Amerika Birleşik Devletleri’nde Ocak 2023 itibariyle 1 milyondan fazla uluslararası öğrenci bulunuyor. Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi (SEVIS) en önemli kaynak. SEVIS’in açıklamasına göre Ocak 2023 itibariyle ABD'de aktif vizeye sahip 1,08 milyon uluslararası öğrenci bulunuyor. Pandeminin başlamasından hemen önce, Ocak 2020'de toplam öğrenci sayısı 1,14 milyondu. Bu da şu demek Amerika'da öğrenci sayıları yeniden yükselişe geçti.



Ülkede lisans, yüksek lisans, doktora, sertifika ve dil okulu gibi farklı alanlarda eğitim görenler bulunuyor. Onlardan en yaygınlarından birisi ise dil okulları. ABD’ye eğitim için gelmek istiyorsanız F-1 yani Öğrenci Vizesi almanız gerekiyor. Eşiniz ve çocuklarınızın da sizinle gelmesini istiyorsanız onlar da sizinle birlikte F-2 vizesi alabiliyorlar.



ABD’de uzun yıllardır tanıdığım eğitim sektöründe yıllardır emek veren Giresunlu Hasan Altuntaş ABD’de dil okulu sahibi olan nadir Türklerden birisi. Giresun’dan California’ya uzanan genç eğitimcinin ABD hikayesi başarılarla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde San Francisco’da 3. dil okulunu açtı biz de açılışta yer aldık.



Eğitim sektöründeki 14 yıllık tecrübesiyle Hasan Altuntaş son dil okulu şubesini San Francisco'da açtı. California Language Academy'de (CLA) 1000'i aşkın 67 farklı milletten öğrenci bulunuyor. CLA'nin Amerika'daki diğer iki şubesi Los Angeles ve San Diego'da.



Genç girişimci Hasan Altuntaş ile yeni kampüsündeki röportajımız…





Röportaj: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi San Francisco – California







Hayırlı olsun yeni okulun! Tebrik ederim. Bize kendinizden kısaca bahseder misiniz?



Öncelikle bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Kısaca kendimden söz etmem gerekirse, Ben Hasan Altuntaş, Giresun’luyum. Yaklaşık 14 yıldır eğitim sektöründe çeşitli kurumlarda yöneticilik yaptım. Kariyerimin son 5 yılını ise kendi şirketimle devam ettiriyorum.







Neden eğitim sektörünü seçtiniz?



Benim ilk ve orta okul için eğitim aldığım okul Ahurlu Köyü'nde taşıma sistemle hizmet veren bir devlet okuluydu. O dönemin şartlarında okulun sahip olduğu imkanlar, fırsatlar bizler için maalesef çok kısıtlıydı. Buradan kendisini tekrar selamlamak istiyorum. Türkçe öğretmenimiz Doğan Çırak Hocamız bizlere çok inanmıştı ve gerçekten kendi maaşını öğrencilerine harcıyor imkânımız olmadığı için sınavlara hazırlanmak için bizlere ekstra kitap ve kaynak desteğinde bulunuyor boş zamanlarında bizlere bir şeyler katma gayretinde bulunuyordu. Açıkçası Doğan Hoca'dan çok etkilendim ve bende onun gibi öğrencilerine değer veren, eğitimi gönül işi olarak yapacak bir eğitimci olmaya o dönemde karar verdim...







ABD'ye geliş hikayeniz nasıl oldu?



Türkiye'de özel bir eğitim kurumunda yöneticilik yapıyordum, o dönem bana çekilişten Yeşil Kart çıktı ve sonrasında ABD'ye taşınma kararı aldım. Yaklaşık 5 -6 yıl boyunca çeşitli üniversiteler, dil okullarında yöneticilik yaptıktan sonra 2017’de kendi şirketimi kurup yeni bir maceraya girişme kararım oldu. ABD’de ilk başlarda yeni bir iş kuran insan için hayat kolay olmuyor elbette. Eğitim danışmanlık şirketim EDUPATH’i kurduktan sonra 2018’de New York maceramız başladı. New York’ta bir dil okulunun franchiseını alarak müthiş bir deneyim yakaladım. Malum pandemi olunca hepimizin hayatı ve planları değişti. Sonrasında şimdiki California Language Academy'yi satın aldım ve bugün 3. kampüsümüzü muhteşem bir katılımla açmanın gururunu yaşıyoruz.







California Language Academy’den (CLA) biraz bahsedebilir misiniz?



California Language Academy aslında 2010 yılında kurulan Los Angeles merkezli bir dil okuluydu. 2010’dan beri harika işlere imza atmışlar, eski sahipleri benim sektörden tanıdığım sevdiğim dostlarımdı, halen o dostluğumuz kardeşliğimiz devam ediyor...



Okulun kurucusu Alissa Hanım okulumuzun yönetiminde COO (Chief of Operation Officer) olarak bizlerle beraber devam ediyor. CLA'nin kuruluşunda taşıdığı felsefe ve misyon, dil öğrenmekten çok daha fazlasını içeriyor. Çağımızın gerektirdiği gibi farklı kültürleri harmanlayıp, öğrencilerin tüm eğitimi süresince bir aileden fazlasını sunmayı hedefleyen, bunun yanısıra öğrencinin dünya vatandaşı olması yönünde yapılan eğitim modelleri var...





Pandemi olunca CLA kapanma kararı almıştı. Bir gün sevgili dostum abim Arı ve Alissa ile telefonla görüştükten sonra CLA’yı kaldığı yerden aynı motivasyon ve heyecanla devralıp daha da ileri götürme karar aldık. Bu kararın arkasında sevgili eşim Duygu'yu unutmamak gerekiyor. Sağ olsun pandemi döneminden beri her konuda en büyük destekçim oldu.







CLA'nın dününden bahsettiğiniz peki bugün ve yarınlarını da biraz açar mısınız? Ne gibi hedefleriniz var. Sıradaki adımınız ne olacak?



California Language Academy bu yıl itibarı ile yaklaşık 1000’i aşkın 67 farklı ülkeden uluslararası öğrenciye hizmet veriyor. California'da en fazla dil okulu öğrencisine sahip eğitim kurumlarının başında geliyoruz. Sahip olduğumuz akreditasyon hem uluslararası hem yerel işbirlikleri ile başta ABD'de daha sonra da dünyada bu sektörün en önemli oyuncuları arasında olmak istiyoruz. Ve aslında bunu California'da başardık. Uluslararası öğrencilerin en fazla olduğu San Francisco'da kampüsümüzü açarak vizyonumuzu ve misyonumuzu bir kez daha ortaya koyduk.





CLA olarak 2024 yılı içerisinde Washington DC ve New York, ardından Florida Miami'de birer kampüs açacağız. Bunun için resmi işlemlere başlamış bulunmaktayız. Yani daha çok çalışmamız gereken günler bizi bekliyor!







CLA'nin bugünkü başarısının sırrı nedir?



CLA’nın bütün başarısının ana mimarı iyi bir ekip olmamız. Bizim ekibimizde patron -çalışan ilişkisi yok, herkes işini severek yapar burası gündelik hayatımızda en fazla mesai harcadığımız yer ve burada biz bir aile olmayı başardık. Bir diğer önemli sır iyi takım oyuncularından oluşan bir ekibinizin olması. Ekibimizin her bir üyesine buradan sizler aracılığı ile çok teşekkür ediyorum.







ABD 'de Türk Toplumundan ve aldığınız görevler ya da roller varsa onlardan da bahseder misiniz?



ABD'ye geldiğim günden beri bilgim ve tecrübelerimle burada yaşayan başta Türk öğrenciler olmak üzere Türk toplumumuzun birçok paydasına elimizden geldiğince hizmet etme imkânı buldum. Halen de aktif şekilde devam ediyorum. Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği, MÜSİAD USA gibi derneklerimizin yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorum. Bunların yanı sıra Los Angeles Ticaret Odası, San Diego Ticaret Odası, LAX Ticaret Odası gibi Amerikalı sivil toplum teşkilatlarında yönetiminde yer almaktan dolayı çok mutlu ve onur duymaktayım.







Pek çok öğrencinin hayalidir Amerika'ya gelmek burada dil ve kültürü öğrenmek. ABD'ye gelen öğrencilere tavsiyeniz nedir?



Gençlere iki tavsiyem var, birincisi yasal olmayan hiçbir işin ya da projenin içerisinde yer almayın, ikincisi de ABD ye adım attıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz ve bu güzel ülkenin burada bir fahri büyükelçisi olduğunuzu unutmayın. İnsanların kafasında ülkemize yönelik kötü düşünce ve duvarları ancak iyi bir rol model olarak yıkabiliriz. Gençlerimize naçizane tavsiyelerim bunlar... Bugün burada bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum... Bir sonraki kampüsümüzün açılışında görüşmek dileğiyle...