MEHMED KISAKÜREK HAKK’A YÜRÜDÜ!...

Fikir, da’va, mücâhede, mücâdele Adamı, Adam gibi, Adam, Sultânü’ş-Şuarâ, Üstad, Necip Fazıl Kısakürek Merhumun büyük oğlu, Mehmed Kısakürek, 21 Ekim 2023 Cumartesi günü Hakk’ın rahmetine kavuşmuş olup, Cenaze namazı ,22 Ekim 2023 Pazar günü, öğle Namazını mütâkiben, Eyüpsultan Cami’i’nde kılınmıştır. Cenaze Namazını İstanbul Müftüsü, Prf.Dr. Safi Arpağuş kıldırmıştır. Müftü, Tezkiye ve helallık aldımtan sonra, “ Efendim üzerimizde bir selâm vardır, Muhterem Cumhurbaşkanımız, Rabbim kendisine sıhhat ve afiyet üzere, nice uzun ömürler ihsan buyursun! Merhum’a rahmet diliyor, Cenab-u Hakk, rahmetini, merhametni Merhum’dan ve bizlerden ayırmasın. Aziz babaları, Merhum, Necip Fazıl Kısakürek Üstad’ın koynuna gidecek Mehmed Bey, bu dünya’dan ne haber getirdi, diye sorulacak olursa belki söyleyebileceğimiz tek şey, Üstad’ın hayatında çok önemli yer alan Ayasfyâ-i Kebîr Cami’i’nin artık bir Cami ve mü’minlerin orada secde ettiği haberini götürürse hem onun ruhunu muazzez etmiş olur, hem de biz’lerden hayırlı bir haberlea gitmiş olur,” dedi.

T.B.M.M. Başkanı Numan Kurtulmuş, “ Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Muhterem oğlu, Büyükdoğu Yayıhları Sahibi Mehmed Kısakürek’in vefatını derin bir te’essürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine Sabr-ı Cemîl niyaz ediyorum, Mekanı cennet olsun, ifadelerine yer verdiği bir mesaj neşretmiştir.

Büyükdoğu Yayınları Sahibi, Necip Fazıl NFKKAV Mütevelli Hey’eti Başkanı, Merhum, Mehmed Kısakürek’in Cenaze Namazına, İstanbul Valisi, Davud Gül, Kayseri Milletvekili ve Millî Savunma Komisyonu Başkanı, Hulusi Akar, Akparti İstanbul İl Başkanı, Osman Nuri Kabatepe,Beyoğlu Belediye Reisi, Ali Haydar Yıldız, Esenler Belediyea Reisi, Tevfik Göksu, Eyüp Belediye Reisi, Deniz Köken ve Kalabalık bir Büyükdoğu Gençliği, Üstad’ın hayranları iştirak etmiştir.Namazı müteâkıp, Cenaze Omuzlarda taşınarak, Eyüpsultan Kabristanlıgındaki aile Mezarlığı’nda defn’edielmiştir.

Mehmed Kısakürek Ağabey, Necip Fazıl- Neslihan Kısakürek çifti’nin, 5 Çocuğu’nun en büyükleriydi. Bu sebeble, 25.05. 1983 tarihinde fefat eden Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in, 22.05. 1994 tarihinde vefat eden, Merhume, Muhterem’e Valide’leri, Neslihan Kısakürek’in, 1944 doğumlu,aralarında çok az, yaş farkı bulunan Krdeşi, Ömer Kısakürek’in 26.02. 2005 tarihinde vefat eden, Ömer Kısakürek’in, 1948 doğumlu, Aişe Kısakürek’in, 19.05.2011 tarihinde vefatıyla, 1954 doğumlu, Zeynep Kısakürek’in, 29 Eylül 2021 tarihinde vefatıyla,anne- babasının acısıyla birlikte üç kardeşinin de acısını derinden hissetmişti.

Üstad’ın hayatta kalan tek çocuğu, 1950 doğumlu, Osman Kısakürek, eşi, Filiz Kısakürek’i, 05 Ağustos 2022’de kaybetmiştir. Görüleceği üzere, 1983-20233 arası kırk yılda, Kısakürek Ailesi, yaprak dökümü, hazan görmüştür. Rabbim, Osman Kısakürek Kardeşime ve başta Emrah Kısakürek olmak üzere, Üstad’ın torunlarına, sıhhat ve afiyyet içerisinde uzun ömürler ihsan buyursun...

Mehmed Kısakürek Ağabey, da’va, mücâdele, mücâhede Adamı, Üstad’ın “ Akreb’in kıskacındaki,” Çile’li hayatı’nın en yakından şahidi ve ortağı idi.27 Mayıs 1960 Darbe-i Hükûmeti’nden sonra,matbuatta, hakkında yapılan şen’i tezvirat sebebiyle, zindana atılmış, Medres-i Yusufiyye’de çilesini doldururken, annesi ve kardeşleriyle birlikte, henüz, daha 17 yaşında, reşid bile olmamışken, Babasıyla birlikte çile’lerin en ağırını çekiyordu.İşte Türk Şiir Tarihi’nin en muhteşem şiir’lerinden birisi, olan,” Zindandan Mehmed’e Mektup,” Şiir’inin muhatabı olmuştur.

“ Zindan iki hece, Mehmed’il lâfta!

Baba katiliyle baban bir safta!

Bir de geri adam boynunda yafta...

Halimi düşünüp yanma Mehmed’im!

Kavuşmak mı?.. Belki... daha ölmedim!

Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,

Kırmızı tuğlalar altı köşeli.

Bu yolda tutuktur hapse düşeli....

Git ve gel... Yüz adım...Bin yıl

Lık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak!

“ Bir alem ki, gökler boru içinde!

Akıl, almazların zoru içinde.

Üst üste sorular soru içinde

Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?

Buradan insan mı çıkar, tabut mu?

“ Bir idamlık Ali vardı, asıldı;

Kaydını düştüler, mühür basıldı.

Geçti gitti birkaç günlük fasıldı.

Ondan kalan, boynu bükük ve sefil;

Bahçeye diktiği üç beş karanfil...

Müdür bey dert dinler bu gün “ma’rûzât”!

Çatık kaş hükumet dedikleri zât...

Beni Allah tutumuş kim eder azat?

Anlamaz; yazısız, pulsuz, dilekçem...

Anlamaz ruhumu geçti bilekçem!

Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil;

Sayım var, maltada hiçaya dizil!

Tek yekün içinde yazıl ve çizil!

İnsanlar zindanda birer kemmiyet;

Urbalarla kemik, mintanlarla et.

“ Somurtuş ki, bıçak, nâra ki, tokat;

Zift dolu gözlerde karanlık kat kat;

Beni kimsecikler okşamaz mâdem;

Öp beni alnımdan, sen öp seccadem!

Çaycı getir, ilâç kokulu çaydan!

Dakika düşelim, senlik paydan.

Karıştır çayını zaman erisin;

Köpük köpük, duman duman erisin!

Peykeler, duvara mıhlı peykeler;

Duvarda, başlardan, yağlı lekeler,

Gömülmüş duvara, baş baş gölgeler...

Duvar, katil duvar, yolumu biçtin!

Kanla dolu sünger... Beynimi içtin!

Sükût... kıvrım kıvrım uzaklık uzar,

Tek nokta seçmez, dünyadan nazar.

Yrinde mi acep, ölü ve mezar?

Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz?

Güneşe göç var da, kalan biz miyiz?

“ Ses demir, su demir ve ekmek demir...

İstersen demirde muhali kemir,

Ne gelir ki, elden, kader bu emir...

Garip pençerecik, küçük daracık;

Dünyaya kapalı, Allah’a açık. “ Du’a, du’a, eller karıncalanmış;

Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış

Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış...

Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu;

İplik ki, incecik örer boşluğu.

“ Ana rahmi zahir şu bizim koğuş;

Karanlığında nur, yeniden doğuş...

Sesler duymaktayım: Davran ve boğuş!

Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!

Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!

Mehmed’im, sevinin başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!