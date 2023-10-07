

Merhabalar sevgili dostlar,

Yaz mevsimini geride bırakarak sonbaharın serinliğini hissettiğimiz bu günlerde Eylül ayından başladığımız kış hazırlıkları hala sürerken henüz hazırlamadığınız yada bu güne kadar hiç yapmadığınız üstelik yemeklerin yanında acı sevenler için harika bir lezzet...

Manav tezgahlarında gördüğünüz o mini mini biberler şirin görüntülerinin yanında acı olmaları ile meşhurdur.Bunlardan birisi de ''Arnavut Biber ''diye bilinenlerdir.

Cam kavanozlarda hazırlanan ev yapımı katkısız turşuyu güvenle tüketebilirsiniz.Antioksidan özelliği ve probiyotik içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirici,bağırsak florasını iyileştirici etkiler sunar.

Tuz oranını dengelediğiniz takdirde tansiyon problemi olan kişiler de rahatlıkla tüketebilirler.

Bugün sizler için benim her sene mutlaka hazırladığım domates soslu acı biber turşusunu paylaşacağım.

Heleki soğuk kış akşamlarında bir de kuru fasulye yada nohut pişirdiyseniz yanında harika gidecektir.

Buzdolabında uzun süre barlanma olmaksızın rahatlıkla tüketebilirsiniz.Küçük cam kavanozlarda hazırlarsanız sizler için daha pratik olacaktır.

Riva domatesler bitmeden haydi hazırlıyalım.



MALZEMELER:

• 1 kg Arnavut Biber (acı)

• 1 kg Domates

• 6-7 diş sarımsak

• 1 çay bardağı (100ml) üzüm sirkesi

• 2 dolu yemek kaşığı kaya tuzu

• 2 yemek kaşığı zeytinyağ

HAZIRLANMASI:

• Domatesleri kabukları ile birlikte dörde bölün.

• Rondoya domatesleri,sarımsakları ve tuzu ekleyerek karıştırın.

• Sirkeyi ilave ederek karıştırın.

• Biberlerin sap kısımlarını keserek çıkarın.

• 2-3 cm olacak şekilde keserek hazırlayın.

• Genişçe bir kase içine hazırladığınız biberleri alın.

• Üzerine yine hazırladığınız domates ,sarımsak,tuz ve sirke karışımını ekleyerek karıştırın.

• İster küçük cam kavanozlara isterseniz büyük bir cam kavanoza karışımı yerleştirin.

• Üzerine zeytinyağ gezdirin ve yeni bir kapak ile sıkıca kapattıktan sonra ters çevirerek 1 saat tezgah üzerinde bekletin.

• Daha sonra buzdolabına yada serince bir yere kaldırın.

• Takribi 15 gün içerisinde turşunuz yemeye hazır olacaktır.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle...