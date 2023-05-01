Yatırım yaparak kazanç sağlamak isteyenler için en ideal ortam kuşkusuz borsadır. Bu nedenle her geçen gün daha fazla sayıda kişi borsa nedir sorusunun yanıtına odaklanıyor. Borsa, halka açık olan şirketlerin hisselerinin, kıymetli varlıkların, emtiaların, alım satım işlemlerinin yapıldığı bir piyasadır. Borsada işlem gören finansal enstrümanlar sadece sıraladıklarımızdan ibaret değil. Çok daha fazla sayıda enstrüman için alım satım işlemleri yapılabiliyor ve bu sayede düşük ya da yüksek kazançlar elde edilebiliyor.

Borsa çeşitli türlerde ele alınması gereken bir dünyadır. Ülkemizde Borsa İstanbul bünyesinde teşkilatlanan pek çok alt piyasa türünün olduğunu belirtelim. Haliyle bu borsalara ait olan alt Pazar yapıları da bulunuyor.

Borçlanma piyasası ise özel şirketlerin ya da hazinenin ihraç ettiği borçlanma senetlerinin, kira sertifikalarının işleme dahil edildiği bir piyasadır. Borsa piyasaları arasında en çok bilinen bir diğer yapı ise vadeli işlem ve opsiyon piyasası, kısa adıyla VİOP oluyor. Bu piyasada da vadeli kontrat ve opsiyon sözleşmelerinin alım satım işlemleri gerçekleştirilir. Borsayı yakından tanımak için en önemli piyasalar hakkında da yeterli bilgiye sahip olunması gerekir.

Borsanın temel amacı ise yatırımcılar ile fon talebinde bulunan şirketlerin güvenilir bir ortamda bir araya gelmesini sağlamaktır. Elbette tüm işlemler belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu da tüm taraflara güven veren bir özelliktir. Serbest rekabet koşulları altında menkul kıymetlerin hem kolay hem de güvenli bir şekilde alınıp satılmasına imkan tanıyan pazarlar mevcuttur.

Borsaya adım atmak isteyenlerin öncelikle borsanın işleyişi hakkında da bilgi sahibi olması gerekiyor. Milyonlarca yatırımcının bu piyasalarda işlem yaptığını unutmamalısınız. Bu işlemlerin tamamı Borsa İstanbul’a aktarılıyor ve haliyle tek bir merkezde eşleşiyor. Ancak yatırımcıların doğrudan borsaya talimat vermesi mümkün değildir. Mutlaka bir aracı kurum üzerinde talimatların iletilmesi gerekir.

Bu aracı kurumlar üzerinden hesap açan yatırımcılar talimatlarını kuruma iletir ve kurum da borsaya iletir. Bu sayede işlemler gerçekleşir. Yatırımlarını başarıyla gerçekleştirmek isteyenlerin demo hesaplar üzerinden borsa işlemlerine kendilerini alıştırmalarında da fayda olacaktır.