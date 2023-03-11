M. Kemal SALLI

*Bilimsel Ve Yenilikçi Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler İşlerinden Sorumlu Türksoy Bölüm Başkan Yardımcısı: Temenova Gulzada
*Türksoy bölümü doçenti: Dulaeva Elnara Zilpikarovna
*Türksoy bölümü öğretim üyesi: Nurat İlyas
1934 yılında kurulan Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Kazakistan'daki en önemli eğitim kurumlarından biridir ve Kazakistan Cumhuriyeti yüksek öğretim sisteminin önde gelen çok disiplinli eğitim kurumudur. Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Kazakistan Üniversiteleri genel sıralamasının lideridir ve ülke tarihinde ilk kez Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı "Kalite Alanındaki Başarıları İçin" ödülünü kazanmıştır. Bunun yanı sıra, ürün ve hizmet kalitesindeki başarıları için Bağımsız Devletler Topluluğu Ödülü'nün sahibidir. 8 Haziran 2022 tarihinde yayınlanan «QS Dünya Üniversite Sıralaması» sonuçlarına göre Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi 150. sırada yer almıştır.
Üniversite bünyesinde 16 fakülte, 67 bölüm, 32 araştırma enstitüsü ve bilimsel merkez bulunmaktadır. Öğretim kadrosu 2 binden fazla profesör, bilim doktoru, felsefe doktoru ve adaylarından, en büyük akademilerin 100'den fazla akademisyeninden, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 40'tan fazla onurlu çalışanından, yaklaşık 40 Devlet ve özel ödül sahiplerinden oluşmaktadır.
1989'da üniversite bünyesinde yeni bir fakülte, yani Şarkiyat Fakültesi'nin açılışı gerçekleşmiştir. Günümüzde Şarikiyat Fakültesi, Doğu dilleri bilgisine sahip yüksek nitelikli uzmanlar yetiştiren Kazakistan'daki en büyük Doğu araştırmaları merkezidir. Fakültede yüksek nitelikli pedagojik personel ders vermekte, ilginç ve yaratıcı bir eğitim süreci sürdürülmekte ve çeşitli bilimsel araştırmalar yürütülmektedir. Arap, Türkoloji ve Kore İlmî Araştırma merkezleri, Hintoloji, Sinoloji, İran ve Japon çalışmaları yürütülen kaynak ve bilgi merkezleri, çok büyük ve iyi koordine edilmiş sistemin bir parçasıdır.
Başlangıçta İran-Türk Filolojisi Bölümü'nde Türk dili ve edebiyatı öğretilirken, Şarkiyat Fakültesi'nin kurulmasıyla birlikte Türk dili, edebiyatı ve kültürü çalışmaları yeni bir seviyeye getirilmiştir. Dil ve kültür alanındaki çalışma ve araştırmaların ilk adımı ve sağlam temeli o dönemde atılmıştır. Bölümün kuruluşu ve oluşumunda eğitim alanında öne çıkan önemli isimler vardı.
11 Nisan 1996 tarihinde itibaren «Türk Filolojisi» bölümü bağımsız olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl bu bölüm, 17 kişilik öğrencisiyle ilk mezuniyeti gerçekleşmiştir. 2015 yılından itibaren bölüm adı «TÜRKSOY» olarak değiştirilmiştir. Türksoy Bölümü’nde Türkoloji ve tarih, dilbilim, etnolinguistik, Kazak ve Türk dillerinin karşılaştırmalı tarihi, sözlük bilimi teorisi, Türkçe, yabancı dil, çeviri teorisi gibi alanlarda uzmanlaşan çok yetenekli uzman bilim adamları çalışmışlardır.
2000-2001 yılının başından bu yana, Türksoy Bölümü Doğu Bilimleri fakültesinin diğer bölümleri gibi kapsamlı hale gelmiş ve şimdi sadece Türk dili ve edebiyatı değil, aynı zamanda Türkiye'nin tarihi, kültürü, dini, siyaseti ve ekonomisi de öğretilmektedir. Türksoy bölümünde şu anda 4 doçent, 6 bilim doktoru ve 2 filoloji bilimleri adayı, 6 kıdemli öğretmen olmak üzere 18 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
Bölüm, Kazakistan'daki Türkiye Büyükelçiliği, TC Almatı Başkonsolosluğu, Türkiye'nin eğitim, din ve kültürü ataşeleri, Hoca Ahmed Yesevi adındaki Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi bünyesindeki Avrasya Araştırma Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve diğer birçok Türk kuruluş ve firması ile işbirliği içindedir.
Türksoy bölümü öğretmenleri, öğrencileri bilimsel faaliyetlere dahil etmek, dilbilim ve kültürel çalışmaların güncel sorunlarını ve önemli konularını aydınlatmak amacıyla araştırma seminerleri, bilimsel konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, sempozyumlar, yarışmalar, olimpiyatlar ve diğer birçok bilimsel etkinlik gerçekleştirmektedir.
Her yıl bölüm bazında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden bilim adamlarının katılımıyla niteliksel bilgi, deneyim alışverişine ve akademik bağların güçlendirilmesine katkıda bulunan uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir.
Öğretim üyeleri eğitime paralel olarak monografiler, kılavuzlar ve diğer bilimsel çalışmaların yayınlarıyla bilimsel faaliyetler yürütmektedir. Bölüm ayrıca öğrencilerin araştırma çalışmalarına rehberlik etmekte ve bu da hem uygulamalı hem de teorisyen bilim adamlarının danışmanlığıyla lisans tezi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yazmayı mümkün kılmaktadır.
Türksoy bölümünün birçok başarısından biri, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleriyle eğitim ve kültürel alanda güçlü bağlar kurmasıdır ve bu da dilbilim ve kültür bilimi alanında en iyi uzmanları Kazakistan'a konferanslarla seminerlere davet etme fırsatı vermektedir. Dersler ve bu tür etkinlikler davetlilerle birlikte Türkçe olarak düzenlenmektedir. Türksoy bölümü tarafından düzenlenen etkinliklere farklı devletlerin büyükelçileri, fakülte dekanları ve diğer onur konuklarının katılması gurur vericidir.
Güçlü bağlar sayesinde, öğrenciler Türk üniversiteleri ile gerçekleştirilen karşılıklı değişim programlarına katılabilmektedir ve bu da öğrencilerin Türkçe pratik yapmalarını, Türk kültürünü ve tarihini daha derinden öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
Bölümün başarıları arasında, öğrencilerin ülke genelinde düzenlenen geleneksel Türkçe olimpiyatlarında gösterdikleri başarılı performanslarıyla aldıkları ödüller de vardır. Bunun yanı sıra bölüm, başka da öğrencilere ek ve ücretsiz olarak Türkçe öğrenme olanağı sağlamaktadır. Dersler, anadili Türkçe olan hocalar ve Türk üniversitelerinden gelen yüksek nitelikli uzmanlar tarafından verilmektedir.
Türksoy bölümü mezunları, yurt içi ve yurt dışında rağbet gören, kendine güvenen, başarılı genç bilim insanları ve uzmanlardır. Mezunlar arasında tanınmış bilim adamları, öğretmenler, diplomatlar, sosyal ve siyasi figürler, seçkin çevirmenler bulunmaktadır.
Bölüm, dünyanın farklı üniversiteleri ve eğitim programlarıyla işbirliğine açıktır. Bölümün temel amacı ve felsefesi, seçkin uzmanlardan edinilen bilgileri korumak ve artırmaktır; akademik derinliğin pratik yönelimle birleştirilmesi; kendini dünya sahnesinde güvenle ilan eden ve geniş kültürel bakış açısına sahip evrensel bir dilsel kişiliği oluşturmak için akademik disiplinlerin öğretimine yönelik geleneksel ve modern yaklaşımların birleşimini oluşturmaktır.
Dünya standartlarında bilgi ve beceri kazanmayı hedefleyen aday öğrenciler, Türksoy bölümüne katılarak yüksek standartlarda eğitime erişebilecekler. Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesi, Türksoy bölümünü kazanan öğrenciler akademisyenler rehberliğinde eğitim alma ve bilimsel araştırma yapma fırsatına sahip olmakla birlikte, Türkiye'nin en iyi üniversitelerine akademik değişim programı çerçevesinde en az bir dönem eğitim almaya hak kazanacaklardır. Üniversiteden mezun olduktan sonra, mezunlar geleceğe güvenle bakabilecek ve her türlü zorluğu aşabileceklerinden emin olabilirler.
*Bilimsel Ve Yenilikçi Çalışmalar ve Uluslararası İlişkiler İşlerinden Sorumlu Türksoy Bölüm Başkan Yardımcısı Temenova Gulzada
*Türksoy bölümü doçenti Dulaeva Elnara Zilpikarovna
*Türksoy bölümü öğretim üyesi Nurat İlyas