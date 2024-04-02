Efendim, hafta sonu gerçekleşen yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini dileyerek başlamak istiyorum sözlerime…

Şimdi dilerseniz kendi konumuza gelelim. Futbol, icat edildiği andan günümüze insanların kalplerine dokunan bir oyun olmanın ötesinde, adaletin de sıkça sorgulandığı bacasız bir sanayi. Maalesef Türk futbolunda hakem kararlarına dair artan eleştiriler ve akıllara takılan sorular her zaman gündemin ana maddesini oluşturuyor…

Çünkü hemen her takımın kendine göre olumsuz hakem öyküleri var. Bu duruma çözüm olarak geliştirilen VAR da ne kadar çözüm tartışmaya açık

Süper Lig’de VAR sistemiyle, 2018'de tanışmış olsa da, bu konuda yaşanan çoklu standartlar nedeniyle beklenen etkiyi verdiğini söyleyemem.

Tabi VAR için kesinlikle işe yaramaz diyemem. Zira, VAR uygulamasıyla dönülen çok sayıda yanlış var. Bu durum asla inkar edilemez. Ancak, maalesef sistemi karmaşıklaştıran VAR protokolü denilen bir şey var ki, tam anlamıyla sorgulanması gereken bir durum.

Yani anlayacağınız VAR için de yüzde yüz çözüm diyebilmek olanaklı değil

Peki, bu durumda geriye ne kalıyor? Çok uzun zamandır, özellikle Fenerbahçe’nin yüksek sesle dile getirdiği çözüm önerisi olan yabancı hakem…

Doğrusunu söylemek gerekirse, yalnızca Fenerbahçe’nin değil, zaman zaman diğer kulüplerin de yabancı hakem çığlıkları attığı bir gerçek.

Hemen bu konudaki fikrimi belirteyim. İnanın bu sezona kadar buna kökten karşıydım. Hatasıyla sevabıyla, VAR destekli yerli hakem yanlısı ve de, “Yabancı hakem de neymiş? Yerli ve milli hakemlerimizle devam…” diyenlerdendim. Lakin, bu sezon yaşanan olaylar, beni de yabancı hakem fikrine sıcak bakma noktasına getirdi.

Çok yaygın olmasa da, stratejik önemi olan maçlar için ara ara yabancı hakem uygulamasına giden Avrupa ülkeleri olmadı, ya da olmuyor değil.

Bu noktada geçtiğimiz günlerde, Hırvatistan'ın, yabancı hakem uygulamasına gitmesi, hayli çarpıcı bir gelişme olarak dikkatimi çekti. Küçük bir ülke olmasına karşın, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında elde ettiği başarılarla, adından çok söz ettiren Hırvatistan'ın bu cesur adımı, insana “Hırvatistan gibi tamamı on takımdan oluşan bir ligde bu uygulamaya gidiliyorsa, neden bizde de olmasın” dedirtiyor.

Kanımca, yabancı hakem en azından derbi maçları için uygulanabilecek bir yöntem. Eğer başarı sağlanırsa, zaten olay kendi kendine çözülmüş olacak. Şayet başarılı olmazsa da bu sefer, eldeki yerli hakemlerle, eskisi gibi yola devam edilir ve kimsenin de bu konuda söyleyebilecek bir şeyi kalmaz. Bu uygulama belki bu sezon için zor olabilir. Ancak, gelecek yıl için yapılacak planlamada, hiç değilse derbi maçları ve stratejik önem taşıyan karşılaşmalar için bir çözüm olarak düşünülebilir.

Hoşçakalın…