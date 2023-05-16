2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ŞUŞA, Türk Dünyası Sanatçılarını Buluşturdu.

2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti Şuşa, kardeş ülkelerden gelen 250 sanatçının katılımıyla düzenlenen açılış töreniyle yıl boyu sürdürülecek etkinlikler dizisini başlatmış oldu.





TÜRKSOY’un başlattığı “Türk Dünyası Kültür Başkenti” şölenleri dizisinin bu yılki durağı Azerbaycan’ın tarihi kentlerinden Şuşa’ydı. TÜRKSOY’un organizasyonu ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Altay (RF), Tıva (RF), Saha-Yakut (RF), Hakasya (RF), KKTC, Tataristan (RF), Gagavuz Yeri (Moldova) ve Macaristan’dan dans toplulukları ve 20’ye yakın ses sanatçısı Şuşa’da buluştu.

TÜRKSOY SANATÇILARI ve HAR-I BÜLBÜL FESTİVALİ”

2023 Şuşa Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla düzenlenen açılış törenine renk katmak amacıyla Azerbaycan’da buluşan kardeş ülke sanatçıları, Azerbaycan’ın küresel çapta ünlü olan uluslararası festivallerinden olan Har-ı Bülbül Festivali’nde de sahne alarak sanatseverlerin beğenisini kazandılar.

ŞUŞA’nın 2023 Türk Dünyası Başkenti olması dolayısıyla düzenlenen açılış töreni organizasyonunun sanat direktörlüğünü, TÜRKSOY Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Arman Nurmakhamatuly gerçekleştirdi. Etkinlikte Azerbaycan’dan Miralam Miralyamov, Kamile Nabieva, Ayten Meherremova, Aşuk Ali, Kochag Askerov, Natig Shirinov, Fakhrattin Bakhshaliev, Alim Gasimov, Polad Bülbüloğlu, Mustafa Mehmandarov, Yuliziana Kukhmazova, Nimet Murselov, Gulbacı İmanova ve Agaberdi Pashaev solist olarak yer aldı. Türk Dünyası’nın diğer ülkelerinden etkinliğe renk katan sanatçılar şunlardı:

Solistler:

Yuliyana Krivoshapkina - Saha Yakut (RF), İgor Pidghirnii- Gagauz Yeri (Moldova), Arzhan Tudenev- Hakasya (RF), Omak Oorzhak- Tyva (RF), Salamatkhan Sadykova- Kırgızistan, Akmatbek Sultanuulu- Kırgızistan, Aziz Baiimyrzauulu- Kırgızistan, Orazalı Janabaev- Kırgızistan, Gulshan Taalaibekova- Kırgızistan, Zhangabayev Orazalı- Kazakistan, Cheynesh Baytushkina- Altay (RF), Nilgün Kızılcı- Türkiye, Gamze Yıldırım- Türkiye, Cengiz Bütün- Türkiye, Shamuratova Mohıchehra – Özbekistan, Mumınov Yaxyoxon– Özbekistan, Solojonov Xushnudbek– Özbekistan, Sanjarbek Kadirov– Özbekistan, Bekzod Turaev– Özbekistan, Seıtımbetov Kuanıshbay- Karakalpakistan (Özbekistan), Bakbergen Syrymbetov- Karakalpakistan (Özbekistan), Ezızova Bahargul-Türkmenistan, Şarıpow Mansur-Türkmenistan, Ovezgeldi Amanov-Türkmenistan, Marsel Vakhitov-Tataristan (RF), Fanil Fayzullin -Tataristan (RF)

Dans Toplulukları:

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ŞUŞA’nın 2023 TÜRK DÜNYASIKÜLTÜR BAŞKENTİ olması dolasıyla yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve yıl sonunda düzenlenecek kapanış töreninde bu kutlu görev bir başka kardeş ülkeye devredilecek.