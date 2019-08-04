KKTC BİZİ BEKLİYOR -2

Haber ve fotoğraflar: M. KEMAL SALLI

Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtım etkinliği kapsamında, “Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı” ve resepsiyonu, Başbakan Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve çok sayıda davetlinin katılımıyla, İstanbul’da gerçekleştirildi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in başkanlığında gerçekleştirilen, Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı, çok sayıda turizm sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Üstel’in turizmcilerin sorunlarını dinlediği bu toplantıda Başbakan Ersin Tatar da bir konuşma yaptı.

“Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği Toplantısı”nın devamında gerçekleştirilen resepsiyonda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, konuklara hem Kıbrıs’taki gelişmeler hem de turizm konusunda yapılan çalışmalar konusunda bilgi verdiler.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli gelir kaynağı olan turizm konusunda yaşanan sıkıntıları aşabilmek adına yapılan çalışmaları anlatırken, “Bugün yaptığımız resepsiyondan önce, Başbakanımızın da katılımıyla, KKTC’ye turizm seferleri düzenleyen tur operatörleriyle yaklaşık 2 saat toplantı yaptık. Bütün konuları irdeledik” dedi.

“KURDUĞUMUZ CUMHURİYET’İN EN BÜYÜK TEMİNATI ANAVATANDIR”

Bakan Üstel Konuşmasında şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk’ü yıllardır, Ada’da Türk varlığını devam ettirmek için verdiği varoluş mücadelesinde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin, her koşulda, Kıbrıs Türk halkı için esirgemeden ortaya koyduğu her türlü yardım ve desteği sayesinde, başarılı olmuştur... Var olmak, insanca yaşamak ve Ada’daki haklı davamızı taçlandırmak adına, dünyadan tecrit olmak pahasına kurduğumuz Cumhuriyet’in en büyük teminatı, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin bu destekleridir.

Yarım Yüzyıldır devam eden Kıbrıs müzakerelerinin bir sonuca ulaşmamasının tek nedeni, Kıbrıs Rumlarının adanın tek sahibi olarak kendilerini görmeleri, Kıbrıs Türklerini ise, siyasi eşit olarak değil de, azınlık olarak görmelerindendir. Bugün burada biraraya gelme nedenimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin atar damarı turizmin gelişmesi, önündeki engellerin tespiti ve birlikte neler yapabileceğimizi belirlemektir.”

“ADA ÜLKESİ OLAMAMIZ NEDENİYLE UALAŞIM DENİZ VE HAVA YOLUYLA YAPILABİLMEKTEDİR”

“Ada ülkesi olmamızdan kaynaklı olarak, ülkeye ulaşım sadece hava ve deniz yoluyla gerçekleşmektedir” diyen Bakan Üstel, “gerek dövizdeki artış gerekse de Rum lobisinin ciddi uğraş, baskı ve karalama politikalarına bağlı olarak, özellikle uçak bilet fiyatlarındaki pahalılığın KKTC turizmini ve ekonomisini olumsuz yönde etkilediğini” belirterek şöyle dedi:

“Ülkemize sefer yapan uçak şirket sayısının azalmasına ve buna bağlı olarak rekabetin ortadan kalkmasına neden olmuş. Dövizdeki yükseliş de bu olumsuz duruma eklenince, uçak bilet fiyatlarının artması kaçınılmaz olmuştur.

KKTC’ye en çok sefer Anavatan Türkiye’den gerçekleştirilmektedir. İki ülke arasındaki alan vergilerinin yüksek olması da bilet fiyatlarını artıran etkenler arasında yer almaktadır. Bilet fiyatlarının artmasından, ülkeyi ziyaret edecek olan turistlerin yanısıra, KKTC’nin bir diğer lokomotif sektörü olan yüksek eğitim sektörü de, uçak biletlerindeki yüksek fiyat tarifesinden olumsuz yönde etkilenmektedir.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar’ın Başbakanlığı’nda kurulan yeni hükümetin Turizm ve Çevre Bakanlığı görevine geldiğim ilk günden itibaren, ülke turizminin önündeki engelleri, sorunları ve bu sorunların nasıl aşılabileceği üzerinde çalışıyoruz.

Özellikle hava ulaşımındaki, uçak bilet fiyatlarının ucuzlatılması adına, Bakanlık olarak tespit ettiğimiz tedbirler çerçevesinde, iki devlet arasında alan vergilerinin kaldırılması halinde, uçak bilet fiyatlarında 260 TL’lik bir ucuzlama sağlanabileceği öngörülmektedir.”

“YAKINDA YENİ HAVALİMANIMIZ DA HİZMETE GİRİYOR”

Yakında hizmete girecek olan yeni havalimanı ile daha fazla yolcu kapasitesi yanında geniş gövdeli yolcu uçaklarının da inişine imkan sağlayacak bir havalimanına kavuşacaklarını belirten Bakan Üstel, bunun, hava yolu ulaşımında büyük bir rahatlama ve beraberinde ucuzlama da getireceği inancında olduğunu vurguladı:

“Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı, sevgili mevkidaşım Sayın Mehmet Ersoy ile bir araya geldim ve bu görüşmede sektörün önündeki engelleri ve bu engelleri nasıl ortadan kaldırıp, sektörün önünü açacağımızı görüştük. Her zaman olduğu gibi, değerli katkılarını yanımızda hissettik...

Dün de, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Bilal Ekşi, THY teknik müdürleri ve Anadolu Jet yetkilileri ile de bir araya gelerek, ülke turizmini olumsuz yönde etkileyen uçak bilet fiyatlarının ucuzlatılması için neler yapılması gerektiği konusunda, yaklaşık olarak 2 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik.

Kendisine bazı öneriler sunduk. Bilet fiyatlarının artmasına etken kalemlerden bir tanesi olan alan vergilerinin, karşılıklı olarak kaldırılması yönündeki görüşlerimizi ilettik.”

ERCAN – HATAY SEFERLERİ 8 AĞUSTOS’TA BAŞLIYOR...

Bakan Üstel, son zamanlarda KKTC turizminde yaşanmakta olan olumsuzlukların nedenlerini anlatırken, en önemli nedenin ulaşımda yaşanan sıkıntılar olduğunu söyledi. KKTC'nin tanınmamasının uluslararası uçak seferlerinde sıkıntılara yol açtığını söyleyen Üstel, bu sıkıntıyı aşma konusunda anavatanla birlikte çözüm yolları aradıklarını ifade etti.

Bakan Üstel, Ankara'da yaptıkları temaslarda THY yetkilileriyle de bir araya geldiklerini sorunların çözümü konusunda yani arayışlar içinde olduklarını söyledi. THY'nin KKTC'ye daha çok sefer düzenlemesinin önemine işaret eden Bakan Üstel, bu konuda şunları söyledi:

"Seferlerin yanında, yeni destinasyonların açılmasını talep ettik. Her ilden KKTC'ye seferlerin yapılmasını istedik. Ülkemize daha fazla turistin gelebilmesine olanak sağlayacak, Anadolu Jet’in ülkemize var olan İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep destinasyonlarındaki seferlerinin arttırılması yanında yeni destinasyonların yaratılmasını talep ettik. Her destinasyondaki seferlerin artırılacağı, 8 Ağustos tarihinden itibaren, Ercan - Hatay direk seferlerinin başlayabileceği müjdesi verildi. Bunların yanında, bütün medeniyetlerin birleştiği Hatay var. Turizm açısından önemli bir belde. THY'nin ve AnadoluJet'in Ercan'dan seferleri yoktu. Onu talep ettik. Üst yöneticiler bizi kırmadılar. Bunları göz önünde bulundurarak turizmde kan kaybının önlenmesi için siyasi iradeyi de ortaya koyacağız.

Ülkemiz, çok sayıda Karadeniz kökenli vatandaşlarımıza da evsahipliği yapmaktadır. Bu vatandaşlarımızın doğup büyüdükleri yere direk uçuşla gitmeleri ve Karadeniz’de yaşayan ailelerinin KKTC’ye kolaylıkla gelmeleri için sefer konulması yönünde ısrarcı olduk.

Ercan – Trabzon seferlerinin gerçekleştirilmesinin yeterli uçak olmamasından dolayı şu an mümkün olmadığı, ancak yakın bir gelecekte başlatılmasının mümkün olacağı cevabını aldık.

Biliyorsunuz, dünyada medeniyetler şehri olarak anılan Hatay, bugün yabancı turistlerin en çok ziyaret ettikleri uğrak noktalarından biri haline geldi. Hatay – Ercan seferlerinin başlatılması ile birlikte, Hatay’a gelecek olan turistlerin, KKTC’ye de gelerek tatil yapmalarına, ayrıca vatandaşlarımızın da Hatay’ı ziyaret etmesine imkan tanıyacaktır.”

Bakan Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türkiye üzerinden turist gelmesinde bir önemli engelin de, Türkiye’ye tek girişli turist vizesi ile giriş yapan yabancı turistlerin, KKTC’ye gelip tekrardan Türkiye’ye giriş yapabilmelerinin mümkün olmamasından kaynaklanan olumsuzlukları işaret ederek şunları söyledi:

“Yaptığımız toplantıda, bizim ve Sayın Ekşi’nin, ilgili TC yetkilileri ile görüşerek, Türkiye’ye gelen turistlerden KKTC’yi ziyaret ettikten sonra Türkiye’ye girişlerinde tekrar bir vize talep edilmemesi hususunda taleplerimiz oldu. Görüştüğümüz bir diğer konu da özellikle İngiltere’den kalkış yapan, THY uçakları ile ilgili olarak yolcuların uçaktan inmesine gerek kalmadan, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi KKTC’ye seyahat etmeleri konusundaki isteğimizi ilettik. Bunun üzerine Sayın Genel Müdür, THY nezdinde teknik bir çalışma başlatılacağı yönünde gerekli talimatı ilgililere verdi.

Yine, mevcut sistemde Türk Hava Yolları’ndan satın alınan promosyon biletler için geçerli olan 15 kilo taşıma hakkının 20 kiloya çıkarılması için yaptığımız öneriyi, Sayın Ekşi hemen kabul ederek, gerekli düzenlemenin derhal yapılacağını belirtti.”

“Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak, tüm imkanlarımızla, KKTC’ne daha fazla ziyaretçi getirebilmek adına başta Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, dünyanın birçok ülkesine yönelik yoğun tanıtım faaliyetleri düzenleme kararlılığındayız. Gönül bağı ile bağlı olduğumuz Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin her yerinde yaşayan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin her birinin, KKTC’yi en az bir kez ziyaret etmeleri amacıyla, birçok ilinde tanıtım çalışmaları başlatıyoruz. İşte onlardan bir tanesini ve ilkini, bugün sizlerin eşliğinde, bu güzel atmosferde gerçekleştiriyoruz.”

“KARDEŞLERİMİZİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE BEKLİYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için turizm gelirlerinin çok önemli olduğunu belirten Bakan Üstel, Anavatan Türkü’nün bu sorunu kolayca çözebileceğini belirten Bakan Üstel, “Türkiye 80 milyon. Her kardeşimiz, eşi ve çocuklarıyla bir kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelse, bizim turizm sorunumuz kolayca çözülür. Uçak seferlerinin yaygınlaştırılıp artırılması ve bilet fiyatlarının ucuzlatılmasıyla bu konu sorun olmaktan kolayca çıkar. Kardeşlerimizi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet ediyoruz” diyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sektörün önünü açmak için, ülkenin kalkınması için ne yapılması gerekiyorsa bizler yapmaya hazır ve kararlıyız. Tabii ki burada en önemli nokta, siz değerli medya mensuplarının ve sektör temsilcilerinin katkıları olacaktır. Sizlerin desteği ve katkılarıyla, KKTC’nin tanıtılmasına, gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacağınıza olan inancımı belirtir, hepinize bir kez daha geldiğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in çağrılarına elbette duyarsız kalmak mümkün değildir. Çevresindeki muazzam hidrokarbon rezervlerinin keşfedilmesinden sonra daha kıymetlenen Kıbrıs’a ve Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle daha çok dayanışma içinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, başta turizm olmak üzere, yaşadığı bütün sorunlar, henüz tanınmamış bir devlet olmasından kaynaklanmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması çalışmalarını daha fazla gecikmeden başlatmalıyız.