Kiracı hakları ve ev sahibi hakları konusunda en çok merak edilen sorular üzerine konuşacağız...

Bir yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Ev sahibinin veya Türk Medeni Kanun’unda sayılan yakınlarının konut ihtiyacının doğması, bir tahliye sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Medeni Kanun'una göre; ev sahibinin kendisinin, eşinin, altsoyunun, üstsoyunun veya kardeşlerinin konuta ihtiyacı olması durumda 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracının tahliye edilmesini isteme hakkına sahiptir.

Ev sahibi hangi şartların varlığı halinde kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir?

Ev sahibinin kiralanan taşınmazın satışından sonra yeni ev sahibi, mevcut kiracısına noter kanalıyla ihtarname göndererek 6 ay içinde taşınmazı tahliye etmesini talep etme hakkında sahiptir. Ayrıca, Kiracının kiralanan taşınmazı özensiz davranması ve komşularla iyi geçinmemesi durumunda ev sahibi, kiracının tahliyesini isteyebilir.

Ev sahibinin taşınmazda artık kendisinin oturacağını belirterek kiracıyı ne kadar sürede evden çıkartabilir?

Ev sahibi kiralanan taşınmazda kendisinin oturacağını belirterek evi başka bir kişiye satması halinde taşınmazı satın alan yeni ev sahibi bu durumu mevcut kiralananda oturan kiracıya bildiren noter kanalıyla ihtarname göndermesi ve kiracıya en az 6 ay olmak üzere zaman vermesi şartı bulunmaktadır.

Ev sahibi kira sözleşmesi yenilenmezse ne olur?

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli kira sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, kira sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılmaktadır. Kiraya veren, kira sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip değildir.

Ev sahibi kiraya fazla zam yapmak istemesi halinde kiracının yapması gerekenler nelerdir?

Ev sahipleri kira artış bedeli konusunda hukuki artış sınırının üstündeki artışı talep etme hakları kanunen bulunmamaktadır. Ev sahibi, kiracıdan yüzde 25'ten fazla kira artış bedeli talep etmesi halinde banka kanalı ile taşınmazın kira bedelinin yüzde 25 zamlı oranını üzerinden artış yapmak suretiyle ev sahibine kira bedeli yatırılmalıdır.

Ev sahibi kiracıyı hangi şartlarda kiralanan taşınmazdan tahliye etme hakkına sahiptir?

Ev sahibinin kiracıyı hiçbir sebep göstermeksizin kiralanan taşınmazdan tahliye etmesi için kira sözleşmenin başlamasından itibaren 10 yıllık uzama süresi gerekmektedir. Eğer kiracı taşınmaza ilişkin kira bedelini ödemeyi bir kira dönemi içerisine 2 kere geciktirmesi halinde kiraya veren tarafından 2 haklı ihtar çekmemesi halinde kiracıyı evden tahliye etme hakkı ortadan kalkmaktadır.

Fazla zam yapan ev sahibine ilişkin cezai bir müeyyide bulunmakta mıdır?

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine hapis ve para cezası uygulaması getirilmesi öngörülmektedir. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile soruşturma başlatılabileceği ve kaklarında 3 yılla soruşturma açılan ev sahipleri, mahkemenin takdiri ile tutuklu da yargılanabileceği düzenlemeler arasındadır.

Ev sahibi bir kira yılı içerisinde 2 kere kira bedeline zam yapabilir mi?

Kira bedelinin kira sözleşmesi ile belirtilmesi halinde sadece yenilenen dönemde artış yapılması mümkündür. En az bir yıl olarak imzalanan konut kira sözleşmelerinde de yalnızca bu sürenin ardından artış talep edilebilir.

Kiracı ile ev sahibi arasında kira sözleşmesinin olmaması halinde neler olabilmektedir?

Kira sözleşmesinin yazılı olması şartı aranmadığından dolayı kira sözleşmesinin bulunmadığı durumlarda dahi sözlü olarak kira konusunda taraflar mutabakata varabilirler. Kira sözleşmesinin olmaması durumunda ev sahibinin kiracıyı hukuka aykırı olarak tahliye etmesi mümkün değildir.

Ev sahibinin kiracıyı kiralanan taşınmazdan tahliye etmek için haklı gerekçeleri nelerdir?

Kiracının kiralanan taşınmazdan tahliye edilmesi için Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında ev sahibinin haklı gerekçeleri düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler doğrultusunda ev sahibinin kendisi, eşi, bakmakla yükümlü olduğu kişi, alt soyu ya da üst soyu için söz konusu evin kullanımı gerekliyse ev sahibine kiracıyı evden çıkarma hakkı tanınmıştır. Aynı şekilde ev sahibinin kendisi kirada oturuyorsa ancak kira geliri yeterli gelmediği için kendi kirasını ödemekte zorlanıyorsa bu da ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması için haklı bir gerekçe sayılmaktadır. Kira bedelinin ödenmemesi de tahliye talebi için yeterli ve geçerli bir sebeptir. Ayrıca mülk sahibi evini satarsa kiracıyı tahliye etme hakkına sahiptir. Fakat bu durumda da kiracı hakları mevcuttur.