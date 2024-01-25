Merhabalar sevgili dostlar, Bu hafta ki mutfağımız; HATAY..

İpek yolu ve baharat yolu üzerinde bulunan Mezopotamya ve OrtaDoğu'ya açılan kapı; HATAY, geçmişiyle çok kültürlülüğün sosyal hayatları, ekonomiyi bir çok alanda tezahür etmektedir.

Bu çok kültürlülüğün etkilediği bir diğer alanda ''Gastronomi'dir.'

8000 yıllık tarihi birikim, her bir medeniyetin,dinin,yaşanmışlığın çeşitliliğine has yemek kültürünün ve yöreye özgü lezzet yelpazesini de ortaya çıkarmıştır.



Hatay'da yemek birliktir, mutluluktur, sohbetlerin yaşandığı kalabalık sofralardır.

''Yemek için yaşamak mı? Yaşamak için yemek mi? sorusunun cevabı Hatay'da ''Yemek için yaşamak'tır.''

M.S 3 yy ait olan ''Neşeli Ol, Hayatını Yaşa''mozaiği de bu tezi doğrulamaktadır.

Taze sebzelerin, zeytinyağının, baklagillerin ve tahılların kullanıldığı tipik bir Akdeniz Mutfağıdır, Hatay Mutfağı..

Kendine has özelliği,birçok mutfakta bulunmayan lezzetleri üretmiş olan Hatay Mutfağında yaklaşık 600 çeşit yemek bulunmaktadır.

Fellah köftesi, Kaytaz böreği, Belen tavası, Hatay tavası, Katıklı ekmek, Oruk adıyla bilinen İçli Köftesi, Humus'u, Mütebbel'i gibi liste uzar gider.

Tatlı denildiğinde de tüm Ülkeye yayılmış ''Künefe'', Hatay'ı Hatay yapan lezzetidir.

Bunca çeşitliliğin arasından seçim yapmak oldukça zor olsa da, herkesin rahatlıkla evlerinizin mutfağında pişirebileceğiniz yemekleri seçtim.

Bu güne kadar Hatay Mutfağı lezzetlerini tatmayanlar için son derece pratik ve bir o kadar da lezzetli, üstelik kalabalık misafirleriniz için ortaya koyabileceğiniz bir tarifi sizler için hazırladım.

Hepinize şimdiden kolay gelsin.

• MALZEMELER:

• Ölçülerimiz 4 kişiliktir.

• 500 gr Kuşbaşı Kuzu Et

• 2-3 ad yeşil biber

• 1 ad büyük Kapya biber

• 1 ad büyük kuru soğan (arpacık soğan olarak da kullanılabilir)

• 4 diş sarımsak

• 3 ad domates

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 çay bardağı zeytinyağ

• 1 yemek kaşığı tereyağ

• 2 yemek kaşığı dolusu kuşbaşı doğranmış kuyruk yağı (arzuya bağlı)

• 1 çay bardağı ılık su

• Tuz&Karabiber&Kekik

• HAZIRLANMASI:

• Etleri küçük kuşbaşı olacak şekilde hazırlayın ve tepsiye alın.

• Zeytinyağ ve salçaları ekleyerek güzelce karıştırın.

• Kuru soğan,biberler,kabuğunu soyduğunuz domatesleri ve sarımsakları doğrayarak hazırlayın.

• Toprak tencere içinde fırınlamanız çok daha lezzetli olacaktır.

• Fırına vereceğiniz kabınızın alt kısmına kuyruk yağını yerleştirin.

• Üzerine salça ile karıştırdığınız etleri alın.

• Onların üzerine de soğanlar,sarımsaklar,domatesleri yerleştirin.

• Tuz ve baharatları ilave edin.

• Suyunu üzerine gezdirin.

• Tereyağını küçük küpler halinde yerleştirin.

• Yağlı kağıt ile üzerini sıkıca kapatın.

• 185 derece de ısıtılmış fırında takribi 50 dakika pişirin.

• 50 dakika arada kontrol edin ve sonunda yağlı kağıdı üzerinden alın ,karıştırın ve etlerinizin yumuşaklık derecesine göre 5-10 dakika daha üzeri açık olarak fırınlayın.

• Bu enfes lezzeti sevdiklerinizle paylaşın.

• Afiyet olsun.

• Sevgiyle..