Sevgili Önce Vatan Gazetesinin Değerli Okuyucuları Merhabalar;

Yarın BABALAR GÜNÜ dolayısıyla Canım Babam'ın başta olmak üzere Tüm Babaların ve Baba Adaylarının Babalar Gününü Canı Gönülden Kutluyorum.

Geçen hafta içerisinde gerçekleşen etkinlikler kapsamında; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Zirvesi kapsamında Almula Merter Churm'un uyarladığı ve yne Almula Merter Churm, Arzu Yanardağ, Şebnem Özinal, Seren Fosforoğlu ve Selena Demirli Doğan'ın 5 kadın olarak sahneye çıktığı, Kadın Hikayeleri Özel Gösterimi Beyoğlu MetroHan Tünel'de yapıldı. Etkinliğe Basın Pr Uzmanı Derya Özgören, Oyuncu Atılay Uluışık, Yönetmen Biket İlhan ve Oyuncu Pelin Oruç katıldılar.

ÖZGÜR ORDULU ORKA ORKESTRASINDAN NOSTALJİ

Sibel Alaş’ın 90’lı yıllara damga vuran şarkısı “Bende Hüküm Sür”, Özgür Ordulu Orka Orkestrası’nın elinde yeniden doğdu. Orkestra, modern sound’u 90’lar esintileriyle birleştirerek 2023 yazına eğlenceli bir giriş yaptı. Özgür Ordulu Orka Orkestrası, 10’uncu single çalışması için Sibel Alaş’ın ilk kez 1996 yılında seslendirdiği “Bende Hüküm Sür” şarkısını yorumladı. Söz ve müziği Alaş’a ait hit şarkının düzenlemesine Çağlar Kocatepe imza attı. Mix-mastering’i Emre Kıral tarafından yapılan şarkı, Orka Music Company ve Özgür Ordulu yapımcılığında müzikseverlere sunuldu. Özgür Ordulu Orka Orkestrası, “Bende Hüküm Sür” single’ının kapak ve imaj fotoğrafları için Ali Kaleli’nin objektifine poz verdi. Çalışmanın kapak tasarımı Emrah Özdoğan tarafından yapıldı. Video klip de yine Emrah Özbilen yönetmenliğinde Studio Carbon’da çekildi. Orkestraya dört dansçının eşlik ettiği klipte koreografileri ünlü koreograf Kerem Güzel hazırladı. Kostüm tasarımı ve styling’ler Zeynep Bozkaya, makyaj ve saç tasarım ise Roya Sarvari tarafından yapıldı. “Bende Hüküm Sür” ile 2023 yazına eğlenceli bir giriş yapan Özgür Ordulu Orka Orkestrası, dinleyicilerini 11’inci single için fazla bekletmeyecek. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Ateş Böceği” şarkısını yorumlayacak olan orkestra, single’ı Temmuz ayında yayınlayacak.

SELHAN ÖZDEMİR KANDERİ YENDİ VE ŞİMDİ SAHNELERE DÖNÜYOR...

Sanatçı , Şair ve Gazeteci Selhan Özdemir sevenlerine müjdeli haberi duyurdu. Konser sırasında kansere yakalandığını açıklayan ve sahnelere ara vermek zorunda kalan sanatçı Göktürk Dergisinin düzenlediği ödül töreninde “En iyi çıkış yapan “ yazar ödülünü aldı. Ödül sonrası sahne alan şarkıcı büyük bir mutluluk yaşadı. Gazetecilere açıklama yapan sanatçı "Geri döndüğüm için mutluyum. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum" dedi. Geçen yıl meme kanserine yakalanan Selhan Özdemir özel bir hastanede tedavi olmuştu.

AV.MURAT ATAŞSALAR GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRDİ...

TBMM başkanının seçilmesi ardından gözler ihtisas komisyonlarına çevrildi. Bu hafta içinde ihtisas komisyonları başkan ve üyelerinin seçimleri için mecliste gurubu bulunan partiler mesai yapmaya başlayacaklar. Genel af beklentisi bir süredir gündemi meşgul ediyor. 7. yargı paketinin mecliste kabul edilip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Seçimlerden önce düzenlemenin çıkmasının ardından 'Genel Af' çıkacak mı af gelecek mi gibi başlıklar kamuoyunda beklenti ve merak konusu olmaya devam ediyor. Bir yılın altında olan mükerrer ve tekerrür suçlar ile ilgili özellikle şikayetlerden vazgeçme sonrasinda alınan cezalara af getirilmesiyle ilgili beklentilerin TBMM adalet komisyonunda ele alınması bekleniyor. Konu ile ilgili görüşlerini aldığımız Av.Murat Ataşsalar şikayete tabi olmayan suçlarda kişiler arasındaki husumet bitse, hatta şikayetlerinden vazgeçmezler dahi hukuki niteliği itibariyle kamu davasına dönüşen meselelerde taraflar haksız yere ceza alabilmektedirler. Alınan ceza niteliği itibariyle basit bir suçtan kaynaklansa bile devreye mükerrer hükümler girdiği zaman kişilerin hapse girmesi kaçınılmaz bir son olarak karşımıza çıkıyor. Taraf menfaatlerinin aksine uygulanan mükerrer hükümler sonucu kişi hapse giriyor konu ile ilgili en azından mükerrer suçlar çerçevesinde nitelikli haller ve ağir kapsamlı suçlar ayırt edilmek üzere af getirilmesi bu durumdan muzdarip pek çok vatandaşımızın yararına olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyp Erdoğan seçim öncesi bir çok konuya gerek af gerekse EYT ile ilgili emeklilikte çözümleri yerine getirmiş olsada, yukarida belirtmiş olduğum mağduriyette önemli bir düzenleme ve reformlar yapacağını düşünüyoruz. Değerlendirmesinde bulundu.

YONCA POYRAZOĞLU'NDAN ''BABA BENDE ÖLECEĞİM''

Yonca Poyrazoğlu 06.02.2023 tarihinde tüm ülkemizi yasa boğan deprem sonrasında Hatay’da göçük altında kalan minik Elif Gövce’nin hayata veda etmeden önce babasına sesli olarak yolladığı “ Baba Bende Öleceğim” mesajından yola çıkılarak Cengiz Atabay tarafından yazılan ve Kürşat Poyraz tarafından bestelenen “Baba Bende Öleceğim” hem şiir hem şarkı olarak müzikseverlerle buluşturdu. Çekilen klipte depremde hayatını kaybeden Elif Gövce, Sena Gövce ve Ece Birce Gövce’nin mutlu anlardaki görüntülerine yer verildi. Son çalışması “Baba Bende Öleceğim” için kısa bir açıklama yapan Yonca Poyrazoğlu “Deprem sorası minik Elif babasına sesli mesaj atmış. O mesajı dinlediğimde yüreğimin daraldığını hissettim. Baba Mümtaz Gövce’dan izin alarak Elif kızımız dahil depremde hayatlarını kaybeden tüm canlarımızı her daim hatırlamak ve ölümsüzleştirmek adına bu şarkıyı yaptık. Allah’tan tüm depremde hayatlarını kaybedenlere rahmet ailelerine de metanetler diliyorum” dedi.

Saygılarımla...

Sağlıcakla Kalın ama Sevgisiz Kalmayın...