HABER: DİNÇER KARACALAR

Dünyayı yaşanılır bir hâle getirmenin en iyi yolunun çocukları mutlu etmekten geçtiği düşüncesiyle harekete geçen Eczacıbaşı Tüketici Sağlığı Pediatri Grubu, geçtiğimiz yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında başlattığı ve Türkiye genelindeki 35 hastanenin pediatrik yatan hasta servislerinde tedavi gören yaklaşık 1500’e çocuğa moral depolamak için gerçekleştiği etkinlikleri; bu yıl yine Türkiye genelinde yaklaşık 70 hastanede gerçekleştirerek yatarak tedavi gören 5000’e yakın çocuğa bayram mutluluğu yaşattı.

Çocukların her koşulda bayram çoskusunu yaşaması gerektiğine inandıklarını belirten Eczacıbaşı Tüketici Sağlığı Probiyotik Ürün Portföyünden Sorumlu Kıdemli Ürün Müdürü Sena Sinan: “Eczacıbaşı Pediatri Grubu olarak 23 Nisan haftasında yatarak tedavi gören çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikler bizler için çok kıymetli. Bu yıl yaşadığımız deprem felaketi neticesinde deprem bölgesinden gelen çocuklarımız da yatarak tedavi görüyor. Çocuklarımızın yaşadıklarını bu travmatik süreçte yanlarında olarak psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak adına hafta boyunca çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenledik. Tek hedefimiz onlara moral desteği vererek iyileşme süreçlerine destek olmak. Hepimiz biliyoruz ki bir çocuk gülümser dünya değişir.” diyerek çalışmalarının kendileri için önemini vurguladı.

Eczacıbaşı Tüketici Sağlığı Pediatri Grubu markaları BiGaia ve Dynavit sponsorluğunda gerçekleşen aktivitelerde 23 Nisan haftası boyunca pediatri klinikleri; balonlarla, duvardan duvara renkli süslemelerle ve Türk bayraklarıyla donatıldı. Palyaçoların da eşlik ettiği oyunlar ve etkinlikler ile hafta boyunca tüm çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşadı.