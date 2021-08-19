Azerbaycan Diasporasının Şuşa Seferi

Haber: Dilber Sadiqov Coşqunsoy

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Kardeş ülke Azerbaycan, Karabağ zaferi sonrasında Karabağ topraklarında çalışmaları hızla devam ettirmektedir.

Bu süreçte Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporla İş üzre Devlet Komitesi vatana ziyaret için dönmüş diaspor üyelerini de bir araya getirmiş ve Şuşa için seferler düzenlenmiştir. Sefer öncesi Komite başkanı Fuad Muradovla toplantı düzenlenmiş, sefer için gereken önemli bilgiler paylaşılmıştır. Toplantı sonrası başkan, katılımcıların sorularını cevaplamıştır.

17 Ağustos 2021 tarihinde sabah saatlerinde ikinci başlanan Şuşa seferi zamanı dünyanın farklı noktasından gelen onlarca diaspora üyesi, Ermeni vahşiliği izlerini kendi gözleriyle görmüş, Şuşa’da tamir ve yenileme işleri devam ettirilen kutsal ve tarihi mekanları ziyaret etmişlerdir.

Aralarında Türkiye’de ikamet eden değerli profesörler, iş adamları, dernek başkanları ve öğrencilerin de bulunduğu diaspor aüyeleri sefer hatıralarını ve fotoğrafları #DiasporŞuşada hastagıyla sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Seferle ilgili bilgileri ve fotoğrafları gazetemize Yıldız Teknik Üniveritesi doktorantı Dilber Sadıqov paylaşmıştır.