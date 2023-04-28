Senaryosu A.B.D.’ de yazılmış, Batılı, ehl-i Salîp tüm devletlerin rol aldığı, Anadolu Sahnesinde, ortaya konulan trajikomik, tiyatro oyununda,F.E.T.Ö, H.D.P.= P.K.K., Nilden- Fırat’a büyük İsrail Devleti hayal eden, Terörist, İsrail, baş rollerde olmak üzere,bunların dahilî, İşbirlikçileri,aralarında tek bir Türk ve müslümanın bulunmadığı, parti şeflerinin kurduğu, küfür, şer, zillet ittifakı, “Hafezan Allah!” kazara iktidara gelirse,Cumhuriyete geçişte, Mustafa Kemal tarafından,Mâtürîdî, Hanefî, Esaslar üzerine bina edilerek kurulmuş bulunan, Diyanet İşleri Başkanlığı lağvedilecek, yerine,Katoliklerin,Ortodoksların, Protestanların,Süryan-ı Kadim Papazlarının, Fener Rum Patriğinin, Ermeni Patriği’nin, Hahambaşının, Alevî dedelerinin her birinin söz sahibi olacağı,bir “İnançlar Kurumu,” kurulacaktır.Kendisini Fatih’in İstanbul’unun Beleadiye reisi değil de, Atina’nın Belediye reisi olduğunu sanan veya bilerek böyle davranan, Ekremos, şimdiden,Paskalya bayramı bahanesiyle bu baş papazlyarla görüşmeler yapmaya başlamıştır.

Minarelerden ezan susturulacak, ye tek parti mütegallibe zamanında olduğu gibi, Türkçe 2 Tangır-tungur,” diye okutulacak, ya da, Avrupa ülkelerinde olduğu gib, ezanlar camii’lerinin içlerinde okutulacak dışardan duyulmayacak. Din eğitimi bütünüyle yasaklancak, Kur’ân Kurs’ları , İmam-Hatip Okulları, İlahiyat Fakülteleri,İslâmÎ Bilgiler Fakülteleri kapatılacak. “ Ezan dinecek, susacak, Bayraklar gönderlerden indirilecek,”Eğer muvaffak olurlarsa, Vatan bölünecek, İzmir Yunanistan ile birleşecek, gönderlerden indirilen Şanlı Albayrağımız yerine, Yunan Bayrağı asılacak.Doğu ve Güneydoğu’da Anavatandan koparılan yerlerde, gönderlerden Albayrağımız indirilecek, terör örgütlerinin mülevves paçavraları çekilecek.

Şimdilerde, L.G.B.T., harf’leriyle simgelenen,asla insan fıtratına uymayan, Lutîlik, habâset, meşru’laştırılacak, i’tibarlılaştırılacak, ba’zı, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, (söylemekten haya ediyorum,Allah Milletilmizin bütün ferd’lerini bu habasetten korusun,) erkek erkeğe, kadın kadın’a evliliğe izin verecekler..

“ Yurtta sulh, cihande sulh,” teranesiyle, Ordumuz, geçmişte olduğu gibi pasifize edilecek,Birleşmiş Milletler ve Nato şemsiyesi altında, dünya’nın 53 ülkesinde vazife yapan ,dünya sulhuna katkı veren Türk Askeiri geri çekilecek, bunun da ötesinde Vatanımızı,Mavi Vatanımızı korumak kollamak için, Libya’da,Azerbaycan’da, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki Kahraman Askerlerimiz geri çekilecek,- Daha şimdiden,C.H.P., H,D.P.=P.K.K.’nın talebi doğrultusunda Suriye ve Irak Tezkerelerine, T.B.M.M.’sinde red oyu kullanmadı mı?- Vatan bölündükten sonra, İzmir ve ba’zı Batı Anadolu şehirleri Yunanistan ile birleşip bir kooalisyon devleti kurulacağına göre, denilecektir, artık, güçlü bir orduya ihtiyaç yok, bize, kim veya kimler saldıracaktırki, denilerek Ordumuz sembolik hale getirilecek, Savunma Sanaayii’ne de ihtiyaç kalmayacağı Savunma Sanaayii’ de durdurulacaktır.

Yap- İşlet- Devret! Modeliyle inşa ettirilen tüm Altyapı eserleri, İstanbul Hava Limanı, Kuzey Maermara Oto Yolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü,Osmangazi Köprü, İzmir Oto Yolu, Avrasya Tüneli,Çanakkale Köprüsü Trakya- Çanakkale Oto Yolu, Niğde- Ankara Akıllı Oto yolu ve daha pekçok, Yap- İşlet- Devret, modaliyle hayata geçirilmiş ne kadar alt-üst yapı varsa, Mesela,Şehir Hastahaneleri hepsi kapatılacak. Çünkü, şimdiden İktidar olmaları halinde, ödemeleri durduracaklarını söyliyorlar. Ödemelerin durdurulması halinde, yerle ve yabancı yatırımcılar Milletlerarası Tahkimea başvuracaklar, Tahkim kararı gereğince ödemeler devam edecek, bu durumda da Zillet ve Şer ittifakı beton bariyerlerle Oto Yolları, Köprüleri, tünelleri kapatacak, buralarda hizmet tamamen duracak...

Dünya milletlerin gıpta ve hayranlıkla ta’kip ettiği Sağlık Sistemimiz tamamen çökertilecek, Yap-İşlet- Devret, modelieyle inşa attirilen ve hizmet veren, Şeher Hastahaneleri kapatılacak, Eğitim- Araştırma ve Devlet Hastahane’leri,Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Müdürü, olduğu, 2002’ den önceki zamanlarda, Sosyal Sigortalar Kurumu’na aid, Hastahaneleri idare eden zihniyyet mensuplarına teslim edilecek, muayene sırası alabilmek için 24 saat, muayene olabilmek için,en az,12 saat,Kurum eczanelerinden ilaç alabilmek içtin de, en az, 24 saat kuyruklarda beklenilecek... Her halde, bir toplumda ba’zılarının celladına aşık olması travmasının bundan daha tra<jik bir örneği yoktur.

Cumhuriyet’imizin, Aziz Millet’imizin bütün kazanımlarını yıkmak, yok etmek için, kurulmuş bir zillet, şirret, küfür ittifakı, yıkım harekatını zaten gizlemiyorlar. “Taş üstünde taş, bedende baş bırakmayacağız, her şeyi yakıp yıkacağız, tamamen bir tahrip siyaseti güdeceğiz,” diyorlar.

Maddî Tahribat zaman içinde telâfî edilebilinir, ma’nevî ve ahlâkî çöküntünün telafisi yoktur. İttihad ve Terakkî’nin ma’nevî ve ahlâkî tahribatını bu millet bir asır geçmieş olmasına rağmen, henüz daha ta’mir edememişken,yeniden, İttihad ve Terakkî bakiyesi, Tek Parti, Mütegallibe, küfrün muasır temsilcisinin başını çektiği, hiçbirisinin anne ve babaları, Türk ve müslüman olmayan parti liderlerinin teşkil ettiği, zillet, şirret ve şer ittifakının, Milletimizin dinî,Millî ve ma’nevî değerlerinin tahribine, hiçbir müslüman, rey vererek, desteak vererek, küfre ve tahribata alet olmamalıdır..Küfre rıza küfürdür, küfre destek büyük küfürdür.

Son günlerde, geliştirilmiş, güzel bir kelam, güzel bir deyim. Kıyamet gününde, Huzur-u İlâhî’de, “Rabbim, sana layık bir kul olamadım, amel-ü Salih’im de yok, fakat, Ömrüm boyunca, C.H.P., zihniyyetine, C.H.P., küfrüne muhalefet ettim,” beni bağışla, diyeceğim....