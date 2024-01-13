Merhabalar sevgili dostlar... Yeni yılın ilk haftasında ''Yörelerimizin'' lezzetli bir yemeğine yer verelim.

Sivas Mutfağının özel lezzetlerinden biridir ''Divriği Pilavı''..

''Alatlı yada ''Mukaşerli Pilav''olarak da bilinen ,düğün ,bayram gibi günlerde yada Ramazan ayında iftar davet yemeklerinde Sivas 'ta sofralarda yerini alır.

Zengin malzemesi ile tam bir öğün niteliğinde olan ''Divriği Pilavı'',et'i,pirinci,nohutun yanı sıra,üzüm ve badem ile de bir çok lezzeti bir arada damaklarda hissettirdiği gibi son derece de doyurucu bir yemektir.

Görüntüsü ve lezzeti itibariyle kalabalık sofraların özel yemeğidir.

Bu hafta sonu yemekli misafir ağırlıyacak olanlar için de bir seçenek olsun ..

Sivas Mutfağının bu enfes lezzetini bire bir ölçülerde aslına uygun olarak pişirebilir ve sevdiklerinizle sofranızda paylaşırsınız.

Şimdiden kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 3 su bardağı Baldo Pirinç

• 1 kg Dana Kuşbaşı Et

• 100 gr Badem + 2 yemek kaşığı kuru üzüm

• 1 ad kuru soğan

• 1,5 su bardağı haşlanmış Nohut

• 1 kahve fincanı zeytinyağ + 50 gr Tereyağ

• 1 çay kaşığı yenibahar

• Tuz ,Karabiber

• 5 su bardağı Su

HAZIRLANMASI:

• Düdüklü tencerenize zeytinyağını alın ve kızdırın.

• Et'leri ekleyerek yüksek ateşte mühürleyin.

• 5 su bardağı sıcak su ekleyerek pişmeye alın.

• Tereyağını ikiye ayırın ve ayrı tavalara koyarak eritin.

• Birine bedemleri ekleyin ve hafif kavurarak kenara alın.

• Kuru soğanı küçük doğrayın ve diğer tavaya ekleyerek kavurun.

• Pilav tencerenize kavrulan soğanları alın ve nohutları ekleyerek kavurun.

• Bu arada pişen etlerin suyunu süzerek nohutların üzerine ekleyin.

• Yıkayıp süzdüğünüz pirinci,tuz,karabiber ve yenibahar'ı ekleyin karıştırın.

• kavrulan bademleri ilave edin.

• Suyunu süzdüğünüz etlerin 4 su bardağı suyunu ilave edin.Karıştırın.

• Kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

• Bir diğer sunum ise ,eti ayrı pişirip kenara alın.

• Pilavı ayrı pişirin.

• yuvarlak bir tencereye alt kısmına etleri,üzerine pilavı nohutları yerleştirerek bastırın .

• Ve servis tabağına ters çevirerek yerleştirin.

• Görüntüsü ve lezzeti ile enfes bir yemek ikrama hazır.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..