 Haziran – Özbekistan’ın önemli şairlerinden Ali Şir Nevai anma programı
19 Haziran – Büyük Yörük Toyu
25 Haziran – Kazak Türkleri’nin Türkiye’ye gelişlerinin 70. Yılı
2 Temmuz Türk Dünyası Resim Sergisi
23 Temmuz Yörük Kültür Programı