M. Kemal SALLI

ALİ ŞİR NEVAİ BAKÜ’DE
Türk Dünyası’nın büyük söz üstadı Ali Şir Nevai Bakü’de, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi milletvekilleri ve Azerbaycan’ın ünlü bilim insanlarının, siyasetçilerinin ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği bir etkinlikle anıldı
Türk Dünyası’nın büyük söz üstadı Ali Şir Nevai, doğumunun 580. yılında Bakü’de, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi milletvekilleri ve Azerbaycan’ın ünlü bilim insanlarının, siyasetçilerinin ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği bir etkinlikle anıldı ve Ali Şir Nevai’nin Vakfın desteği ile yayınlanan “Ali Şir Nevai’in Eserleri” adlı kitabın tanıtımı yapıldı.
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, “Ali Şir Nevai`nin şaheseri olarak kabul edilen “Hamse” adlı eserini Türk dilinde yazması, onun Türk kültürüne olan sevgisinin, saygısının ve bağlılığının tezahürüdür” dedi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Sayın Günay Efendiyeva, Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi’nin milletvekillerini Bakü’de görmekten duyduğu memnuniyeti ve Ali Şir Nevai gibi bir ortak değerimizi Bakü’de, Azeraycan’ın ünlü bilim insanlarıyla birlikte anmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
“Ali Şir Nevai`nin şaheseri olarak kabul edilen “Hamse” adlı eserini Türk dilinde yazması, onun Türk kültürüne olan sevgisinin, saygısının ve bağlılığının tezahürüdür” diyen Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva, Vakfının yapısını, amaçlarını anlattı ve Türk Dünyası’nın zengin kültürünü uluslararası alanda tanıtmaya yönelik geniş çaplı çalışamalar hakkında bilgi verdi
Efendiyeva konuşmasında, Özbekistan'ın, binlerce yıllık geçmişi olan tarihi ve kültürüyle, dünyanın bilim ve kültürüne katkı sağlamış dahi şahsiyyetleri ve mimari eserleriyle Türk Dünyası’nda özel yere sahip olduğunu vurguladı.
Konuşmasında, ortak tarih ve kültüre sahip Özbekistan ile işbirliğinin Vakıf için önemine değinen Günay Efendiyeva, ilişkilerin geliştirilmesinin Türk halklarının birbirine yakınlaşmasında önemli rol oynayacağını söyleyerek, Özbekistan’ın kadim mirasının tanıtılması konusunda farklı projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek şöyle dedi:
“Bu projelerden biri teşkilat tarafından Türk edebiyatının büyük temsilcilerinden Ali Şir Nevai'nin 580. yıl dönümü vesilesiyle yayınlanan ‘Ali Şir Nevai Eserleri’ kitabıdır. Kitabı, Ali Şir Nevai'nin şiirlerinin yanı sıra, Özbek ortaçağ sanatının örneklerinden olan minyatürler süslüyor. Şairin şaheseri olarak kabul edilen “Hamse” adlı eserini Türk dilinde yazması, onun Türk Dünyası’na olan sevgisinin, saygısının ve bağlılığının tezahürüdür.”
Özbekistan’ın Bakü Büyükelçisi Bahram Aşrafhanov: “Ali Şir Nevai Türk dilinde kendine has üslubuyla seçilen, aynı zamanda devrinin büyük saygı sahibi insanlarından biri olmuştur.”
Düzenlediği bu anlamlı etkinlikten dolayı Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Efendiyeva’ya teşekkür eden Özbekistan’ın Bakü Büyükelçisi Bahram Aşrafhanov, etkinliğin iki kardeş devlet - Özbekistan ve Azerbaycan arasındaki işbirliğinin başarılı gelişiminin daha bir parlak örneği olduğunu söyledi. Büyükelçi Aşrafhanov, "Ben bu mekanda dile getirilen samimi sözleri, son yıllarda devletlerimizin başkanlarının çabaları sonucunda ikili ilişkilerde kazanılan yüksek güven, dostluk ve karşılıklı anlaşma ile ilişkilendiriyorum.
Daha önce de belirtildiği gibi, Nevai tüm hayatını Türk dilinin gelişimine adamış ve bu işte büyük başarılar elde etmiştir. Türk dilinde kendine has üslubuyla seçilen Ali Şir Nevai, aynı zamanda devrinin büyük saygı sahibi insanlarından biri olmuştur. Büyük şair, şiir ve nesir eserlerinde yüksek evrensel fikirleri, Özbek dilinin eşsiz zenginliğini ve sonsuz ifade imkanlarını ortaya koyarak milyonlarca okurun gönlünde layıkıyla yer edinmiştir" dedi.
Azerbaycan Milli Meclisin Milletvekili Nizami Ceferov : “Ali Şir Nevai'ye benzemek, Orta Çağ'da ibadet gibiydi”
Azerbaycan Milli Meclisin Milletvekili, akademisyen Nizami Ceferov, etkinliğin öneminden söz eti ve “Bu etkinlik, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı'nın ilk büyük çalışması değil. Vakıf tarafından Türk halklarının edebiyatının ve kültürünün bir araya getirilmesi, mirasımıza ortak şekilde sahip çıkmamız için bir hayli işler yapıldı. Ali Şir Nevai'ye benzemek, Orta Çağ'da ibadet gibiydi. Onun eserleri, Türk ebediyetinin nadide örneklerindendir" dedi.
Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisinin milletvekili Oydin Abdullayeva : “Ali Şir Nevai'nin eşsiz yaratıcı ve bilimsel mirası, sadece Özbek halkının tarihinde değil, aynı zamanda dünya edebiyatı tarihinde, milli kültürümüzün ve edebi-estetik düşüncemizin gelişmesinde de özel yere sahiptir.”
Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisinin milletvekili Oydin Abdullayeva, Ali Şir Nevai'nin dünya edebiyatındaki benzersiz yerinden bahsederken, Asya Rönesansının önde gelen düşünürlerinden olan Nevai'nin dünya edebiyatına katkısının kültürel etkileşimin parlak örneği olduğunu anlatırken şunları söyledi:
“Nevai, tüm hayatını Türk dilinin gelişimine adayarak, bu işte büyük başarılar elde etti. Büyük şairin eserleri Fars, İtalyan, Alman, Fransız, Hint, Türk, İngiliz, Rus, Azerbaycan, Türkmen ve diğer dillere çevrilerek tekrar tekrar yayınlanıyor. Ali Şir Nevai'nin eşsiz yaratıcı ve bilimsel mirası, sadece Özbek halkının tarihinde değil, aynı zamanda dünya edebiyatı tarihinde, milli kültürümüzün ve edebi-estetik düşüncemizin gelişmesinde de özel yere sahiptir”.
Ramiz Asker: Ali Şir Nevai'nin edebiyatdakı yeri Puşkin, Dante ve Şekspir 'in yerinden daha fazladır.
Etkinlikte konuşma yapan Prof. Dr. Ramiz Asker derlediği kitap hakkında bilgi verdi: "Özbekistan'ın bin yıllık tarihi ve kültürel geçmişi vardır. Ali Şir Nevai, Çağatay edebiyatının şahı ve Türk dünyasının en büyük şairlerindendir. Dünya edebiyatında Puşkin, Dante ve Şekspir 'in yeri ne kadarsa Ali Şir Nevai'nin de Türk dünyası edebiyatındaki yeri bundan daha fazladır".
Etkinlkte konuşan Azerbaycan ve Özbekistan milletvekilleri Ali Şir Nevai hakkındaki görüş ve düşüncelerini anlattılar.
Etkinliğin sanatsal bölümünde Azerbaycan Cumhuriyeti Halk Sanatçısı Vagif Esedovun yönetiminde aktör ve aktrisler tarafından şairin şiirleri seslendirildi ve Özbekistan'ın milli müziği takdim olundu.
Etkinliğin sonunda Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisinin Başkanı tarafından, “Türk D’ünyası’nın edebi mirasının ve Ali Şir Nevai’nin tanıtımına yaptıkları katkılarından dolayı” Prof. Dr. Ramiz Asker'e teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler sunuldu.