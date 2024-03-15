Azerbaycan Gençlik Vakfı ile Gençler Töhfesi Sivil Tolum Kuruluşu tarafından düzenlenen “Küreselleşmede Kültürlerarası Diyaloğun Rolü” konulu Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Gençlik Forumu İstanbul’da gerçekleştirildi.

Etkinliğe YTB, Türkiye Azerbaycan Dernekler Federasyonu, Azerbaycan Türkiye Gıda Güvenliği Sivil Toplum Kuruluşu, Yeni Çağ Medya Grubu, TİMBİR, Academix Gelişim ve Karyera Merkezi de destek sağladılar.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen “Küreselleşmede Kültürlerarası Diyaloğun Rolü” konulu forum, saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı. Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Gençlik Forumu iki oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Forum öncesinde Azerbaycan ve Türkiye’den diplomatlar, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri Türk Dünyası ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerininin daha da geliştirilmesi konularında görüş ve düşüncelerini belirten konuşmalar yaptılar.

Forum öncesi yapılan açılış konuşmalarında Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı sivil konsey üyesi, Gençlerin Töhfesi STK başkanı Asim Valiyev, proje başkanı, Azerbaycan Türkiye Gıda Güvenliği Sivil Toplum Kurluşu başkanı Mehseti Hüseynova, YTB İstanbul Ofisi Koordinatörü Emre Oruç, İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzade, Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, İstanbul – Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği başkanı Sefer Karakoyunlu, TİMBİR başkan yardımcısı Adil Koçalan, Demokratik Azerbaycan adına Gençler STK başkanı Elmeddin Behbut, Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları Dış İlişkiler Başkanı Mustafa Kanyılmaz, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genelbaşkanı Rafet Ulutürk söz alarak forum konusu çerçevesinde görüş ve düşüncelerini dile getirdiler.

FORUM İKİ OTURUM OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Forum kapsamında "Karabağ ve Batı Azerbaycan kültürel mirası" konulu ilk oturum, Azerbaycan Diaspora Enformasyon Merkezi başkanı Toğrul Allahverdili’nin moderatörlüğünde, siyaset bilimcisi, gazeteci Güngör Yavuzaslan’ın, Ulusal Kanal haber spikeri Yeşim Eryılmaz’ın, bloger-gazaeteci Aysu Mola ve YTB doktora öğrencisi Raşid Mustafazade’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

"Karabağ Zaferinin Kazanılmasında Azerbaycan Türkiye Stratejik Ortaklığının Önemi” konulu 2. oturum da, Batı Azerbaycan araştırmacısı Anar Can Kıtay’ın moderatörlüğünde, Türkiye Azərbaycan Dernekleri Federasyonu koordinatörü Altay Mirzalıyev’in yöntiminde gazeteci, aktivist Natiq Çıraqzadə’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Heriki oturumda da konuşmacılar, hem küresel sorunlar hem de Azrbaycan-Türkiye ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi konusundaki görüşlerini dile getiren konuşmalar yaptılar ve izleyicilerin sorunlarını cevapladılar.

“QARDAŞ ÖDÜLLERİ”

İlgiyle izlenen iki oturumlu forum sonrasında konuşmacılara ve katılıcılara katılım sertifikaları verildi.

Ayrıca, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yaptıkları katkılardan dolayı, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcilerine ve gazetecilere Azerbaycan’da özenle hazırlanmış “QARDAŞA” plaketleri sunuldu.

TEŞEKKÜRLER CAN AZERBAYCAN

Gazetemizin Haber Müdürü M. Kemal Sallı da, “Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geliştilmesine ve Karabağ Zaferi konusunda yaptığı haberler dolayısıyla, “QARDAŞA” plaketine layık görülenler listesindeydi.

Önce VATAN yazı ailesi olarak, Can Azerbaycan’ın Gençler Töhfesi STK Başkanı Asim VELİYEV’e ve Proje Müdürü ve Azerbaycan-Türkiye Gıda Güvenliği STK Başkanı Mehseti HÜSEYİNOVA’ya çok teşekkür ediyoruz.