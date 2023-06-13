Özgür düşünce eyleminin farklı düşüncelere hakaret etme fiilini kapsamamasına rağmen bu provokasyonlar toplumda infiallere neden olduğunu bildiren AKK Hukuk Bürosu Kurucusu Av. Ali Kaan Kılıçoğlu “Farklı dini ve kültürel değerlere sahip olan toplumumuz içinde bu tarz bölücü olaylar ciddi manevi yaralar açmaktadır. Mezkûr hadiseler sonrasında da toplumun belli kesimlerinin eylemsel gösteriler düzenlemesi, bu gösterilerin provokasyonları körüklemesi, yaşanan tartışmalar ve olaylarda birçok adi suça kapı aralamakta olup, çoğu zamanda manevi değerlerini koruma refleksiyle tepki gösteren toplum ile güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmektedir” dedi.

CEZALAR HAFİF KALIYOR

Kılıçoğlu, Türk Ceza Kanunu’nun 125’inci maddesine göre bir kişinin şahsına hakaret edilmesi halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve devamındaki fıkralarda ağırlaştırıcı hükümlere yer verilmesine rağmen, yukarıda bahsedilen suçun işlenmesi halinde ise Türk Ceza Kanunun 216’ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre 6 aydan 1 yıla kadar ceza yaptırımı uygulandığını ifade etti.

“HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI, SUÇ İŞLEMEYİ ÖZENDİRİYOR”

Bu suç işlendiğinde ülkemizde yaşayan her Müslüman bireylerin manen hakarete uğradığını söyleyen Av. Ali Kaan Kılıçoğlu“İşlenen suçun toplumdaki etkisine göre verilen cezanın orantısız kaldığı açıkça görülmektedir.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinin 3. Fıkrası Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır şeklinde olup ceza miktarının 2 yıl üzeri ceza miktarıyla değiştirilmesi elzemdir. Bunun sebebi mevcut hukuki düzenlemeler doğrultusunda 2 yıl ve altında kalan cezalarda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)kararı uygulanma olasılığının yüksek olması sebebiyle kişilerde caydırıcılık oluşturabilmesi açısından 2 yıldan fazla olmak üzere bir ceza yaptırımı düzenlenmesi toplum huzuru ve barışı için gerekmektedir. Dini değerleri alenen aşağılayan kişinin mevcut düzende aldığı ceza asla yeterli olmayıp caydırıcılıktan epey uzaktır” diyerek sözlerini noktaladı.