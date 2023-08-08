Ülkemizi bu sezon Avrupa’da temsil etme onurunu yaşayan dört takımımız ilk tur maçlarını kayıp vermeden tamamladı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un da Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndan başladığı ve altı galibiyet iki beraberlikle başladığı Avrupa serüveninde dörtte dört yapmanın keyfini yaşıyoruz.

Galatasaray’ın Litvanyalı rakibi Zalgiris önünde deplasmanda aldığı 2-2’lik beraberlik sonrasında, evinde Mertens’in golüyle elde ettiği 1-0’lık galibiyet, Sarı Kırmızılı takımın bir üst tura çıkmasına yetti.

Temsilcimiz 3. Ön Eleme Turu’nda, Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise, Moldova ekibi Zimbru karşısında UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki ilk maçını Kadıköy’de 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Sarı Lacivertli takım, evinde aldığı farklı galibiyetin de verdiği moralle gittiği rövanşta rakibi önünde yine farka koştu. Mücadeleden 4-0’lık bir galibiyet elde eden Sarı Lacivertliler, iki maçta attığı dokuz gole karşın hiç gol yemeden, yani 9-0’lık çarpıcı bir sonuçla adını 3. Ön Eleme Turu’nda Sloven ekibi Maribor’a rakip olarak yazdırmayı başardı.

Aynı kupada ülkemizi temsil eden bir diğer takımımız Beşiktaş ta UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk mücadelesinde Arnavutluk’un KF Tirana ekibini Beşiktaş Stadı’nda 3-1 yenerek ikinci maç öncesi avantajlı bir skor aldı. Arnavutluk’taki rövanşta da rakibi önünde 2-0 kazanan Siyah Beyazlılar bu galibiyetle adını 3. Ön Eleme Turu’na yazdırdı. Aynı zamanda da ülke puanına önemli bir katkı sağladı.

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Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupası mücadelesine çıkan Adana Demirspor da, Romanya’nın Cluj takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak Avrupa macerasına hayli başarılı bir start verdi. Mavi Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda oynadığı bu maçın rövanşında Cluj’u, yaklaşık yarım saat süreyle on kişi mücadele ettiği karşılaşmada 2-1 yenerek kupanın dışına itti. Mavi Şimşekler’in 2. Ön Eleme Turu’ndaki rakibi Hırvatistan’ın Osijek takımı.

Diliyorum ki ülkemizi temsil eden dört takımımızın da Avrupa serüveni uzun soluklu olur. Özellikle de, UEFA sıralaması anlamında son derece önemli olan bu yolculukta hepsine gönülden ve de sonsuz başarılar diliyorum.

Hoşçakalın.