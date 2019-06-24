YAZI VE RESİMLER M. KEMAL SALLI

Ankara’da, Kazakistan Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev’in kaleme aldığı “TARİH YAPAN ADAM” kitabının tanıtımı yapıldı. Türkistan Vali Yardımcısı yazar Malik Otarbayev’in Türkiye Türkçesi’ne kazandırdığı kitap, Uluslararası Türk Akademisi tarafından yayınlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev’in kaleme aldığı “TARİH YAPAN ADAM” kitabının tanıtım toplantısına Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türk Keneşi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev, Türk Keneşi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov, Türk Keneşi Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Türkistan Vali Yardımcısı Malik Otarbayev, TÜRKSOY Genelsekreter Yardmcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ile çok sayıda yabancı Büyükelçiler, devlet adamları, milletvekilleri, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.





Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise toplantıya tebrik mesajları gönderdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından kaleme alınan “TARİH YAPAN ADAM” kitabının tanıtım töreni başlangıcında, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde, Kazakistan’ın kısa bir zaman diliminde gerçekleştirdiği siyasi, ekonomik ve sosyal başarıların satırbaşlarıyla anlatıldığı kısa bir belgesel gösterildi.

SAPARBEKULI: “NAZARBAYEV KAZAKİSTAN İÇİN ÖNEMLİ BİR SÜRECİ BAŞLATMIŞTIR”

“TARİH YAPAN ADAM” kitabının tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Abzal Saparbekulı, “Bu yıl 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in meşalesini yaktığı Milli Mücadelenin 100. yılını idrak etmekteyiz. Çok ilginç ve manalıdır ki, 19 Mart 2019 saat 19:19’da ise Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev yüksek görevinden istifa ederek Kazakistan için önemli bir süreci başlatmıştır” değerlendirmesinde bulundu. Nazarbayev’in Kazakistan’ı 1991’de kritik bir dönemde devraldığını, izlediği başarılı politikalarla ve ürettiği isabetli stratejilerle ülkesini kısa zamanda modernize etmeyi başardığını söyleyen Büyükelçi Saparbekulı, Kazakistan’ın kısa bir süre içinde uluslararası saygınlığa sahip, dünya markası bir devlet haline geldiğini belirtti. Bu bağlamda, “Tarih Yapan Adam” kitabının, yazarı ve konusu itibarıyla Kazakistan’daki siyasi devamlılığın adeta sembolü olduğunu vurgulayan Büyükelçi Saparbekulı, Cumhurbaşkanı Tokayev’in halkın refahını arttırma, yolsuzluklarla mücadele ve siyasi reformlar konusunda attığı ilk adımlardan da söz etti.

AHMETOV: “TARİH YAPAN ADAM” ÇOK DEĞERLİ BİR KAYNAKTIR

Türk Keneşi Aksakallar Konseyi Üyesi Prof. Dr. Adil Ahmetov yaptığı konuşmasında Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurucusu Nazarbayev’in tarihi bir kararla cumhurbaşkanlığından istifa ederek yerini Kasım Jomart Tokayev’e bırakmasının uluslararası alanda büyük yankı yarattığını dile getirdi. Ahmetov, Tokayev’in Elbası Nazarbayev ile birlikte çalıştığı 30 yılın hatıralarını “Tarih Yapan Adam” kitabında okurlara sunduğunu söyledi. Ahmetov’a göre, çok vektörlü ve dengeli Kazak dış politikasının duayen isimlerinden biri olan Tokayev tarafından yazılmış olması, kitabı çok değerli bir kaynak haline getirmektedir.

AMREYEV: “KAZAKİSTAN BAĞIMSIZLIK TARİHİ NAZABAYEV’LE ÖZDEŞLEŞMİŞTİR”

Türk Keneşi Genel Sekreti Baghdat Amreyev törendeki konuşmasında, “Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlık tarihi, Nazarbayev’in adıyla özdeşleşmiştir” dedi. Amreyev’e göre, Nazarbayev sayesinde Kazakistan hem bölgesinde, hem dünyada pek çok konuda model bir ülke olarak tanınmıştır. Amreyev, Türkiye Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın teklifi ve diğer üye devletlerin onayı ile Nursultan Nazarbayev’e Türk Keneşi Onursal Başkanı unvanının verildiğini, Nazarbayev’in bu sıfatla Türk Dünyası’nı bütünleştirme yolunda çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

TOPÇU: “NAZARBAYEV, DÜNYANIN ÖNEMLİ SORUNLARI KONUSUNDA SUNDUĞU ÇÖZÜMLERLE ADINI TARİHE YAZDIRMIŞTIR”

Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da, Türk dünyasının dilde, fikirde ve işde bir olması temennilerini dile getirdiği konuşmasında, “Nursultan Nazarbayev sadece Kazakistan için değil, Avrasya ve Türk Dünyası için, dünya barışı için önemli bir liderdir. Aksakal sadece Avrasya’nın ve İpekyolu’nun değil, dünyanın önemli problemleri için sunduğu çözümleriyle kahramanlaştı, tarihe adını yazdırdı” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

“Sayın bilge lider Nursultan Nazarbayev’e Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifi ile ‘Türk Keneşi Ömür Boyu Onursal Başkanı’ ünvanı verildi. Bunun yanında, uluslararası silahsızlandırmaya yaptığı katkılarından dolayı, kendisine taltif edilen sayısız ödülleri ve unvanları var.

Nazarbayev'in önderliğinde Kazakistan, sadece enerji ticaretinin, İpek Yolu'nun merkezi değil, aynı zamanda dünyadaki önemli problemlerin de çözümü merkezi oldu. Yani dünyada nerede çözülmemiş problem varsa, Kazakistan, dolayısıyla “Türk Dünyası’nın Aksakalı” Nursultan Nazarbayev akla geldi.”

“… Türk dünyasının bir evladı olarak ben, Türk Dünyası’ndan yetişen böyle liderlerle gurur duyuyorum. Cenabıhak kendilerine uzun ömürler versin. Onun tedrisatından geçen, ata yurdumuzun şu anki seçilmiş Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e de Allah kolaylıklar versin; onu önce Kazakistan’ımıza ve Türk Dünyası’na, sonra da tüm dünyaya güzel hizmetler yapmaya vesile etsin.”

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OTARBAYEV: “NAZARBAYEV TÜRKLÜK RUHUNU CANLANDIRMIŞTIR”

“TARİH YAPAN ADAM” kitabının tanıtım toplantısının ikinci bölümü, başkanlığını ANKASAM Başdanışmanı Prof. Dr. Sencer İmer’in üstlendiği panel oturumuyla devam etti.

İlk sunumu kitabın çevirmeni, Türkistan Vali Yardımcısı Malik Otarbayev yaptı. Otarbayev sözlerine tam bir yıl önce, 19 Haziran 2018’de Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in tarihi bir kararnameyle Kazakistan’ın en kalabalık ilinin adını Türkistan olarak değiştirmek suretiyle Türklük ruhunu canlandırdığını hatırlatmakla başladı. Otarbayev sözlerine şöyle devam etti:

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“Böyle bir zamanda, hem kitap tanıtımı, hem Türkistan’ın 1. yıldönümü için aranızda bulunmak onur vericidir. Türkistan, başta Hoca Ahmet Yesevi olmak üzere, 21 Kazak Hanı ve pek çok tarihi şahsiyetin medfun bulunduğu bir diyardır. Türk Dünyası’nın önemli manevi merkezlerindendir. Halihazırda Kazakistan, Türkiye ile birlikte, bölgeyi maddi ve manevi olarak ihya etmeye çalışmaktadır. Örneğin, bir Türk şirketinin inşaatını üstlendiği yeni uluslararası havalimanı tamamlandığında Türkistan’a gelen turist sayısında önemli bir artış bekliyoruz”.

AKINCI: “NAZARBAYEV, DOĞU İLE BATI ARASINDA ÇOK BAŞARILI BİR DENGE POLİTİKASI İZLEMİŞTİR”

Türk Keneşi Kurucu Genel Sekreteri Büyükelçi Halil Akıncı, Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanması sonrasında gerçekleştirdiği başarıları çok yakından yaşayan biri olarak yaptığı “Türk Dünyası ve Nazarbayev” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin, bağımsızlığının ilk yıllarında Kazakistan’a ve diğer Türk Cumhuriyetlerine sağladığı destekleri anlattı. Türk Keneşi’nin kuruluşuna giden yolda Nazarbayev’in pragmatik tutumunun çok büyük rol oynadığını söyleyen Akıncı, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı’nın, bilgi, birikim ve deneyimlerinden yararlanarak, Batı ve Doğu arasında çok başarılı denge politikası izlediğini vurguladı. Akıncı, Nazarbayev’in son hamlesiyle, Kazakistan Cumhurbaşkanlığı makamına çok deneyimli ve donanımlı bir yol arkadaşını getirerek vizyonerliğini bir kez daha ortaya koymuş olduğunu belirtti.

KANBOLAT: “KAZAKİSTAN’IN GELECEĞİ PARLAKTIR”

Ankara Politikalar Merkezi Başkanı Hasan Kanbolat yaptığı konuşmasında, “9 Haziran’da Kazakistan’da demokratik bir seçim gerçekleşti. Elbette gösteriler de vardı. Bunlar demokrasinin cilveleridir. Kazak gençleri yenilenme istiyor. Kazakistan’ın geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz” dedi.

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü ve Insight Turkey Editörü Prof. Dr. Muhittin Ataman “Yeni Dönemde Kazakistan-Türkiye İlişkileri” adlı sunumunda Kazak-Türk ilişkilerini canlandırmak için atılması gereken somut adımlara değindi.

Oturumun sonunda Büyükelçi Saparbekulı konuşmacılara Kazakistan Milli Bankası’nın sınırlı sayıda basmış olduğu “Kökbörü” hatıra paralarını takdim etti. Tanıtım toplantısına katılan tüm katılımcılara “Tarih Yapan Adam” kitabı armağan edildi.

TOKAYEV VE “TARİH YAPAN ADAM”

Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Kasın Jomart Tokayev, “TARİH YAPAN ADAM” adlı kitabında, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i ve Nazabayev önderliğindeki Kazakistan’ın, kısa bir zaman diliminde, çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği başarıları, sürecin içinde aktif rol oynamış biri olarak anlatıyor. Bu özelliğinden dolayı “TARİH YAPAN ADAM” çok değerli bir kaynak eser hüviyeti kazanmış oluyor.

“Büyük devlet adamı olabilmek için, tarihin her bir adımını çokiyi okumak ve hissedebilmek gerekir. Malum olduğu üzere tarihi süreç, düz bir yol değildir ve kah değişir, kah kıvrılır. Bazen tarihi gelişimin çok çileli yolu üzerinde aşılması zor beklenmedik dönemeçler ve engeller çıkabilir.

İşte böyle anlarda, zorlukların üstesinden gelebilen, tüm engelleri aşabilen ve toplumsal gelişimin ve yenileşme çabasıyla yolları temizleyebilen liderler neşet eder. Diğer bir ifadeyle, her ne kadar liderleri tarih doğurursa da, aslında gerçek liderler de tarih yaparlar.”

Olağanüstü bir kişiliğe sahip olabilmek için elbette sadece tarihi faktörler ve şartlar yeterli değildir. Yine de bu tür şahsiyetler sıradışı özelliklere sahip olmalı. Tüm dünya ve ülke için önemli, en zor sorumluluk gerektiren en karmaşık konuları çözebilecek özelliklerle donanımlı olmalı. Böyle bir insan, kararlı, cesur, prensipli, dirayetli, adaletli ve metin olmalıdır.

Nursultan Nazarbayev tam da böyle bir şahsiyet, dünya tarihinde yer alan büyük bir figürdür. Kaderin takdiriyle, en zor dönemde ülkemizi idare etme lütfu kendilerine bahşedilmiştir. Öyle bir güce, cesarete ve kararlılığa sahiptir ki, Kazakistanlıların hayatı için bu sorumluluğu üstlenmiş ve bugün Kazakistan Cumhuriyeti olarak adlandırılan Kazak devletinin kurucusu olmuştur.”

“…Bu kitabın asıl amacı, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in yoğun çalışmalarının perde arkasını, bazı belirsiz yanlarını aydınlatmak, Kazak devletçiliğinin oluşumunda almış olduğu olağanüstü rolünü ve başarılı Kazakistan’ın oluşması adına yapmış olduğu bütün çalışmalarını göstermektir.”

Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Tokayev, kaleme aldığı “TARİH YAPAN ADAM” kitabının amacını böyle özetlemiş.

Kazakistan’ı Kısa bir zaman diliminde bir dünya markası yapan Nursultan Nazarbayev’in gerçekleştirdiği başarılar zincirinde aktif roller üstlenen Tokayev’in, tanıklık ettiği tarihi gerçekleri anlattığı “TARİH YAPAN ADAM”, herşeyden önce bir ders kitabıdır. Bu kaynak kitabı Türk Dünyası’nın her bireyi, özellikle gençler mutlaka ve dikkatle okumalıdırlar.