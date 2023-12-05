Ne ekonomiden ne de bankacılıktan anlamam. Gizli fondur, süper faizdir onu da bilmem. Vallahi, günümüzde çoluk çocuğun bile ilgi alanındaki kripto para borsa işine de hiç kafa yormadım. Kredi kartımın da bağlı olduğu hesabımdan gayri bankayla da doğru dürüst işim olmadı. Ona da bir açıklık getireyim, açıldığında akordiyon gibi aşağı sarkan 8-10 tane değil. Sadece tek bir bankanın kredi kartını kullanan biriyim.

Tüm bunları, neden yazıyorum biliyor musunuz? Şu sıralarda gündemin ilk maddesi olan ve başrolünde Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Semih Kaya, Emre Kılıç, Ayhan Akman, Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi uzadıkça uzayan futbol adamlarının da aralarında olduğu isimlerden oluşan, bir tür ‘Saadet zinciri’ mağduru (!) listesi ve Seçil Erzan isimli bankacı bir hanımefendinin olduğu akıl almaz sarmal nedeniyle düştüm tüm bu notları…

Çeşitli başlıklarla sürekli değişkenlik gösteren gündeme, bomba gibi düşen ve halk arasında, ‘Fatih Terim Fonu’ olarak dile getirilmeye başlanan bu olayda, adı geçenlerin hepsi de toplumun büyük bir kesiminin tanıyıp bildiği isimler.

Hani ilk bakışta, ‘Hepsi de aklı başında mantıklı, öyle ya da böyle matematikten anlayabilecek isimler’ olarak karşımızda duruyor değil mi?

Ama maalesef bilmiyorlarmış. TL olarak dahi kazandırması imkânsız faiz oranlarıyla, bol sıfırlı rakamlardan oluşan dolarlarını, resmiyetten uzak ve tamamen bakkal defteri nizamında yazılmış belgeler karşılığında birilerine vermekten çekinmemişler. Ve sonuçta bu insanların pek çoğu milyonlarca dolar zarara uğramışlar. Paraları buhar olup uçmuş. Emeksiz yemek olmayacağını, bedava peynirin yalnızca fare kapanında bulunduğunu düşünememişler.

Hay aksi, yazık olmuş, kandırılmışlar. (!) Vallahi üzüldüm… 

Olayın patladığı andan bu yana tüm gelişmeleri izliyorum. İzliyor ve gerçekten hayretimi gizleyemiyorum. Yukarıda saydığım ve zincirin aklıma gelmeyen diğer halkalarını da düşündüğümde hiç kafam basmıyor. En basit matematik bilgisiyle dahi anlamlandırılamayacak olan bu gerçeği nasıl göremez bir insan? Bir başka anlatımla; Hangi akli değer böyle bir kolay para kazanma vaadinin gerçek olamayacağını düşünemez? İnanın nereden bakıp, neyi baz alsam hiçbir şekilde mantıklı bir yanıt bulamıyorum aklımdaki bu deli sorulara…

Bana öyle geliyor ki, bu olayın sonucu geçmişte yaşadığımız örneklerden farklı değil. Tek bir farkla, o da bu, ‘çapanoğlu’ olayın perde arkasında, yani aysbergin suyun altındaki bölümünde karşımıza hiç ummadığımız, olmasını arzu etmeyeceğimiz isimler çıkması olasılığı…

Yargı sürecinin devam ettiği ve taşların biraz daha yerine oturması gerekliliği nedeniyle, şu aşamada olayı daha fazla kaşımadan ve ‘şimdilik’ kaydıyla konuya bir nokta koyalım.

Bu arada, ben bu yazıyı yazdığım sırada EURO 2024 kuraları çekildi ve ‘Bizim Çocuklar’ neredeyse her turnuvada gediklisi olduğumuz Portekiz, Çekya ve play-off’ların C yolundan gelecek olan Gürcistan - Yunanistan, Kazakistan – Lüksemburg eşleşmelerinin kazananıyla birlikte F grubunda yer aldı. Bu konudaki gözlem ve düşüncelerimi gelecek hafta sizlerle paylaşacağımın da altını çiziyor ve yeniden buluşmak üzere diyorum efendim.

Hoşçakalın…