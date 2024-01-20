Merhabalar sevgili dostlar... Bu hafta ki yöresel mutfağımız ''GAZİANTEP''

Coğrafi konumu ve tarihi zenginliği ile Ülkemizin önemli illerinden biri olan GaziAntep,yemek çeşitliliği ile Türk Mutfak Geleneğini renklendiren özgün bir kültürel yapı ortaya koymaktadır.

GaziAntep Mutfağı yüzyıllardan beri topraklarında hüküm süren medeniyetlerin izlerini bugünlere de taşıyan evrensel bir zenginliktir.

400'ün üzerinde yemek çeşidine sahip ,ızgara,haşlama,tava,sote,kavurma,fırın ve tencere yemekleri ile tüm pişirme tekniklerini kullanarak zengin bir pörtfey sergiler.

Yemeklerinde kullandıkları değişik baharat çeşitliği ve 7 çeşit ekşi kullanmaları ile farklılıklarını gösterir.

Hem sağlık,hem tat hemde iştah verici yemekleri ve tatlıları ile hemen herkesin damak tadına hitap eder.

Sabır ve emeğin tabaktaki hali olan yemeklerinden biri de ''Antep Yuvarlamasıdır''.Yerel ağızda ''Yuvalama''şeklinde söylenir.

UNESCO tarafından tescillenmiş bir yemek olan ''Yuvalama'',lezzeti ile ünü Dünyaya yayılan bir yemektir.

Sulu ve çorbaya benzer görünümünde olması nedeniyle yemek mi ? çorba mı? tartışmalarına neden olsa da yuvarlama başlı başına bir yemektir.

Kenti gezmeye gelen turistlerin ilgi odağı olup,damaklarında tarihi bir lezzet bırakmaya da devam etmektedir.

Sizler için bu harika lezzeti bir GaziAntepli'nin elinden tarifi ile sizler için pişirdim ve yazıyorum.

Mutfak defterlerinizde mutlaka olması gereken bir tarif..

Hepinize kolay gelsin.

MALZEMELER:

• 500 gr Kuzu küçük kuşbaşı et

• 1 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 ad kuru soğan

• 1 su bardağı haşlanmış Nohut

• Tuz & Karabiber

• 1.5 lt su

HAZIRLANMASI:

• Kuru soğanı yemeklik doğrayın ve düdüklü tencereye alarak zeytinyağ ilavesi ile kavurun.

• Etleri ekleyerek 10 dakika birlikte kavurmaya devam edin.

• Tuzunu karabiberini ve suyunu ekleyerek 25 dakika pişirin.

KÖFTELER:

• 100 gr Dana kıyma

• 1 kahve fincanı pirinç

• 1/2 kahve fincanı Un

• 1 yemek kaşığı İrmik

• Tuz &Karbiber

HAZIRLANMASI:

• Pirinci ve irmiği rondoya alın ve un haline getirin.

• Kıymayı ,unu,un haline getirdiğiniz irmik ve pirinci,tuz ve karabiberi ekleyerek yoğurun.

• Elinizi sıvıyağ ile yağlayarak nohut büyüklüğünde köfteler halinde yuvarlayın.

YOĞURT SOS:

• 300gr süzme yoğurt

• 1 ad yumurta

• 1 yemek kaşığı Un

• 4 su bardağı et suyu

ÜZERİNE:

• 1 yemek kaşığı tereyağ

• Nane & Kırmızı biber

HEPSİNİ TOPARLAMA:

• Pişirdiğiniz etleri süzgeçten geçirerek eti suyundan ayırın.

• 4 su bardağı et suyunu tencereye alın.Kaynatın.

• Et suyuna köfteleri ekleyerek 5 dakika pişirin.

• Et'i ve nohutları ekleyin.

• Yoğurdu bir kasede biraz su ile açarak çırpın.

• Yumurta ve un ile karıştırarak pürüzsüz kıvama getirin.

• Bu karışıma et suyundan azar azar alarak alıştırdıktan sonra tencereye ekleyin.

• 5-7 dakika kısık ateşte hepsinin özleşmesi için pişirin.

• Tereyağını tavada eritin ve nane ile kırmızı biber ekleyin.

• Pişen yuvalamanızın üzerine gezdirin.

Bu enfes yemeği sevdiklerinize ikram edin.

Afiyet olsun.

Sevgiyle..