TÜRK DÜNYASI

GANİRE PAŞAYEVA

(Meclis Kültür Komisyonu Başkanı)

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Asker Hayyam Muhammed oğlu Dashdamirov (2002-2020),

Asker Nazım Afgan oğlu İsmailiyev (1996-2020),

Asker Elçin Arif oğlu Mustafazade (1992-2020),

Baş asker Elshad Donmaz oğlu Memmedov (1996-2020),

Çavuş Vugar Latif oğlu Sadigov (1987-2020),

Gizir Ilgar Ayaz oğlu Zeynallı (1995-2020),

Gizir Yaşar Vasıf oğlu Babayev (1987-2020),

Kıdemli Teğmen Rashad Rashid oğlu Mahmudov (1992-2020),

Binbaşı Anar Gülverdi oğlu Novruzov (1976-2020),

Binbaşı Namig Hajan oğlu Ahmedov (1984-2020),

Albay Ilgar Anzor oğlu Mirzayev (1973-2020),

Tümgeneral Polad İsrayil oğlu Haşimov (1975-2020),

Sivil vatandaşımız Aziz İzzet oğlu Azizov (1944-2020) ... -

Bir yıl önce devlet sınırının Tovuz bölgesi istikametinde yaşanan şiddetli çatışmalardan sonra, tüm Azerbaycan vatandaşları ve dünyanın dört bir yanındaki Azerbaycanlılar bu değerli isimleri tanıdı ve tanıdı. O vatan evlatlarını sevdik, onlarla gurur duyduk, mücadelelerinin mantıklı bir sonuç alacağına inandık. Türk dünyasını sevenler, farklı ülkelerdeki adaletten yana aynı düşüncede olan insanlar, farklı kurum ve kuruluşlar seslerini yükselttiler.

Savaşın ilk gününden ve ilk saatlerinden itibaren gerçek ortaya çıktı: Azerbaycan topraklarını kararlılıkla savunacaktır, ülkede devlet-halk birliği vardır, ordu ve halk Başkomutanlarına sarsılmaz bir güven duymaktadır. Düşmanın Tovuz'da planladığı oyunları boşa çıkaran işte bu önemli etkenlerdi.

Olayın sadece bir sınır ihlali olmadığı, Azerbaycan'a karşı kasıtlı bir askeri saldırı eylemi olduğu açıktı. Elbette bu saldırı Ermenistan'ın baskısını aştı. Dikkatleri Tovuz'a yönelik saldırıdan (veya büyük çaplı provokasyondan) uzaklaştırma ve adil bir barış arayışını engelleme girişimleri başarısız oldu.

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EN ETKİN VE ETKİLİ TEPKİ, KARDEŞ TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DAN GELDİ

Tovuz olayları sırasında uluslararası toplumdan, yakın ve uzak coğrafyalardan, komşulardan ve dostlardan en etkin ve etkili tepki, kardeş Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Kafkasya'da asırlardır atalarımızın rolünü yerine getirmeye devam edeceğimizi söyleyen kardeş devlet başkanı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını söyledi:

"Yukarı Karabağ'ın işgalinden bu yana bölgede yaşanan gerilimin, Ermenistan'ın dikkatsiz ve sistemli saldırıları nedeniyle başarısızlığa uğramasından endişe duyuyoruz. Üstelik bu son saldırı Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapıldı.

... Türkiye, kadim dostluk ve kardeşlik bağlarına sahip Azerbaycan'ın hak ve özgürlüklerine yönelik her türlü saldırıya karşı durmaktan asla çekinmeyecektir. Bölgemizde ve dünyadaki tüm siyasi, diplomatik ve sosyal ilişkilerimizi bu doğrultuda seferber etmek görevimizdir."

12 TEMMUZ’DA TOVUZ’A SALDIRDILAR

Evet, 12 Temmuz öğle saatlerinden itibaren Ermeni Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin Tovuz bölgesindeki mevzilerine topçu ateşi açtı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'na göre, Azerbaycan ordusunun bilinmeyen nedenlerle 12:30 sıralarında UAZ aracıyla Ermenistan devlet sınırını geçmeye çalıştığı iddia edildi. "Ermeni tarafının uyarısı üzerine Azerbaycan askerleri arabalarını Ermeni mevzilerinin yakınına park edip geri çekildiler ve saat 13.45 sıralarında topçu ateşi açtılar."

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Elbette ilgili resmi makamlarımız, algı operasyonuna yönelik bu söylentileri yalanladılar. Azerbaycan Ordusu Ermenistan devlet sınırını geçmek isteseydi bunu arabalarla değil zırhlı araçlarla yapardı. Ayrıca, 2018'den itibaren Gazah, Agstafa, Tovuz, Gedebay ve Daşkesen bölgelerinde Ermenistan ile devlet sınırı üzerindeki kontrolün 2018'den itibaren Devlet Sınır Servisi'ne devredilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Ermenistan sınırında herhangi bir askeri hedefi olmadığını doğrulamaktadır.

Böylece esas olarak 12-16 Temmuz tarihleri ​​arasında yaşanan çatışmalar ve sonraki günlerde gözlemlenen bazı ateşkes ihlalleri sonucunda Tovuz bölgesine bağlı Ağdam, Dondar Kuşçu, Alibeyli ve Hajallı köyleri ağır toplarla ateşe verilmiş, aynı zamanda tahrip edilmiştir. Vahidli, Yukarı Oysuzlu ve Aşağı Oysuzlu köyleri gibi. Asker ve sivil ölümlerinin yanı sıra can kayıpları da yaşandı, altyapı (gaz, elektrik hatları, yollar) hasar gördü, sivillerin özel evleri ve mülkleri tahrip edildi. Örneğin, kısa bir süre içinde sadece Ağdam köyüne yaklaşık 20 top mermisi düştü.

TOVUZ ÇATIŞMALARINDA HALK, DEVLETİNE, ORDUSUNA VE BAŞKOMUTANINA OLAN SEVGİSİNİ GÖSTERMİŞTİR

Takip eden günlerde, Tovuz bölgesine bağlı köylerde sivil nüfusun çatışmalar sırasında verdiği zararı gidermek için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın 2020 devlet bütçesinde öngörülen yedek fonundan uygun ödenek ayrıldı. Tovuz muharebeleri, halkın milli gururunu, Başkomutanlarına, devletine, generaline, ordusuna ve bitmeyen sevgisine olan güvenini canlı bir şekilde göstermiştir. 44 günlük Vatanseverlik Savaşı, Tovuz muharebelerinde halkın yüksek güvenini, milli gururunu ve intikamını inkar edilemez bir şekilde göstermiştir.

Her bir şehidimizin ülke çapında defnedilmesi, şehitlerimizin ruhlarına gösterilen büyük saygının, savaş yollarının devam edeceğine olan koşulsuz inancın bir tezahürüydü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla on binlerce gencimiz ve farklı yaş gruplarından vatandaşlarımız gönüllü olarak cepheye katıldı. Unutulmamalıdır ki 44 günlük Vatanseverlik Savaşı sırasında birçok genç asker, subay ve gönüllü, ana hedef olan toprakların kurtarılması ile birlikte, “generalin intikamını almak” gibi içsel kararlılık, güven ve karşı konulamaz duygularla ilerlemiştir.

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"şehitlerin kanını almak" dersi geçti.

Tovuz muharebelerinde şehadet mertebesine yükselen sevgili şehitlerimizin ruhları önünde bir kez daha derin saygıyla eğiliyor, tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, düşmandan ağır intikam alındı, topraklarımız kurtarıldı, Şuşa'da mukaddes bayrağımız dalgalandı!

DEVLETİMİZ VAROLSUN!