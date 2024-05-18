İMAM -  HATİP   MEKTEP’LERİ    HER   DÖNEM   TARTIŞILMIŞTIR!...( 2 )

İmam –Hatip  Mektep’leri,   kuruluşlarından   i’tibaren,   her  dönem   tartışılmıştır;  hoş,   hâlen   de  tartışılmaya  devam  edilmektedir,  Yetmiş  üç   yıllık   bu   zaman   zarfında,  iki   Darbe-i   Hükûmet, 27  Mayıs  1960,  12  Eylül  1980, bir, Demokratik  usullerle, Milleti’miz  tarafından  seçilmiş,   Parlamento’da,    kâhir,   bir  ekseriyyete   sahip,  Hükûmet’in   alaşağı  edildiği, Muhtıra,  12  Mart  1971  Muhtırası,  bir  de, Türk  Siyâsî   tarihi’ne  “ Post-moderne  Darbe,”  olarak  geçen,   28   Şubat  Darbesi.  Her bir  darbe  ve  muntıra   neticesinde,  iktidar  olan, Mütegallibe, Vesayet  Rejmi,  İmam-Hatip   Mektep’leriyle,  yakından  alakalanmış,  zamanm  zaman, orta  kısmı  kaldırılarak  din  eğitimi  iğdiş  edilmiş,  zaman  zaman,  Meslekî    ders’ler,  dinî   bilgiler   kaldırılmış,  zaman  zaman   da,  İmam-Hatip  Lise’lerinden  me’zun  olaenlara,  Katsayı  ve  başka   engeller   çıkarılarak,  Üniversite’lerin   kapıları    tamâmen,   kapatılmıştır.

28  Şubat  Post-modern  Darbesi  sırasında, 4+4+4  ucube, Mecbûrî  Eğitim  sistemiyle,  İmam- Hatip  Mektep’lerinin   orta   kısımları  kapatılmış,  Kur’ân  Kurs’larına   kayıd   yaşı,   16’ya  yükselmişti. “Ağacın  dalı  yaş  iken  eğilir,”  denilir.  Aile’den   zarûrî  dinî   bilgi’leri  almayan-alamayan, 12  yıllık  mecbûrî   eğitim  müddetinde  de  hiçbir  dinî   ve  ahlâkî    bilgi  verilmeyen  bir  çocuğa,   üstelik,  bülûğ  çağını  geçmiş,  ergenlik  sıkıntılarını  atlatmış  birisine,  bundan   sonra   ne   öğretebilirsiniz?  Bir  nesil, bu  sistem  oyunlarıyla  mahv’edilmiştir.  Bu  devirde, Diyanet  İşleri  Başkanlığı,  Kur’ân  Kursu  Yönetmeliği’nin    Bakanlar   Kurulunca   ta’dil   edilmesi   için,   idare   ettiğimiz,  gazeteler   ve  bizimle birlikte,    hareket   eden,  Refik’lerimiz,    diğer,    gazeteler’le   birlikte,   kesif  neşriyat  yapmamıza   rağmen,  devrin  Hükûmet  ortağı,  Erbakan’ın, “  İmam-Hatip  Mektep’leri  Bizim  Arka  Bahçemiz’dir,”  diyerek,  karşı   çıkması   üzerine, bir  türlü  ta’dil  edilememişti.

4+4+4   Mecbûrî,   Eğitim   Sistemini   ısrarla  ve  hararet’le   müdafaa  eden,  devrin   Başbakanı,  Mes’ud  Yılmaz   ile   bir   Mülakatımızda,  “ Bu  sistem’de  ısrar  etmeyin! Bu  Sizin  Siyâsî  Hayatınızın  sonu  olur,”  dediğimde,”  Ben, bu  hususu,  hocaaefendiyle  görüştüm,  herhangi   bir  mahzuru  olmadığını  söyledi,”  dedi, Benim  aklıma,  “ hocaaefendi”’den,   Merhum,  Kemal  Kacar’ı    kasdettiği  gelmişti, Fakat   sonradan  öğrenrdiğime  göre,  Fetö’yü  kasd’etmişti.

Gerçekten  de  bu  ısarar,  onun  siyâsî    hayatının  sonunu  getirdi.  İlk   seçiimlerde,   Partisi,   barajaltı  kaldı,  sonra  da,   siyaset   sahnesinden    silinip   gitti.

Ak  Parti    İktidara  geldikten  sonra, son  22  yılda, İmam-Hatip  Mektep’lerinin  adedi,  oldukçza , arttı,  buna  müvâzî    olarak,  talebe  sayısında  önemli  artışlar  kald’edildi.  Fakat, bu  kemmiyete  rnağmen,  keyfiyyetet  herhangi  bir  değişiklik  görülmedi.  Daha   önceleri,  cehalet,  meslekî   kifayetsizlikler  tartışılırken,  şimdilerde,  ateizm, deizm    gibi, Frak-ı  Dâlle  ve  dalâlet  vaziyyetleri  kesif  bir  şekilde  tartışılıyor.

İmam-Hatip  Mektep’lerinde, cehaleti  ve  Meslekî  kifayetsizlikleri  göstermesi  bakımından  bizzat  şahid  olduğum,bir  vak’a: Anadolu’nun  gelişmiş  ilçelerinden  birisi  ki, bu  ilçe’de,Anadolu  Erkek  İmam-Hatip , Anadolu  Kız  İmam-Hatip,  düz,  İmam-Hatip,  erkek  ve  kız  liseleriyle,  Ortaokulları  olmak   üzere,   sekiz    İmam-Hakip   Mektebi’nin  bulunduğu  bu  ilçe’de  Yedinci  sınıf’ta  me’zun  olmak  üzere,  talebe’den   birisini, bir  nev’i  “Me’zuniyet  Tezi,”  olarak   Cum’a  namazı  kıldırmak  üzere,İlçe’nin  Cami’i’lerinden  birisine  gönderirler. Cami’i’nin  İmamı,  bir  hafta  müddetle,hutbe’yi  nasıl  okuyacağını,  nelere  dikkat  etmesi  gerektiğini  göstermiş,  ayrıca Cum’a  Namazında  hangi  sureleri  okuyacağını,  def’aı’larca  tekrarlatarak, Tecvid  ve  tashih-i  Huruf  hatalarını  düzelttirmiş, Benim  de  hazır bulunduğum  Cum’a  Namazında, hutbe’yi okudu, Cum’a  Namazını  kıldırdı. Hutbe  zaten  yazılı,  basılmış  kağıttan  okunuyor, İlkokul  me’zunu,  hatta  okur-yazar  olan  herkes  okuyabilir.Hutbe’yi, cümlyeleri   bölerek,  noktalama  ve  vurguları  yersiz  bir  şekilde,  tamamladı. Cum’a  Namazında, birbiriyle  tenasüp  halinde  olmayan,  sureler  okudu,  ikinci  rek’atta  okuduğu  sure, birincüi  rek’atta  okuduğu  sureden  daha  uzun  ve  daha  yukarılardan  idi.Tecvid  ve  Tashih-i  Hurufa  hiç  dikkat  etmemişti.  Namaz’dan  sonra, Cami’i’nin  İmamı,  “  Hocam,  Kardeşimizi  nasıl  buldunuz?  Deyince,  ne  söyleyeceğimi bilemedim, “ Allah  Kabul  etsin!”  dedim. Zeki  imam, ne  kasdettiğimi  anladı, “ Hocam,  bir  hafta  boyunca  namaz  surelerini  okuttum,  en  az  hatayı  bu  surelerde  gördügüm  için,  namazda  bu  sureleri  okumasını ben  söyledim,   ama, yine  de  hatalarında  ısrar  etti,”  dedi.

Marmara  Üniversitesi,  İlahiyat  Fakülte’sinde,  bölüm  Başkanı  olan,  Arkadaşıma, İmam-Hatip  Lise’lerinden  Fakülteye  gelenlerin  Meslekî    liyakat  ve  ehliyyetlerini  sordum.  Son  sınıf,  me’zun  olması  beklenen  talbe’lerden  birisi,  ailesi,  bilhassa,  babası,  eğitimiyle,  iyi  yetişmesiyle  çok  yakından  alakadar,  bizimle  her  fırsatta,  işbirliği  halinde, Fakat,  öğrenci  bî’kayd. Son  sınıf,  me’zuniyetlerine  de  çok  kısa  bir  zaman  kaldı. Bitirme  Tezi  üzerinde  bir  çalışması  yok,  bizlerden  de  yardım  istediği  de  yok. Odama  da’vet  ettim,  Babanız,  sizin  iyi  bir  din  adamı  olarak  yetişmeniz  için  büyük  bir  gayret  ve  fedakârlık  içinde,  biz  de  öyleyiz.  Henüz,  me’zuniyet  için  bir  tez  hazırlamadınız,  Kütüphane’de  Osmanlıca  küçük  risale’ler  var. Onlardan  birisini,  latince  harf’lere  çevir,  biz  de  sana  yardımcı  olalım,  tezini  hpazırla,  me’zun  ol...

Bir  hafta  sonra  odama  geldi,   “  Efendim,  söylediğiniz  gibi,  Kütüphane’de  Risale’yi  buldum,  ba’zı  yerlerini  anlayamadım  ise  de, Latin  harf’lerine  çevirdim,  anlayamadıağım, kelime,  cümle  ve  ta’bir’lerin  altını,  kalınca  çizdim,  Takdirlerinize  arz’ederuim,”  dedi. Uzattığı  rizeleciği  aldım, sahifelerini  açtım, altını,  kalınca  çizdiği,  ya’nî,   anlayamadığı,  kelime,  cümle  ve  ta’birlerin  ilki,   “Şer’i  Şerîf,”  ve  daha  buna  benzer,  günlük  konuşmalarımızda  bile  geçen  Türkçe,  Arapça  ve  Farsca,  kelime,  cümle  ve  ta’birler. Başka  ne  söyleyebilirim  ki,”  dedi.