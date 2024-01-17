Yetmiyor kelimelerim. Şuraya ne yazsam eksik kalacak biliyorum. Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde, bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimi< şehit oldu.

Geçmişte tek şehit verdiğimizde bile ülke olarak yeri göğü inleten, sokaklara dökülen biz değil miydik? Şimdi ise her gün 3.5.6.9.12 gencecik fidanlarımızı toprağa veriyoruz. İyice alıştırıldığımız şehit haberleri sonrasında herkes vatan sağ olsun, başımız sağ olsun deyip geçiyoruz. Vatan sağ olsun elbette ama vatan dediğimizde, bu kaybettiğimiz evlatlarımız değil midir?

Sıvasız, derme çatma evlerin yiğit çocukları bu vatan için bir bir toprağa düşüyor.

Arkalarında yarım kalan hikayelerini, hayallerini, umutlarını, geleceklerini bırakıp şehit oluyor. Peki, biz ne yapıyoruz en fazla 2 gün en süslü cümleleri kurarak "Unutursak kanımız kurusun", "Ağlama Türkiye", "Vatan sağ olsun" deyip yine kendi normalimize dönüyoruz.

İşim gereği sosyal medya muhitinde bulunmak durumundayım. Kim ne yapmış ne söylemiş ne yazmış bilmem gerekiyor. Lakin çoğu zaman bazı ahaliyle ters düşebiliyorum. Misal, ülkede yaşanan acı olaylarda herkesin benzer tepki vermesini bekliyorum. Yanlış bir tuttum mu benim ki bilmiyorum ama belli bir noktadan sonra tahammül edemiyorum ve patlıyorum. Büyük depremler yaşanıyor ülkemizde binlerce vatandaşımızı kaybediyoruz, her gün beşer onar gencecik kardeşlerimizi şehit veriyoruz. İlk gün herkes matem havasına bürünüyor, ertesi günü bakıyorum aynı ahali lay lay lom hayat devam ediyor.

Vatan evlatları şehitlerimiz ve acılı aileleri için ülke de yas ilan edilse çok mu?

Kelimelerim yetmiyor ama içimden geçeni yazmasam yarın mahşeri divanda yüzlerine bakamam. Bakamam!

Hani bir şehit anası diyor ya "Helva sizin evinizde kavrulmadıkça, o helva size hep tatlı gelecek" Acıyı tarif eden başka cümle var mı? Ben bilmiyorum.

Bu acıyı siyasete dökenlerde bilmiyor.

Sosyal medyaya bakıyorum.

Taziye mesajları.

Hamaset yüklü söylemler birbirini izliyor.

Bir de trol orduları var.

Şehitler üzerinden 31 Mart yerel seçimleri için ön alma telaşına düşmüşler.

Karşılıklı suçlamalar,

Birisi "Selam yolladın" diyor

Öbürü "megri megri"yi hatırlatıyor.

Ve sırça saraylarında yürüyüş kararı sayıyorlar.

"Vatan sana canım feda" ötesi yok.

Ateş düştüğü yeri değil, tüm yürekleri yakmadığı sürece de ötesi olmayacak.

Biri bir türlü ısınamayan Kahramanmaraş taki konteynera düşen ateş bizler kora döndürmediği sürece ötesi olmaz da.

Ve bu topraklarda,

"Zenginimiz bedel öder Askerimiz fakirdendir" türküsünü söylemeye devam ederiz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine sonsuz sabır diliyorum. Sınırlarımızı bekleyen tüm güvenlik güçlerimize sonsuz minnetle.

Türk milletinin başı sağolsun.