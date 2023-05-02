Türk futbolunun kare ası konumundaki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor için, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından yapılan açıklamaya göre, sezonun başladığı Ağustos ayından günümüze dek geçen dokuz aylık süreçte, toplam borç miktarı 22.02 milyar liraya (1.1 milyar EURO) ulaştı.

Süper Lig’in lideri Galatasaray bu dört takım arasındaki borç sıralamasının da lideri. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla tamamlayıp, bu yıl renklerine 17 futbolcu bağlayan Sarı Kırmızılı kulübün toplam borcu 6.65 milyar lira seviyesine ulaştı.

Borçluluk klasmanında ikinci sırada Beşiktaş’ı görüyoruz. Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon lira zararla kapayan ve sezona 18 yeni transferle giren Siyah Beyazlı kulübün bugün ulaştığı borç skalası 6.18 milyar lira seviyesinde.

Fenerbahçe ise, borç sıralamasının üçüncüsü. Sarı Lacivertliler geçtiğimiz sezonu 836 milyon zararla noktalayıp, bu sezon aldığı 18 futbolcu transferi sonrasında toplam 5.99 milyar lira seviyesine ulaştı.

Ve geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor’a geldiğimizde görüyoruz ki, 539 milyon liralık zarar noktasından, yaptığı 14 yeni oyuncu transferi sonrasında şu an, 3.2 milyar liralık borç yükünün altında.

Bu dört takımın toplam borcu 22.02 milyar liralık devasa bir boyuta ulaşmış durumda. Buna karşılık, dört kulübümüzün tüm maddi varlıkları totalde, borcun ancak üçte birine yetiyor.

Bu arada, dört büyüklerin KAP'a yaptığı dokuz aylık bilanço bildirimlerine baktığımızda, sadece Fenerbahçe’nin kâr açıklamasın görüyoruz.

Bilanço verilerine göre Fenerbahçe 24 milyon 237 bin lira kâr bildirirken, Beşiktaş 231 milyon 911 bin, Trabzonspor 255 milyon 826 bin, Galatasaray 524 milyon 906 bin lira zarar açıklaması yaptı.

Resmi olarak açıklanan bu rakamlar da gösteriyor ki, global anlamda yaşanan ekonomik dar boğaz, futbolun da gırtlağına dayanmış durumda. Buradan hareketle, kulüplerin sanki hiç sıkıntı yokmuş gibi yaptığı yüksek maliyetli transferler tabloyu çok daha fazla karartıyor.

Her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum; Kulüplerimiz için tek çıkış yolu, altyapıdan maksimum verim elde etmek. Bunun için de, üstyapıya yapılan masrafın, bir bölümü altyapıya aktarılmalı ve oluşturulacak scout ekipleriyle, içeride-dışarıda umut vaat eden gençleri keşfederek, bir eğitim programı altında gelişmesini sağlanmalı diye düşünüyorum.

Son bir cümle de teknik adamlara; Kulüplerin hemen hepsinin ekonomik darboğazdan en az, etkilenmesi adına, projektörlerini altyapılara çok daha fazla çevirmeli ve yeni yıldızlar ortaya çıkarmalılar…

Hoşçakalın…