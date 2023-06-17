Merhabalar sevgili dostlar,

İnsanoğlunun halası olarak bilinen, toprağının sırrını taşıyan, tarihsel bağlamda Hitit, Urartu, Asur, Selçuklu ve Osmanlı Medeniyetlerin de hayat ağacı imgesiyle, ait olduğu topraklar da 8 bin yıldır yaşayan ve insanın tabiatına (genetik yapısına) en yakın ve en uyumlu meyvedir HURMA..

Hurma ağacı insana benzer; Dik ve geniş gövdesi, suya duyduğu ihtiyaç, ortalama ömrü, saçları, döllenmesi, erkek-dişi olması, aynı yerden aldığı yaraları, meyvesi ve kalbiyle...

Dişi hurma ağaçlarının bir kadın gibi doğum yaparak yavru verdiklerini bilir misiniz?

Sezeryan doğumunu andıran bir müdahale ile ağacın gövdesinden alınan hurma yavrusu, anne ağacın göreceği bir yere dikilmediği takdirde annenin küsüp çürüdüğünü, solduğunu, meyve vermediğini duymuş muydunuz?

Kurak toprakların nimeti HURMA, varlığıyla hayatı sürdürmeye de, insanın hikayesini anlatmaya da ve ümidi simgelemeye de kadirdir.

Hz Adem'in kalan toprağından doğan Hurma, Ramazan aylarının konuğu olmanın ötesinde de daha sık tüketilmesi gereken bir besin olmaya devam edecektir.

Hem faydaları ile hem lezzeti ile üstelik bir çok tatlıya kattığı aroma ile bugün bizim de konuğumuz ''HURMA''.

Hafif ve çay / kahve yanlarına eşlikçi bir tat arayanlara, pratik yapımı ve lezzeti ile buyrun birlikte hazırlıyalım...

• MALZEMELER:

• 150 gr çekirdeksiz Hurma

• 1 çay bardağı süt reçeli

• 200 gr yulaflı bisküvi

• 1 su bardağı iri doğranmış ceviz

• 2 dolu tatlı kaşığı kakao

• 2 dolu yemek kaşığı nutella

• ÜZERİNE:

• 1 yemek kaşığı nutella

• 5 yemek kaşığı süt

• HAZIRLANMASI:

• Bisküvileri rondoda un haline getirin.

• Hurmaları eğer yumuşaksa küçük doğrayın, yoksa 5 dakika sıcak suda bekletin.

• Bir kaseye bisküvi ununu, hurmaları, cevizleri süt reçelini, kakaoyu ve nutellayı ekleyerek karıştırın.

• Strech film içine alarak salam şeklinde yuvarlayın ve sıkıca kapatın.

• Buzdolabında 2-3 saat bekletin.

• Üzeri için; Nutellayı süt ile biraz inceltin.

• Sıkma torbasına alın.

• Hurmalı Bar'ı servis tabağını alın ve üzerini süsleyin.

• Çay/Kahve ikramlarınızın yanında nefis lezzeti ile sizleri gülümsetecektir.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..