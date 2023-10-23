Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

- Gazi Mustafa Kemâl Atatürk- (1924)

Türkiye'nin gündemini yakından takip ederek önemli konulardaki aydınlatma görevimi son 30 yıldır bıkmadan sürdürüyorum. Önemli olayları atlamamaya ve ilgilileri uyarmaya devam ediyorum.

Bugün 20 Ekim 2023. Şehit ve gazilerimizin kanlarını dökerek emperyalizme karşı kazandıkları muhteşem bir zafer sonrası kurulan Cumhuriyetimiz sadece 9 gün sonra tam yüzüncü yılına girecek. Bir asır devletlerin tarihinde çok önemli bir aşamayı simgeliyor.

Cumhuriyetin ellinci ve yetmiş beşinci kuruluş yılı kutlamalarını fiilen yaşamış ve o günlerdeki büyük coşkuyu tatmış bir kişi olarak bugünkü sessizliğe anlam veremiyorum. 1973’te 26 yaşında idim ve Ellinci Yıl kutlamalarına Burdur 58’inci Topçu Er Eğitim Tugayında Üsteğmen rütbesi ile iştirak ettim. Bu küçük ilde asker ve sivilin adeta kucaklaştığı Bir seri aktivite gerçekleştirildi. Devletimizin gücü ve büyüklüğünü bir kere daha tanımış ve Türklüğümle gurur duymuştum.

75’inci Yıl kutlamaları daha da organize idi. Bu defa halk kitleleri sadece yurt içinde değil yurt dışında da kutlama yapacak şekilde hazırlanılmış idi. Nitekim bende Kazakistan Devlet Başkanı Sayın Nur Sultan Nazarbayev’in özel daveti ile Prof.Dr.Ümit Meriç Hanım ile birlikte Kazakistan Almatı’da bir seri kutlama etkinliğinde ülkemizi temsilen katılmış ve başarılı çalışmalar sergilemiştim.

Bu defa 24 Ekim 2020’de yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kutlamaların 30 Ağustos 2023’te başlayıp 29 Ekime kadar süreceği, bu konudaki tüm hazırlıkların İletişim Başkanlığı tarafından koordine edileceği iç ve dış kamuoyuna duyurulmuştu.

Alınan bu kararlar iyi düşünülmüş planlanmıştı. Aslında 100. Yıla ulaşmak gibi tüm yurttaşları ilgilendiren ve onların birlik ve beraberliğini pekiştirmek için gerekli olan motivasyon unsuru mevcuttu ve bu husus iktidardaki hükumete önemli avantajlar sağlıyordu. Ortaya çıkan sinerjiden çok iyi istifade edilebilir ve seçmenleri üzerindeki konumu daha da güçlendirilebilirdi.

Oysa iktidar bekleneni yapamadı. Cumhuriyetin 100. Yıla ulaşması gibi önemli konunun ciddiyetini iyi algılayamadı. Dünyada savaş dahil ne olursa olsun ekonomimiz ne kadar bozuk olursa olsun Ekim 2023‘te tüm Türkiye'de yer yerinden oynamalı ve yine tüm Türk Milleti coşku ile bu kutlamalara katılmalı idi.

Ayrıca biz inanıyoruz ki Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100.Yıl kutlamaları cumhuriyetimizin itibarının içeride ve dışarıda korunması ile de yakından ilgilidir. Sayın Cumhurbaşkanının “İtibardan tasarruf olmaz” sözünü asla unutmadık.

Ülkemizdeki tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının, valiliklerin, kaymakamlıkların belediye başkanlıklarının, okullarımızın, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerimizin, anayasal meslek kuruluşlarının, köklü spor klüplerimizin geçen yüz yıllık süre zarfındaki gelişmelerini anlattıkları Almanaklar şimdiye kadar elimizde olmalı idi.

Televizyonlar, radyolar, sosyal medyalar bangır bangır 100 .Yıl marşı, şarkısı ve Türküsünü çalmalı idi.

Şimdi yetkililerimize soruyorum. Neden bu sessizlik?. Etkinlikler yapılıyor da biz mi bir şeyler görmüyoruz ?

Vakit geç değildir. Hükumet hızla organize çalışmaları başlatmalı ve bu kutlamalar tüm ülke sathına yayılarak yurttaşlarımızın azami katılımı sağlanmalıdır.