Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı; Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in önerisi ve çabalarıyla hayata geçirilmiş, 60 bin metrekarelik yüzölçümü ve 206 mermer heykeliyle Türkiye’nin en büyük tarih ve sanat müzesidir. Müzede, Ergenekon'dan Cumhuriyet'in ilanına uzanan tarih şeridinde Türk Dünyası’nda önemli işler başarmış, tarihimizde iz bırakmış olan ünlü kişiliklerin heykelleri yer alıyor.
M. KEMAL SALLI
Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı; Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’in önerisi ve çabalarıyla hayata geçirilmiş, yüzölçümü açısından Türkiye’nin en büyük tarih ve sanat müzesi. Müzede, Ergenekon'dan Cumhuriyet'in ilanına uzanan tarih şeridinde Türk Dünyası’nda önemli işler başarmış, tarihimizde iz bırakmış olan ünlü kişiliklerin heykelleri yer alıyor.
Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı, 6 bin metrekaresi kapalı, 54 bin metrekaresi açık olmak üzere, toplam 60 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş. Açık bölümünde 206 heykelin yer aldığı Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın düzenlenmesinde, özel formüllü beyaz mermer heykellerle kontrast oluşturarak onları daha çok ön plana çıkartmak amacıyla, dört mevsim yeşil kalan bitkiler tercih edilmiş.
Müze kompleksi bünyesinde, ayrıca, 7.000 metrekarelik kapalı sergi salonu, 650 kişilik konferans salonu ve kütüphane bulunmakta.
Etimesgut Belediyesi’nin Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nın giriş kapısında sizi karşılayan ilk heykelden başlayarak, turunuzu kapalı sergi salonunda tamamladığınızda, şanlı Türk tarihi şeridinde, büyük bir coşku ve gururla, binlerce yıllık bir yolculuk yapmış oluyorsunuz; hem de bedava!
Etimesgut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel’i kutluyorum. Ebediyen hayırla anılmasına vesile olacak muhteşem bir eser ortaya koymuş. Açık ve kapalı alanlarında yer alan ve herbiri bir sanat eseri olan heykelleriyle, heykellerden oluşan tarihi kompozisyonlarıyla, Azerbaycanlı ünlü ressamımız Yaşar Zeynelov’un dev boyutlu tarihi panolarıyla, konferans ve sergi salonlarıyla, düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlikleriyle Türk Tarih Müzesi ve Parkı, her Türk’ün gezerken gurur duyacağı ve mutlaka birşeyler öğreneceği bir tarih ve kültür kompleksi olmuş.
Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Atatürk’ün, “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır” direktifleri doğrultusunda oluşturulmuş bir Türk tarih ve kültür kompleksidir. Türkiye’de, birkaç saat içinde binlerce yıllık üç boyutlu bir tarih yolculuğu yapabileceğiniz bir başka alan bulabileceğinizi sanmıyorum.
Etimesgut Belediyesi’nin Türk Tarih Müzesi ve Parkı, sergilenen heykellerle, Türk Otağı ve kapalı alanda düzenlenen aktivitelerle, bir kent halkının, özellikle çocukların ve gençlerin kültürel gelişimine nasıl katkıda bulunulabileceğinin çok başarılı bir örneğidir. Giderek ünlenen Türk Tarih Müzesi ve Parkı, çeşitli illerden gelen öğrenci gruplarının tarih ve kültürel değerlerini yaşayarak öğrendikleri, üniversite öğrencilerinin müzecilik derslerini işledikleri bir eğitim merkezine dönüşmüş. UNESCO’nun Türkiye Milli Komite Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Müze’de, “somut olmayan miras” etiketi alabilecek eserleri tespit etmiş, onay bekleniyor.
Başkan Demirel, müzenin kuruluş amacını anlatırken, “Birliğimizin; ortak değerlerimiz, tarihimizi, kültürümüzü yaşamaktan, yaşatmaktan ve en doğru şekliyle gelecek nesillere aktarmaktan geçtiğini biliyor ve buna inanıyoruz. Bunu da kendimize misyon ediniyoruz” diyor.
Belli ki Başkan Demirel, bu muhteşem eseri hayata geçirmeden önce, uzun bir süre ayrıntılı bir araştırma ve hazırlık yapmış. Açık ve kapalı alanlarıyla, gerçekleştirilen düzenli etkinliklerle Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Batı’daki benzerleriyle rahatça boy ölçüşebilen bir tarih ve kültür kompleksi olmuş.
Başkan Demirel, bir belediye başkanının, kentin altyapı hizmetleri dışında, kent halkının, özellikle gençlerin ve çocukların çeşitli yönlerden kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek açısından neler yapabileceğinin çok güzel bir örneğini ortaya koymuş. Başkan Demirel, Türk Tarih ve Müzesi ve Parkı için, “7’den 77’ye tüm insanlarımıza en güzel, en anlamı hediyemizdir” derken yerden göğe kadar haklıdır. Böyle işlevsel bir kompleks, gerçekten bir belediye başkanının kendisini göreve getiren kent halkına verebileceği en anlamlı, en değerli bir armağandır.
Başkan Demirel, bu muhteşem eserin, üstlendiği bir misyonun ürünü olduğunu söylerken şöyle diyor:
“Türk Tarih Müzesi ve Parkı da üslendiğimiz misyonun ürünüdür. Büyük Türk milletine, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, gençlerimize, 7’den 77’ye tüm insanlarımıza en güzel, en anlamlı hediyemizdir.
İstiyoruz ki insanlarımız, tarihlerini yalan yanlış, doğruluğu teyide muhtaç kaynaklardan değil; doğru kaynaklardan, gezerek, görerek, dinleyerek, hissederek öğrensin. Müzemiz, tarihini öğrenmek, yaşamak, yaşatmak ve geleceğe aktarmak isteyen herkes için büyük bir fırsattır.
Müzemizin her noktasında doğru bir planlama vardır, alın teri vardır. Tarihi zaferlerle dolu şanlı Türk tarihine hizmet etme aşkı vardır.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır’ sözünün somut karşılığını bulma heyecanı vardır.
Aynı aşk ve heyecanı müzemizin her br ziyaretçisinin yaşadığına inanıyor, müzemizin ilçemize, Ankara’mıza, ülkemize ve bütün Türk Dünyası’na hayırlı olmasını diliyorum.”
Demirel Başkan’ın bu heyecanına katılmamak mümkün mü?
MÜZEDE NELER VAR?
Yazıtlar: Türkiye’de ilk kez Orhun ve Uygur yazıtlarının orijinal boydaki kopyaları, Tonyukuk 1 ve Tonyukuk 2, Kül Tigin, Moyun Çor, Terkin, Dolodoy 1, Dolodoy 2 yazıtları..
Heykeller: Mustafa Kemal Atatürk (5), İskit ve Göktürk kağan ve hatunları,16 Türk devletinin Kurucuları, Selçuklu sultanları, Osmanlı padişahları, Kurtuluş Savaşı komutanları, Türk bilginleri, Türk cumhuriyetleri kurucuları, Türk cumhuriyetleri fikir adamları..
Heykel gruplarıyla anlatımlar: Ergenekon Destanı, 1453 İstanbul'un Fethi, Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kürşat ve 40 Çerisi, Göktürk Okçuları, Kurtuluş Savaşı Koşan Atlıları..
Azerbaycanlı dahi ressam Yaşar Zeynalov'un dev panoramik tabloları: Ergenekon'dan Çıkış, 1071 Malazgirt Zaferi,1453 İstanbul'un Fethi, Kurtuluş Savaşı..
Ayrıca, Türk Dil Panosu, Türk Tarih Panosu, 3 Frig kabartması, Ankara Mimari Yapıları Panosu, Ankara Arkeoloji Tarihi Panosu, 45000 kitaplı kütüphane, 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sergi/eğitim salonu, hediyelik eşya reyonu, restoran ve kafe ve Türk Otağı..
HEYKELLER KIRGIZ SANATÇILARDAN, TABLOLAR YAŞAR ZEYNELOV’DAN
Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda yer alan özel formüllü beyaz mermer heykeller, Etimesgut Belediyesi’nin oluşturduğu bir heykel atölyesinde, çoğunluğu Kırgız kökenli sanatçılar tarafından üç yıllık bir çalışma sonucunda hazırlanabilmiş.
Müzenin açıkhava bölümünde yer alan ve Türk tarihinin aydınlatılmasında büyük yararları olan yazıtlar, lazer tekniği de kullanılarak, aynı boyutlarda asıllarına uygun olarak yapılmışlar. Bu tarihi yazıtları yerlerinde görebilmek elbette bir başka heyecandır, ama binlerce kilometre yol katedip Moğolistan’a kadar gidemeyenler için en doğru adres: Etimesgut Belediyesi’nin Türk Tarih Müzesi ve Parkı’dır.
MÜZEDEKİ ETKİNLİKLER
Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda çocuklara yönelik eğitici etkinlikler dizisinden biri olan "Türkçe Düşün Göktürkçe Yaz" etkinliklerinde, Türklerin tarihte kullandığı ilk alfabe olan Göktürk Alfabesi’yle çocuklarımız, adlarını kil tabletlere yazarken, hem tarihimizi öğreniyor, hem de el becerilerini geliştiriyorlar.
Müzede her hafta düzenlenen ve çocuklara tarih bilincini aşılamayı hedefleyen "Cevap Sizden, Ödül Bizden" ödüllü soru etkinliği gerçekleştirilmektedir.
Otantik usulle üretilmiş keçeden yapılmış ve içi Türk çadır geleneğine göre düzenlenmiş 120 metrekarelik Türk Otağı’nda orta oyunu, meddah gibi geleneksel Türk gösteri oyunları sahneleniyor.
Türk tarih şeridinde binlerce yıllık kesintisiz bir yolculuk yapmak isteyenler için Türkiye’deki tek adres: Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Etimesgut- Ankara. Açık alan, 09.00 - 22.00 saatleri arasında, kapalı alan (Pazartesi hariç) 09.00- 22.00 saatleri arası gezilebiliyor. Müzeye girişler ücretsiz.