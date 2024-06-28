Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) desteğiyle organize edilen ve Özbekistan'ın Zamin şehrinde düzenlenen 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev,’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı. Festivale;Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev,UNESCO temsilcisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli'nin de aralarında bulunduğu 80'den fazla ülkeden 400'e yakın davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, ilki 2018’de Şehrisebz şehrinde yapılan Uluslararası Makam Festivali'nin ikincisinin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 yıl aradan sonra yeni bir ruh ve coşku ile Büyük İpek Yolu güzergahında yerleşen ve yüzyıllar boyunca bilim, sanat ve kültürün önemli merkezlerinden olan Zamin şehrinde düzenlendiğini belirtti.

Özbekistan makam sanatından örneklerin seslendirildiği festival’e Türkiye’den Kültür Ve Turizm Bakanlığı THM Sanatçısı Çiğdem Gürdal da katılarak Özbekçe Halk müziği parçası seslendirdi ve büyük beğeni aldı.Festival çerçevesinde ayrıca Özbek kültürü ve sanatının, gelenek ve göreneklerinin örnekleri sergilendi.30 Haziran’a kadar sürecek festivalin sonunda "En İyi Makam Sanatı Topluluğu", "En İyi Makam Sanatçısı" gibi kategorilerde kazananlar belirlenecek.

Festival’e katılanlardan ve Özbekistan Cumhurbaşkanının yakın ilgisini gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Özbekistan 24 Tv ye verdiği demeçte şunları ifade etti;

“Saygıdeğer Cumhurbaşkanım

Değerli katılımcılar..

İkinci Uluslarası Makom Sanatı Forumuna şahsımı da davet eden,Kıymetli bakanım ve aziz kardeşim Azadbek’e

teşekkür ve şükranlarımı sunuyor sizleri;Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Çolpan Atamızın ifadesi ile Anadolu Kışlağındaki kardeşleriniz ve şahsım adına saygı ile selamlıyorum.

Türk soyluların Ata Yurdu ve Medeniyet Beşiği olan şimdi de “Üçüncü Rönesansını Gerçekleştirme” hedefine yürüyen Kardeş Ülke Özbekistan’da ve bu rönesansa büyük mimarı sayın cumhurbaşkanımızın huzurlarında olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum.

Özbekistan ve Türkiye’nin her alandaki ilişkileri;her iki kardeş ülkenin yüksek vizyonlu kıymetli devlet başkanlarının önderliğinde ve

kardeşlik temelinde,”Kazan-Kazan” esasında büyüyerek ve gelişerek ilerlemektedir.

Kültür toplulukları millet yapar

O Millet de devleti kurar.

Emir Timur’un torunları Özbek kardeşlerimiz tarihin her döneminde devlet olmuş yüksek kültüre sahip “Bey Millettir”.Allah Kardeş Özbekistan devletini ve milletini ebediyen abat etsin.”