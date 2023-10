-İSLAM ÂLEMİNE VE BÜTÜN İNSANLIĞA ÇAĞRIMIZDIR-



Bir asırdır devam eden Filistin sorununa karşı, başta Türkiye olmak üzere bütün İslam ülkeleri ile birlikte onları destekleyen diğer ülkeler ve bütün insanlık olarak, İsrail’e karşı başta ekonomi olmak üzere, enerji ve her türlü sivil yaptırımlar uygulanmalıdır. Enerji ve gıda sevkiyatı durdurulmalıdır. Siyonistlerin en büyük gücü para, faiz, ilaç ve silahtır. Ellerindeki faizli karşılıksız para bertaraf edilirse, ellerindeki en büyük gücü kaybedeceklerdir...

D-8 ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri toplanmalı, diğer ülkelerle diplomatik görüşmeler başlamalı ve ekonomik kararlar alınmalıdır. Gazze’de ve bütün Filistin’de sivil halka yapılan bir soykırım var. Uluslararası toplumun ve kamuoyunun desteğini almalıyız...

Bir asırdır devam eden soykırım, zulüm ve vahşeti Batı, BM, AB, AGİT, ABD ve diğerleri sadece izlemekle yetinmiş, hatta çoğu İsrail'e destek olmuşlardır. Milyonlarca insan mülteci durumuna düşmüş, aileler dağılmış, insanlar hapislerde yıllarca suçsuz yere mahkûm edilmiştir. Son saldırılarla durum daha da vahim hale gelmiş, hastanenin bile bombalanması bardağı taşıran son damla olmuştur...

Bir asır önce ortaya çıkan Filistin sorunu ve benzer sorunlar nasıl çözülür?

Bu ve benzeri sorular çok soruldu ama şu ana kadar gerçekçi cevaplar alınamadığı gibi silahlı mücadeleden de netice alınamadı; İsrail sürekli olarak yayılmaya devam ediyor...

Biz soruna Kur’an ve sünnet ölçüleriyle yaklaşarak Hazreti Peygamber (SAV) metoduyla yeni bir çözüm ve barış yolu açmış olalım. Birleştirici bir yöntem belirleyelim ve gecikmeden uygulamaya başlayalım. Ölçümüz Kur'an ve sünnet olmalıdır. Biz Müslümanız, biz barıştan yanayız, bütün inananlar bizim kardeşimizdir. Sonuç olarak büyük bir tahribat var, zararın neresinden dönülürse kârdır. En kolay yol olarak İslami bir barış çözümü bulabiliriz...

Bu çözüm D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üzerinden yapılabilir. Diplomatik görüşmeler yeniden başlatılmalıdır, bütün insanlık barışa davet edilmelidir. Millî Görüş Lideri Merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca'nın başlattığı D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı üzerinden barış görüşmeleri acil olarak bir an önce başlatılmalı ve başlangıç olarak ekonomik yaptırımlar gündeme alınmalıdır. Uluslararası toplum ve kamuoyunun dikkatini barış içerikli çare ve çözüm önerilerimizle Filistin’deki soykırıma çekmeliyiz...

Müslüman halklar üzerine düşeni yaptı...

Şimdi sıra Müslüman ülke hükümet ve devletlerinde...

Müslüman hükümet ve devletler birlikte hareket ederek elini taşın altına koyarlarsa, Filistin meselesine müdahil olan Batılı devletler pılını pırtısını alıp bu bölgeden gider...

Bunun için D-8 ve İİT olanca gücü ile harekete geçip dünyayı da harekete geçirmeli…

Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE ve diğerleri petrol üretimini, Katar doğalgazı kısmalı…

Mısır Süveyş Kanalı’nı hem İsrail’e hem de İsrail destekçisi ülkelere kapatmalı…

Ürdün de İsrail’in o yöndeki kara ve hava bağlantısını derhal kapatmalı...

Bir de dünyayı sömürdükleri faizli karşılıksız para devre dışı bırakılırsa, Siyonistler ve destekçileri mecburen geri adım atar, sorun bu şekilde silaha gerek kalmadan çözülür...

Ümmetin diğer sorunları olan Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Yemen, Libya, Sudan, Somali, Karabağ, Kırım, Kosova, Keşmir, Doğu Türkistan ve benzeri sorunlar da kolayca çözülebilir. Bütün Müslümanlar birleşirse iki milyarı geçiyoruz ve büyük bir güç oluyoruz. Birlikte hareket edilirse benzeri diğer bütün sorunlar da bu şekilde çözülebilir...

Ayrıca;

İslam ülkeleri olarak bilim ve teknoloji havuzu oluşturalım…

Her alanda olan imkânları en üst seviyede değerlendirmeye başlayalım...

Bunları gerçekleştirmek için artık bir an bile gecikmeden çalışmaya başlayalım...

Müminler kardeştir ayetini artık ümmet olarak gerektiği şekilde uygulayıp birleşelim...

D-8 ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleri olarak gerçek anlamda bir araya gelelim, bir komisyon kuralım ve -dini, ırki, mezhebi, siyasi vs. sorunları bir kenara bırakarak- ümmet bilinciyle adil ve tarafsız bir şekilde Müslümanlar arasındaki bütün sorunları aciliyetine göre yeniden ele alıp süratle çözüme kavuşturalım...

Bu şekilde yeni ve güçlü bir başlangıç yapalım…

Müminler olarak “İslam kardeşliğinde” birleşelim...

Bu sayede Batı dünyasının oyuncağı olmaktan kurtulalım...

Hep birlikte ümmet olalım, Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılalım...

Bir vücudun azaları gibi kenetlenelim, bu sayede sorunlar kolayca çözelim...

Bunları yaptığımızda Allah'ın yardımı ve rahmeti gelir, bu sorunlar da sona erdirilir…

Çalışmak bizden, başarı Allah’tan…



İSLAM MEDENİYETİ VAKFI