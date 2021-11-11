M. Kemal SALLI

BULGARİSTAN SEÇİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
HAYDİ SANDIK BAŞINA!
14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak parlamentoyu yenileme ve cumhurbaşkanı belirleme seçimlerinde, Türkiye’de oy kullanma hakkına sahip 350 bin Türk kökenli Bulgar vatandaşı seçmen var. Bu rakam, 14 Kasım Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir rakam. O nedenle, Balkan Türkleri yardımlaşma ve kültür dernekleri, seçme hakkı olan bütün çifte vatandaş seçmenlerin Pazar günü mutlaka sandık başına gitmelerini istiyorlar. Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım; haydi sandık başına!
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, çeşitli formüller denenmesine rağmen, bir hükmet kurulamaması üzerine, parlamentoyu feshederek erken seçim kararı almıştı. Bulgaristan 14 Kasım Pazar günü, bir yıl içinde üçüncü kez seçime gitmiş olacak.
11 Temmuz’da yapılan son genel seçim sonuçlarından da, hükümet oluşturabilecek bir tablo çıkmayınca ve koalisyon hükümeti oluşturmak üzere yapılan müzakerelerden de bir sonuç alınamayınca, Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi kararı almıştı.
14 Kasım Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak seçimlerde parlamento yenilecek ve yeni cumhurbaşkanı seçilecek. Cumhurbaşkanı adaylarından birin HAK ve ÖZGRLÜKLER HAREKETİ (HÖH) adayı MUSTAFA KARADAYI olması ve seçilme şansının yüksek olması seçimlere duyulan ilgiyi artırıyor. Bu nedenle, Türkiye’deki bütün Balkan yardımlaşma ve kültür dernekleri Türkiye’de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Pazar günü oy kullanmaya çağırıyorlar.
14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak parlamentoyu yenileme ve cumhurbaşkanı belirleme seçimlerinde, Türkiye’de oy kullanma hakkına sahip 350 bin Türk kökenli Bulgar vatandaşı seçmen var. Bu rakam, 14 Kasım Pazar günü Bulgaristan’da yapılacak seçim sonuçlarını etkileyebilecek bir rakam. O nedenle, Balkan Türkleri yardımlaşma ve kültür dernekleri, seçme hakkı olan bütün çifte vatandaş seçmenlerin Pazar günü mutlaka sandık başına gitmelerini istiyorlar. Bu tarihi fırsatı kaçırmayalım; haydi sandık başına!
Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşı Türkler, 14 Kasım Pazar sabah 07’00-21.00 saatleri arasında 19 ilimizdeki 135 sandıkta oy kullanabilecekler.
Ankara, Adana, Aydın, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Mersin, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova’da kurulacak sandıklarda seçmenler yalnızca kimlik belgeleriyle oy kullanabilecekler. Bulgar vatandaşı olan seçmenler, seçmen listelerinde adları yazılı olmasa da, kimliklerini göstererek oylarını kullanabilecekler.
HÖH ADAYI MUSTAFA KARADAYI’NIN ZAFERE YÜRÜMESİ TÜRKİYE’DEN GİDECEK OYLARA BAĞLI
14 Kasım Pazar günü yapılacak erken genel seçim ve cumhurbaşkanı seçimlerinde hem milletvekili hem de cumhurbaşkanı adayı olan HÖH adayı Mustafa Karadayı’nın Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilme şansı giderek yükseliyor.
Yapılan kamuoyu yoklamaları, Sosyalist Parti’nin desteklediği şimdiki Bulgaristan Cumhurbaşkanı Romen Radiev’in seçimlerden birinci çıkacağını gösteriyor, ama Bulgaristan Anayasası’na göre seçimlerin ikinci tura kalabileceği konuşuluyor.
Kamuoyu yoklamaları göre GERB Partisi adayı Anastas Gerdzhikov ikinci şanslı konumda, HÖH adayı Mustafa Karadayı üçüncü gibi görünse de, Türkiye’de bulunan Bulgar vatandaşı Türk kökenli seçmenlerin, yoğunluklu olarak sandık başına gitmeleri ve oylarını kullanmaları durumunda, genel olarak katılım oranı düşük olan Bulgaristan seçim sonuçlarında belirleyici rol oynamaları mümkün görünüyor. Bu nedenle, Balkan kültür ve yardımlaşma dernekleri, Türkiye’deki Bulgar vatandaşı da olan seçmenleri, Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk’ün cumhurbaşkanı adayı olduğu seçimlerde Mustafa Karadayı’ya destek olmaya çağırıyor.
14 Kasım’a Bulgaristan’da yapılacak parlamento yenileme ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, Bulgaristan’daki Türklerin temsil gücünü ve demokrasi mücadelesindeki kararlılıklarını yansıtması açısından çok önemli olduğu belirtiliyor. Bu seçimlerde, bir Türk’ün ilk defa cumhurbaşkanı adayı olması da seçime olan ilgiyi artırıyor.
Bulgaristan parlamentosu 240 milletvekilinden oluşuyor. Geçtiğimiz Nisan ayında yapılan seçimlerde Türkler 30 milletvekili kazanmışlardı, fakat koalisyon müzakerelerinden bir sonuç alınamayınca Temmuz ayında yenilenen seçimlerde bir
BALKAN GÖÇMENLERİ FEDERASYONU ONURSAL BAŞKANI TURHAN GENÇOĞLU: “BİR OY BİR OYDUR”
Balgöç, BGF Federasyonu ve BRTK Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu'ndan 14 Kasım’da yapılacak olan Bulgaristan seçimlerine katılım çağrısı: Bir oy bir oydur!
14 Kasım 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılacak seçimlerin Türkler açısından önemini belirttiği açıklamasında Gençğolu, “Bu seçim hem bizlerin, hem çocuklarımızın, hem de oradaki kardeşlerimizin geleceği açısından, Bulgaristan'ın geleceği için seçim büyük önem taşıyor” diyor ve Türkiye’deki çifte vatandaşlık hakkına sahip seçmenleri, Türkleri Bulgaristan parlamentosunda çoğunluğa taşıyabilmek için Pazar günü sandık başına gitmeleri çağrısında bulunuyor.
Turhan Gençoğlu, "Bulgaristan'da yaşadıkları süre içerisinde her zaman örnek bir Bulgaristan vatandaşı olan bu kardeşlerimiz, maalesef, tarihe kara leke olarak geçen asimilasyon sırasında bulundukları topraklardan kopartılarak zorunlu göçe maruz bırakıldılar. Bu yüzden gerek Bulgaristan'da gerekse yaşadıkları ülkelerde hiçbir baskı ve engel ile karşılaşmadan hür iradeleri ile seçme ve seçilme hakkına sahip olmaları gerekmektedir" diyor.
"Bizleri silahla asimile etmeye çalıştılar, ama başaramadılar!" diyen Gençoğlu, açıklamasının devamında şöyle diyor:
"Ekonomik açıdan asimile etmeye çalıştılar, başaramadılar! Şimdi de siyasi yönden asimile etmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar!
Biz yarısı orada, yarısı burada yaşayan, et ve tırnak gibiyiz. Hepimiz bir bütün halinde, bölünmeden hareket ederek, gerekirse ev ev dolaşarak bu seçimlere katılımın sağlanmasını kendimize görev telakki etmeliyiz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Geçmişteki kırgınlıkları unutarak bütünleşmemiz ve tekrar eski günlerde olduğu gibi birliği sağlamamız gerekiyor. Bir oy bir oydur, anlayışıyla hepimiz gayret ederek 14 Kasım 2021 seçimlerinde katılımı en yüksek seviyeye taşımalıyız. Bu seçimlere katılınması son derece önem arz etmektedir. Bu sayede oradaki kardeşlerimizi, eskiden olduğu gibi bu seçimlerde de koalisyonun büyük ortağı olarak yönetime taşıyacak oy çoğunluğuna ulaşmalıyız. Yönetimlere ortak olabildiğimiz zaman sosyal haklar dahil birçok sorunlar çok daha kolay çözümlenebilecektir."
Cumhurbaşkanı adaylarından birinin ilk defa bir Türk olmasının önemine değinen Gençoğlu, "Ayrıca Türk asıllı bir Cumburbaşkanı adayının olması da çok önemlidir. Bizler çok zahmetler çektik ama çok büyük işler de başardık. İnşallah el birliğiyle bunu da başaracağız. Ecdad yadigarı Bulgaristan'daki soydaşlarımızı, komşularımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı oylarımızla destekleyelim. Bu seçimin komşumuz, dostumuz ve ortak çıkarlarımız olan Bulgaristan'a hayırlı olmasını dilerim" diyor.
MUSTAFA KARADAYI
51 Yaşındaki Türk cumhurbaşkanı Mustafa Karadayı, Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi mezunu. Üniversite eğitim gördüğü yıllardan itibaren siyaseti için de bulunan Mustafa Kabadayı 1998-2003 yılları arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi partisinin gençlik kolları başkanlığını yaptı. Bir süre Bulgaristan Özelleştirme Ajansı’nda çalışan Mustafa Karadayı, 2010 yılında, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin “Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Sekreteri” oldu. 2013’te milletvekili seçilen Karadayı, 2016’da HÖH’ün Genel Başkanı oldu.
Başarılı bir siyasi geçmiş olan Mustafa Karadayı’nın, ancak ikinci turda sonuçlanabilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz yapabilmesi, ağırlıklı olarak, Türkiye’deki Bulgaristan vatandaşı Türklerin 14 Kasım seçimine gösterecekleri ilgiyle orantılı olacak.
HANGİ SANDIK NEREDE?
Türkiye’de oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşların, nerede oy kullanabileceklerini BALGÖÇ derneğinin internet sitesi olan balgoc.org.tr ve BUL-TÜRK’ün https://www.bghaber.org/bghaber/14-kasim-2021de-turkiyede-acilan-sandik-yerleri/ adresinden öğrenebilirler.