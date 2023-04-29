Merhabalar sevgili dostlar,

Pratik yapımı bir o kadar da çıtır çıtır lezzeti ile eskinin sigara böreği yeni adıyla Kalem börek (çocuklara sigara adı cazip gelmesin diye kalem denmek istendi bence son derece saçma) boş zamanlarınız da istediğiniz herhangi bir iç malzeme ile hazırlıyarak deepfreez' e attığınız ve habersiz misafirler yada canı börek çeken çocuklarınız için ev hanımlarına en ideal kurtarıcıdır.

Evdeki kişi sayısına göre tek tek tepside dondurarak buzdolabı poşetlerinde dondurduğunuz börekleri size yazacağım tarif ile çay demlenene kadar yine aynı çıtırlıkta ama yağmış tavaymış başında bekleyip kızartmaymış derdi olmadan pişireceksiniz. Birde evinizde kızartma yiyecekler istemeyenler de varsa bu tarif tam da size göre..

Haydi buyrun hemen yazıyorum,tarif benden uygulamak sizden..

Kolay gelsin..



• MALZEMELER:

• 3 ad hazır yufka ( 48 ad börek elde edeceksiniz.)

• 2 dolu eritilmiş tereyağı

• İÇ MALZEMESİ:

• Beyaz peynir + maydanoz karışımı yada istediğiniz herhangi bir malzeme

• ISLATMAK İÇİN:

• 1 su bardağı oda sıcaklığında süt

• ÜZERİNE:

• 1 yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağ karışımı

• Galeta Unu



• HAZIRLANMASI:

Yufkaları üçgen olacak şekilde keserek hazırlayın,ister küçük isterseniz de daha büyük börekler olacak şekilde kesebilirsiniz.

• Tek üçgen yufkayı önce eritilmiş tereyağ sürün daha sonra geniş alt kısmına iç malzemesini yerleştirerek yuvarlayın.

• Bütün börekler hazır olduktan sonra bir kaseye sütü alın.

• Börekleri 5er dakika süte bırakın ve 3 kez çevirdikten sonra sütü sıkarak

• tepsiye dizin.

• Üzerlerine yumurta sarısı + zeytinyağ karışımı sürdükten sonra galeta unu serpin.

• 175 derece de ısıtılmış fırında takribi 25 dakika (iyice kızarana kadar)pişirin.

• İşte hepsi bu kadar...Afiyetle tüketin.

• Sevgiyle..