Ankara Siteler Esnaf ve Sanatkârları Kredi ve Kefalet Kooperatifinin verdiği iftara katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kooperatif Başkanı Mehmet Tosun ve Yönetimine teşekkürlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek yaptığı konuşmada şunları ifade etti;

“Değerli kardeşlerim 19 Mart; Türk milletine olan sevgisiyle bilinen 20'inci yüzyılın önemli edebiyatçılarından Kazak Şairi Atamız Mağcan Cumabay’ın Sovyet Rusya’nın Müslüman ve Türk düşmanı diktatörü Zalim Stalin tarafından 1938 de 45 yaşında kurşuna dizilerek şehid edilmesinin de yıldönümüdür.

Çanakkale ve Kurtuluş Savaşımız zamanında, Ata yurdumuz Kazakistan’dan ‘Uzakta ağır azap çeken kardeşim’ diyerek bize seslenen ve kapı kapı dolaşarak topladığı yardımları Anadolu’daki kardeşlerine ulaştıran, milli sevdasıyla her daim hatırlayacağımız Mağcan Atamızı, Türk-İslam Dünyasının tüm aziz şehidleriyle birlikte saygı, rahmet ve şükranla anıyorum.

Aynı zamanda 19 Mart 2018 de aramızdan ayrılan 28 Şubat 1997 postmodern darbesine karşı verdiği mücadele ile milletimizin gönlünde yer alan devlet ve siyaset adamı Hasan Celal Güzel beyi de saygı rahmet ve minnetle anıyorum.

Sözlerime son verirken, Cenab-ı Haktan bizleri sevdiklerimizle birlikte esenlikle nice ramazanlara ve bayramlara kavuşturmasını, tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul ve makbul eylemesini, Gazze ve D. Türkistan başta olmak üzere zulümlerin, savaş ve işgallerin son bulmasını niyaz ediyor, bu vesile 31 Mart 2024 pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerinde, siyasi istikrarımızın devamı ve milletimizin layık olduğu belediye hizmetlerini alabilmesi için Cumhur İttifakına ve adaylarına desteklerinizi talep ediyor sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum.”

Kooperatif Başkanı Mehmet Tosun’da yaptığı konuşmada;

“Siteler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olarak her yıl düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftarımıza iştirak eden Cumhurbaşkanı Baş danışmanı Sayın Yalçın Topçu beye şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.

Bu vesile, Ramazan ayının ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin, Esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. dedi