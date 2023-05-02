Milenyum yıllarını, iki binden sonraki yılları yaşıyoruz. Asırlık kıyaslara gerek kalmadan sadece iki bin öncesi ve sonrasını kıyas ettiğimizde de karşılaştırdığımızda da çok önemli bilimsel ve teknoloji içerikli gelişmeler ve buluşlar, keşifler görmemiz, yeni uygulamaları hayatlarımıza aldığımızı fark etmemiz mümkün. Kartopu yaparken gördüğümüz gibi yerde yuvarladığımızda, küçükken daha az kara beleniyor büyüdükten sonra çok daha fazla kara beleniyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, buluşlar arttığı zaman yeni gelişme ve buluşlara da kapıyı aralıyor, olanak sunuyor. Günümüzü yaşarken eski günlere de yıllara da özlem duyduğumu söyleyemem. Özlem olmasa da eksik kalan günümüze, yeni yıllarımıza taşıyamadığımız insan ilişkilerindeki naiflik, nezaket, zarafet, hoşgörülü haller vardır ki, inkârı mümkün değil. Sosyal medyada gözüme ilişen ve günümüzde uygulaması ya da devşirilmiş hali de olmayan bazı uygulamaları aşağıda okuyacaksınız.

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İnceliğe Bakar mısınız;

Eskiden "Kapıyı kapat!" denilmezmiş.

Allah kimsenin kapısını kapatmasın diye düşünülürmüş.

"Kapıyı ört, ya da sırla" denilirmiş.

Kapının kapanmadan yavaşça örtülmesi edeptenmiş...

“Lambayı söndür” demezlermiş.

Allah kimsenin ışığını söndürmesin.

"Lambayı dinlerdir" derlermiş.

Lamba yakılmaz, uyandırılırmış...

Uyuyan birisi uyandırılmak İçin sarsılmaz veya adı ile çağırılmazmış.

"Agâh ol eren ol" derlermiş.

Nezaket, incelik, edep her işin başı imiş de ondan...

Ona eren uyanık olurmuş...

Hanımlar beylerine "Efendi" derlermiş, "siz" derlermiş. Hanımefendiliklerini gösterirlermiş...

Kapı eşiğindeki misafirlere ait ayakkabılar, dışarıya doğru değil, içeriye doğru çevrilirmiş.

"Git bir daha gelme!" der gibi değil de.

"Gitsen de ayağının yönü buraya dönük olsa" dercesine dizilirmiş...

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Yaratılışımızda insan olarak dünyaya gelmişiz ve aklımız olduğundan tüm diğer yaratılanlardan farklı ve özeliz. Aklımızın farklı ve özel, ayrıcalıklı olarak sadece insan da olduğunu biliyoruz da, incelik, nezaket, zarafet, naiflik, dayanışma konusunda ki puanlarımız azalıyor ve gerilere gidiyor. İnsan olarak aklımızın olduğunu bilmemiz de aklımızı kullanıyor olmamız da fevkalade güzel ve isabetli bir gelişme, vicdanımız, yüreğimiz olduğunu bilerek, aktif olarak kullanarak devam etmemiz hayatlarımıza fevkaladenin fevkinde olacaktır.

