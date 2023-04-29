Depremin ilk yaşandığı andan bugüne bölge halkının yanında olan Cihan Baba ve Burcu Haboğlu Baba, bu sefer çocuklara moral aşılamak üzere İlk Umut Derneği’nin Eğitim Koordinatörü Oktay Ön eşliğinde Hatay’a yapılan oyun çadırlarını ziyaret etti. Hatay’da düzenledikleri ziyarette çocuklar ile kitap okuyup, çadır kentte birlikte vakit geçirdiler. Burcu Haboğlu Baba, kitap okuma etkinliği sonrası anı kalması adına kendisinin kaleme aldığı “bir matematik öyküsü olan “Annem Bir Sihirbaz” kitabını imzalayarak çocuklara hediye etti.

“Çocuklar sohbet edecek insan arıyor”

Deprem bölgesinin ihmal edilmemesi ve düzenli olarak ayağa kalkana kadar bölge halkının yanında olunmasının altını çizen Eğitimci, Matematikçi Burcu Haboğlu Baba, “Deprem olduğu ilk andan itibaren ülkemizden ve dünyanın pek çok yerinden bölge halkına destek gönderilse de bu desteklerin düzenli ve sürekli olması gerekiyor. Bu bölgelerde daha sık ve bir plan içerisinde buralarda olup çocuklara ve ailelere moral aşılamamız gerekiyor. Onların derdini dinleyip çözümler üretmek lazım. Çocuklarımız burada sohbet edecek bir insan arıyor, onlarla eğlenip zaman geçirmek istiyor. Onların eğitimlerine eksiksiz devam etmek ve eğitici etkinliklerin daha fazla olması önemli. Biz de bugün, bir nebze olsun bu duruma katkıda bulunmaya çalıştık. Bugün çocuklar bizi çok güzel ağırladı, hepsine teşekkür ederim. Ayrılırken, “Lütfen yine gelin olur mu bizi burada yalnız bırakmayın” diyen çocuklarımızı duydum. inanılmaz duygulandım. onlara söz veriyorum; hep orada olacağız ve insanları oraya gitmeleri için teşvik edeceğiz. Çocuklarımız hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır.” dedi.

“Bizler ve tüm Türkiye deprem bölgesi düzelene kadar bölgede olacaktır”

Eğitim Yatırımcısı Cihan Baba ise, “Bugün buradayız. çocuklarımıza moral vermek için geldik. Onları Burcu ablaları ile eğlenirken, güzel vakit geçirirken görmek, onların gözündeki ışıltıya şahit olmak çok anlamlıydı. Burcu ablaları onlara kitap okudu, birlikte parkta eğlendiler. Kitap okurken çocukların ilgisi, sorular sorması beni çok mutlu etti. Ayrılırken çocukların yine gelin demeleri beni çok duygulandırdı. Burada artık çocuklarımıza en büyük destek düzen ve süreklilik içerisinde yapılacak olan etkinlikler olacaktır. Buraları unutmamak gerek. Birlikte bugünlerin üstesinden geleceğiz. Biz Baba ailesi olarak yine can kardeşlerimizin yanına geleceğiz. Onları seviyoruz hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler bizler ve tüm Türkiye deprem bölgesi düzelene kadar buradaki kardeşlerimiz ile birlikte olacaktır.” dedi.