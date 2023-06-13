İSTANBUL- Türkiye'nin tescilli eski güzeli ve Survivor yarışmasında bir süre yarışan Merve Saraç 13 haziran 1988 doğumlu.

Bir çok güzel işlere imza atan ünlü güzel Ankara doğumlu, 1,78 m boyundadır. TED Koleji'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü okuyarak eğitimine devam etmiş ve bu bölümden de 2011 yılında mezun olmuştur.

Star TV tarafından düzenlenen Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçilmiştir ve Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiştir.



Merve Büyüksaraç 2007 yılında Buzda Dans yarışmasında yarışmıştır. 2012 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır.

HABER: MERVE ELÇİ