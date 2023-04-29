EN TEMEL SORUNUMUZ FAİZ

Türkiye yılda 100 milyar dolardan fazla faiz borcu ödeyen bir ülke. Devlet, Özel Sektör ve Bireysel olarak herkes kredi ve kredi kartlarına gırtlağına kadar borçlu. Küresel faiz lobisine bağımlı bir halde, modern köle olarak çalışıyoruz. Öncelikle bu kronik sorunu kalıcı çözmeliyiz. Bu köklü sorun çözülürse, diğer sorunlar da kolayca çözülecektir. Çözüm; Asrın Ahiliği, Allah rızasına uygun, üretimi ve adil paylaşımı esas alan faizsiz helal ticaret’tir.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ETKİLENİYOR

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler; küresel döviz, faiz, ilaç, gıda, silah, teknoloji ve enerji lobisine bağımlı hale getiriliyor. Yapılan bütün mal ve hizmetler faizi ödemeye bile yetmemektedir. Bu nedenle üretime dayalı, Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi Modeli acil ve önemli bir ihtiyaç olarak Asrın Ahiliği Faizsiz Ekonomi ile İslam İktisadı yeniden uygulamalıdır.

ÜRETİMİ ESAS ALAN FAİZSİZ ORTAK PAZAR

Üretimi esas alan, bütün helal sektörleri kapsayan, serbest piyasa da alıcı ve satıcıların arz ve taleplerini hiçbir engel olmadan sunabildiği, değerlemenin ürün veya altın ile yapıldığı, emtia, hizmet üretimi, gıda ve tarım ürünlerinin dağıtımı, değişimi gibi takas yöntemi veya direk üreticiden tüketiciye ürünlerin sunulduğu, faiz ve vade farkının olmadığı "Medine Ortak Pazarı" gibi bir ortak pazar oluşturulabilir. Medine pazarı sayesinde Peygamber Efendimiz(SAV) bir kaç yıl da Yahudi tüccarların baskısını kolayca kırmıştı. Bu yöntemi yeniden uygulayabiliriz.

ASRIN AHİLİK TEŞKİLATI UYGULANMALI

Pandemi ile ağırlaşan ekonomik tablo ile İMF ve Dünya Bankası gibi küresel yapılara mahkûm edilmektedir. Bu nedenle ülkeler; birlik olup üretime endeksli "Asrın Ahiliği Faizsiz Ekonomi Modelini" yeniden geliştirmeli ve uygulamalıdır. Bizim bu konuda köklü bir geçmiş ve yüksek bir tecrübemiz var. "Ahilik Teşkilatları" gibi bir ortak pazar ile günümüzde de mal ve hizmetler üretilerek, arz ve talebi faizsiz ve vade farksız olarak ortak pazara sunularak ticaret gerçekleştirilebilir. Tayland da Müslümanlar Kooperatifler kurarak faizsiz ticaret yapmaktadır.

MENKUL KIYMET PİYASALARI

Menkul kıymet piyasalarında ise; devlet faizsiz ticareti destekleyerek yasal mevzuatı hazırlar. Merkez bankası yoluyla bankalara ve piyasaya parayı faizsiz olarak vermelidir. Bankalar, faiz ve vade farkı olmadan yapılan hizmetler için işlem ücreti ile aracılık ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirebilir. Bu sistem; reel sektörlerde ise Kooperatifler Birliği veya Holdingler Birliği, Tüccarlar Birliği gibi sanayici ve iş insanları bir araya gelerek olarak da yapılabilir. Kağıt para yerine değerli madeni paraya geçilmelidir. Kağıt paranın değeri olmadığı için bizzat kendisi enflasyona sebep olmaktadır. İlim Adamları, Tüccarlar ve Devlet bir araya geldiğinde faizsiz bir ekonomi oluşturulabilir. Devlet, faizsiz ticareti denetleyen, düzenleyen ve aksama olduğunda yapıcı müdahale yapan bir konumda olmalıdır.

BORCA VE FAİZE DAYALI MEVCUT SİSTEM

Döviz-Faiz-Enflasyon ve Petro-Dolar sistemi ile Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ve gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi olarak zorlamakta ve giderek artan bir borç yükü altında ezilmektedir. Borca dayalı, döviz ve faiz çarkı ile bütün kazanımlar, faiz lobisine gitmektedir. Bu kısır döngü, köklü bir model olan Medine Ortak Pazarı ve Asrın Ahilik Ekonomi Modeli gibi üretime dayalı, adil bir ortak pazar üzerinden mal ve hizmetlerin ticareti faizsiz ve farksız olarak yapılabilir. Son dönemde; Faizsiz Ekonomi, Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca 1970'lerde "Adil Düzen" olarak önemli bir çalışma yaptı ve engellendi. 54. Hükümette 11 ayda "Havuz Sistemi" ile denk bütçe yapmayı başardı.

YENİDEN İSLAM İKTİSADI FAİZSİZ EKONOMİ

İMF, Dünya Bankası ve Konsolidasyona gitmemek için "Faizsiz ve Vade Farksız Ekonomi Modeline" geçilmelidir. Uluslararası boyutu D-8, İİT, Türk Devletler teşkilatı, Arap Birliği, ASEAN, İSEDAK gibi, ayrıca Devlet ve Hükümet, Kamu ve Özel Sektör, İş İnsanları, Sanayiciler Organize Sanayi Bölgeleri ve Kooperatifler, Odalar, Borsalar, Girişimciler, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Esnaflar, Medya ve Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte uygulanabilir.

KALICI ÇÖZÜM

Bireysel olarak faiz ve faiz(kredi) kartı kullanmayalım. Kullananlarıda uyaralım, iyiliği emredip, kötülükten sakındıralım. Hakkı ve sabrı tavsiye edelim. Allaha ve Peygambere savaş açmak olan, faiz günahından uzak duralım. Esnaflar, İmalatçılar, Kooperatifler, Sanayiciler, İhracatçılar, Şirketler ve Holdingler olarak bir araya gelerek faizsiz bir ortak pazar kurma zamanı gelmiştir. Ülkemizin, İslam Aleminin ve İnsanlığın, huzuru ve saadeti için, üretime dayalı, adil paylaşımı esas alan yeni farklı çözüm ortak pazar kurmak