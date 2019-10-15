Ateş hattından canlı görüntüler

Barış Pınarı Harekatı’nı, TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri saflarında izleyen SURİYE TÜRKMEN AJANS GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN BOZAN, ateş hattında çektiği görüntüleri ve derlediği haberleri okurlarımızla paylaşmıştır.
Barış Pınarı Harekatı’nı, TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri saflarında izleyen SURİYE TÜRKMEN AJANS GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN BOZAN, ateş hattında canını riske atarak çektiği fotoğrafları ve alandan derlediği haberleri okurlarımızla paylaşmıştır.
Askerlerimizin ve TSK destekli Suriye Milli Ordusu’nun Fırat’ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda umulandan hızla ilerlediğini ve terör yuvalarını ve terörün zor kullanarak kontrol altına köyleri tek tek geriye almakta olduğunu belirten Hüseyin BOZAN, operasyonun kısa zamanda hedeflerine ulaşacağını söylüyor.
Araziyi iyi tanıyan TSK destekli Suriye Milli Ordusu saflarında görev yapan Hüseyin BOZAN, alanda yaşananları bir başka açıdan yaşıyor, gözlemliyor ve değerlendiriyor.
BARIŞ PINARI HAREKATI’NIN GİZLİ KAHRAMANLARI SİHALARDIR
SURİYE TÜRKMEN AJANS GENEL MÜDÜRÜ HÜSEYİN BOZAN ateş hattından peşpeşe gönderdiği mesajlarda, yeni bir destan yazan askerimizin ve TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri’nin ilerleyişini adım adım bildiriyordu. Televizyonlarda da yayınlandığı için gizliliği kalmayan bu “meskun mahallerde terörle mücadele nasıl olur?” konulu bu destansı yürüyüşü, Hüseyin BOZAN’ın mesajlarından aktarıyoruz:
“Barış Pınarı Harekatı'nda TSK ve Milli Ordu Kuvvetleri'nin koordineli çalışmasının neticesinde bölgede güzel sonuçlar elde ediliyor. Büyük bir başarıyla sürdürülmekte olan harekata ilişkin bir başka konuya da değinmek istiyorum; o da SİHA'lardır, SİHA’lar, Barış Pınarı Harekatı’nın gizli kahramanlarındandır.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda beklenilenden daha hızlı bir şekilde ilerliyor, kısa zamanda Rasulayn - TelAbyad hattını bir birine bağlamış olacaklar.
Bu arada birlikler Ayneln Arab kırsalında da ilerliyor.
“TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #TelAbyad hattındaki Halil Yusuf köyü ile #Rasulayn hattındaki Menacir ve Ahras köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #Rasulayn'in güneyindeki Amiriye, Leylan ve Arbein köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
Bu arada unutmadan..
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri, bugün #TelAbyad'da ekmek fırınlarını çalıştırdı ve halka içecek su sağladı.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #Münbiç'in kuzeyindeki Tokhar Köyü’nü, #Rasulayn cephesinde Ceracir ve Melha Köyü’nü terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
Ayrıca #TelAbyad'ın güneyindeki Bir Atvan Köyü’nü özgürleştirildi.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #Münbiç'in kuzeyindeki Um Adese Köyü’nü terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
Türk savaş uçakları tarafından M4 yolu üzerinde terör örgütü YPG/PKK'ya ait Leylan kontrol noktasına düzenlenen hava saldırısında 5 terörist öldürüldü.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #Münbiç'in kuzeyindeki Dendenoğlu ve Ulaşlı (Yaşıl) köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #Rasulayn hattında Salihiye, Libiya ve Tel Benet kamplarını terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #Rasulayn'in güneyindeki Kaşka, Heyla ve Meşru el-Raid köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
..TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #TelAbyad'ın güneyindeki Anter Köyü’nü de terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.
TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri #Rasulayn'in güneyindeki Kaşka, Heyla ve Meşru el-Raid köylerini terör örgütü YPG/PKK'dan ele geçirdi.”
ALLAH’A EMANET OLUN
Allah, Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimizi, TSK destekli Milli Ordu Kuvvetleri’ni ve ateş hattından bize canlı görüntü ve haber aktaran Türkmen Ajansı Genel Müdürü Hüseyin Bozan’ın yardımcısı olsun.