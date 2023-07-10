Facebook, Instagram ve WhatsApp’ı bünyesinde barından Mark Zuckerberg’in CEO’sundan yeni sosyal medya platformu.







Twitter’a rakip olmak için sadece üç ay önce uygulama için planlarını onayladıktan sonra Çarşamba günü Twitter rakibi Threads'i resmen başlattı. Şirkete göre, çok sayıda marka, ünlü, gazeteci ve diğer birçok önemli hesap dahil olmak üzere uygulama Perşembe sabahı 30 milyon kayıt aldı.





Threads, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın ana şirketi tarafından geliştirilen yeni bir uygulamadır. Platform, büyük ölçüde metin tabanlı gönderilerden oluşturuyor ve kullanıcılar aynı zamanda fotoğraf ve video da yayınlayabilse de - insanların gerçek zamanlı sohbetler yapabileceği Twitter'a çok benziyor.





500 karakter sınırı var



Meta, Konulara gönderilen mesajların 500 karakter sınırına sahip olacağını söyledi. Twitter'a benzer şekilde, kullanıcılar başkalarının Konular gönderilerini yanıtlayabilir, yeniden gönderebilir ve alıntı yapabilir. Ancak uygulama aynı zamanda Instagram'ın mevcut estetik ve navigasyon sistemini harmanlıyor ve gönderileri doğrudan Instagram Stories'de paylaşma özelliği sunuyor.





Lansmandan sonra bir Threads gönderisinde Meta CEO'su Mark Zuckerberg, "Threads'in vizyonu, sohbet için bir seçenek ve samimi bir kamusal alan yaratmaktır" dedi. "Instagram'ın en iyi yaptığı şeyi almayı ve metinler, fikirler ve aklınızdan geçenleri tartışma etrafında yeni bir deneyim yaratmayı umuyoruz." açıklamasını yaptı.



Şirkete göre Threads, Apple'ın iOS ve Android'i aracılığıyla 100 ülkede ve 30'dan fazla dilde kullanılabiliyor.







Nasıl kayıt olunuyor?

Kullanıcılar, Instagram hesapları aracılığıyla kaydolur ve aynı kullanıcı adını, şifreyi ve hesap adını kullanır, ancak özgeçmişlerini Threads'e özgü olacak şekilde düzenleyebilirler. Kullanıcılar ayrıca doğrudan Instagram'dan takip ettikleri hesapların listesini içe aktarabilir, bu da uygulamayı açıp çalıştırmayı çok kolaylaştırır.



Ancak Threads'ten ayrılmak o kadar kolay değil. Kullanıcılar, uygulamanın ayarlar bölümünden profillerini geçici olarak devre dışı bırakabilirken şirket, gizlilik politikasında "Threads profilinizin ancak Instagram hesabınızın silinmesiyle silinebileceğini" belirtiyor . Apple App Store'a göre bazı kullanıcılar, Instagram gibi Konuların kullanıcılar hakkında toplayabildiği konum, kişiler, arama geçmişi, tarama geçmişi, iletişim bilgileri ve daha fazlası dahil olmak üzere veri miktarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.











