Çocuk işçiliği dünyanın her yerinde var. 5-17 yaş arası 160 milyon çocuk işçi olduğu tahmin edilmekte ve bu sayı hergün artmaktadır.

İstatisliklere göre Child labour (çocuk işçiliği) gelişmekte olan ülkelerde daha çok yaygındır. Çocuk işçilere; tarım, sanayi, madencilik, ailelerde(dilencilik de dahil olmak üzere),küçük işletmelerde, çıraklık gibi alanlarda sıkça rastlanmaktadır. Bu durum çocuk haklarının ortaya çıkması ile tepki çekmiştir. Bir çocuğun çocuk olmasına izin verilmemesinin normal olduğunu anlamak çok zor.

Çocuk İşçiler Kimlerdir?

Çocuk işçi tanımlaması; Birçok ülke ve uluslararası yapı tarafından insani sömürü olarak kabul edilen, çocuk işçi; yasalar veya gelenekler açısından belirlenmiş bir yaşın altında olan ve çalıştırılan çocukları ifade eder.

Tarih boyunca çocuk işçiler hep var olmuşlardır. Çalışabilecek çağda yetişkin nüfus yerine çocuk işçi kullanımı ortaya çıkmıştır. Ne acı ki: Çocuk işçi olgusu, kayıt dışı istihdam ve fason üretimin parça başı emek karşılığı ücret biçiminde gerçekleşmesi ile bir bütündür. Çocuklar, işgücü maliyetlerinin en düşük seviyeye indirilmesinin bir aracı olarak görülmektedir. Evrensel okullaşmanın başlaması, sanayileşme döneminde çalışma koşullarındaki değişikliklerişçi kavramını ortaya çıkarmış ve tepkilere neden olmuştur. Çocuk işçiliği konularının gerçek gündemi, her saat ve hava koşulunda ayakkabısız kobalt madenciliğine yardım eden küçük Afrikalı çocuklardır.

Ancak bu uygulama sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de mevcuttur.

Eğitimsizlik ve aile baskısı gibi birçok neden çocukları çalışmaya zorlmaktadır.

"Konvansiyonel savaşa, iklim değişikliğine çok fazla para harcıyoruz ve gezegenimizi kurtarmaya tutkuluyuz, ancak dünyamızın gelecek nesillerini yok eden zararlı sorunlara çok az para ödüyoruz." der, Richard DiPilla

Uzmanlara göre; çocuk İşçileri olumsuz etkileyen yönler; zihinsel, fiziksel ve duygusal yıkıcı etkilerdir. Çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarını engel olabilir.

Ağaç yaş iken eğilir. Küçük yaşta ebeveynlerine yardım eden çocuklarda yanlış bir şey yok!

Ailesinin yanında bir zanaat öğrenen çocukların yanlış bir tarafı yok. Güvende hayatı, parayı, ürünleri ve matematiği anlıyor. İyi eğitimli yetişkinden çok daha iyi ve dünya çapındaki okullarda milyonlarca çocuğa kıyasla hedeflerine nasıl ulaşacağını biliyor. Ailesinin işine katkıda bulunan çocukların iyi iş ahlakı ve ilkelerini erken yaşta aşılamak iyi şeylerdir. Ben, 11 yaşımdan beri "çalıştım" ve zamanımı akıllıca kullanmam öğretildi. Çocukken okuldan sonra çalışmak, spor, müzik, eğitim programlarına katılmak ve gönüllü olmak için bolca zamanım oldu.

Çok fazla boş zaman geçirmek ve sadece çocuklarımıza bir şeyler vermek mutlaka iyi şeyler değildir. Kendi davranışlarından nasıl sorumlu olacağını ve öğretmenlerine veya ebeveynlerine karşı nasıl saygılı olunacağını bile bilmiyor. Çocuğa sorumluluk vermek, sorunlarını çözebilmesi için onun gelişimini sağlamak kişiliği üzerinde olumlu etkileri olacaktır.

Annesine babasına yardımcı olan küçük girişimciler de mevcuttur. Bu çocuk işçiliği değildir. Bazen geleceğin çok başarılı girişimcilerini görebiliyoruz. Bu çocuklar, ailesine yardım eden küçük girişimcilerdir. Sadece kitaptan değil tecrübeyle satış ve pazarlama, çok genç yaşta tasarruf etmeyi öğrenmesi, istediği her şeyi harcayabilmesi, tüm bunları hayalini gerçekleştirmek için yapması gelişimi için muhteşemdir.

Kendi parasını ne kadar bağımsız kazandığını, sosyal becerileri öğrenmesini, halkla ilişkiler kazanımıdır. Bu çocukların eğitimini tamamlayacağına, çalışacağına ve başarılı, disiplinli bir iş insanı olacağına hiç şüphem yok.

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Çocuk işçiliği ve küçük yaşta kazanımı ayırt ederek ; iyi ebeveyn desteği alan mutlu çocuklar çoğalsın. İlginç bir zamandayız. insanlar birbirleri için, yapı ve denge için değer kaybediyorlar. Yararlı ve nazik olmak, hayatı övgü için değil, başkalarına değer arayarak yaşamak gibisi var mı?

Kendi kan bağlarına, köken kimliklerine, onları yapan şeye, onları yapan şeylere değer verip gurur duymaktır esas olan.

Çocuklar, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin yükünü taşımamalıdır.

Çalışan çocuklar genellikle tehlikeli ve tehlikeli koşullara maruz kalırlar ve eğitimleri reddedilebilir. Çoçuklar, çalışmak için hayatlarının geri kalanına sahipler. Bir çocuğun çalışması, ailesinin geçimi için para biriktirmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara destek olalım ama onları o yaşta bir şeyler için çalıştırmayalım.

1900’lü yıllarda çocuk işçilerin fotoğrafları geçmişi önümüze seriyor.

Indiana'da Gece Yarısında Cam İşçileriı, Indiana: New York'ta bulunan Ulusal Çocuk İşçi Komitesi için Lewis W. Hine'nın hazırladığı Birleşik Devletlerde cam ve şişe fabrikalarında çocuk işçileri adlı fotoğraf serisinden 1 Ağustos 1908)

Addie Card: Vermont Eyaletinin North Pownal kasabasında bulunan pamuklu dokuma fabrikasında çalışan 12 yaşındaki çocuk işçi (Şubat 1910)

Bakış açıları çok farklı olabiliyor. Bazilarına göre, tepesnde simit satan bir çocuk kendine güven konusunda, para israfını durdurma konusunda örnek olabiliyor.

En içten dileklerimle…

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_i%C5%9F%C3%A7iler