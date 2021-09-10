KAKTÜS MEYVESİ

NEZAHAT GÖÇMEN

MUĞLA

Bodrum’da tattığım meyve. İlkbahar aylarında sapsarı çiçekle başladığı yolculuğun mucizevi meyvesi. Bir sokakta, bir caddede, yol kenarlarında kaktüs bitkisinin üzerinde 3’er, 5’er dizilmiş yavrular.

Temmuz ayından sonra bol bol tüketilen bu meyve ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgesinde yetişir. Anavatanı Güney Amerika’dır. Hormonsuz doğal olarak yetişen ender meyvedir. Genelde arsa kenarlarına çit niyetiyle bir yaprağı dikilir. Yayvan bir şekilde gelişim gösterir, güneş ışığı alan bir alanda yetişir. Sulanmaya ihtiyaç duymaz. Yeter ki bir yaprağı toprağa düşsün. Köksüz çoğalır. Susuz da kalsa meyvelerini olgunlaştırır. Tıp adamı, astronom, yazar ve filozof İbn-i Sina yaşadığı dönemde (980 -1037) bütün meyvelerden daha besleyici olduğunu söylediği incir türüdür.

Kaktüs meyvesi, ne zaman toplanır? Nasıl temizlenir? Nasıl yenir?

Kaktüsgillerden yaprakları etli ve yayvan dikenli bir bitkinin kavun kivi, greyfurt, portakal ve elma, mango tadı karışımı bir meyve. Devasa kaktüsün üzerinde çam kozalağı büyüklüğünde, dışı kırmızı, turuncu, mor arası renkte sivri ve sert dikenli bir kabukla korunmuş, içi daha acık turuncu ve çok çekirdekli bol sıvı içerir. Dış ve iç rengi birbirine yakındır.

Meyve kesildiğinde iç yüzeyinde çekirdekleri gözlenmektedir. C vitamini bakımından oldukça zengin bu meyvenin çekirdekleri küçük ve yenilebilir. Eski yıllarda kırmızı boya üretmek ve gıda koruyucu olarak kullanılmış. Dikenleri ellerinize batarsa bir tabağa zeytinyağı koyup ellerinizi içinde bekletin.

Ülkemizde çok farkı adlarla bilinir

Yetiştiği yörede halk neye benzetiyorsa o şekilde isimlendirilmiş. Frenk yemişi- frenk inciri, dikenli incir, mısır inciri, kaynanadili isimleriyle bilinir. Kıbrıs’ta babutsa adıyla bilinir. Adana’da Hint inciri adıyla kalıp kalıp buzların üstünde veya buz gibi suların içinde kabuğu ile bekletilerek satılan bol bol yenesi meyve. Bu muhteşem aromaya sahip meyveyi eşek inciri de derler. Bazı yörelerde lap inciri olarak da bilinir.

Meyvenin sokak satıcıları

Bodrum eski otogarda, pazarda meyve olarak satılır. Genellikle dikenleri temizlenerek satılır. Yerken kabuk kısmı soyulmaktadır. Eziyetsiz, soyulmuş alıp da yiyebilirsiniz. Tatlı, sulu meyve rengi turuncu ya da kızıl görünümdedir. Yörede fil inciri ve kara incir olarak da bilinir. İnanılmaz lezzetli ama insan koparmaya korkuyor. Meyvesi sabahın erken saatlerinde çiğ henüz üzerinden kalkmamışken mangal maşası ile toplanır. Hiçbir koşul altında çıplak elle dokunulmaması ve koparılmaması gerekir. Uzun sopaların ucuna takılan plastik bardaklalar ile de toplanır. Dikenleri batabilir onun için değişik yöntemlerle toplanır ve soyulur. Dikenleri çok sık, ince ve kısadır. Bitkinin yaprağı yere düştüğü zaman tavuklar için ziyafet. Dikenlerden tavukları etkilenmiyor. Bu yaprakların dünyada yemeği de yapılıyor. Meksika yemek kültüründe en çok sevilen yemek olduğu bilinir.

Meyvenin ham hali yeşildir. Tam olmuş haldeyken inanılmaz renk tonlarına sahiptir. Kokusuna ve muhteşem turuncu rengini seyre dalmak bile keyif vericidir. Buz üzerinde olduğu zaman sonsuz tane yiyebilirsiniz. Ata mutfağının önerisine göre yetişkinler aç karnına 1-2 tane yiyebilir. Yemeklerden 1-2 saat sonra sabah öğlen akşam 1'er-2'er tane günde toplam 5-6 tane tüketilebilir. Bu yıl Bodrum’da tanesi 5 TL olarak satılmaktadır.

Pazardan alıp kendiniz soymak istiyorsanız soğu su ile birkaç kez yıkayın. İğneleri çok küçük, deri altında kalınca rahatsızlık veriyor. Kalın bulaşık eldivenleri ile soyabilirsiniz. Ya da buzdolabında soğuk su içerisinde 6 saat bekletin.

Kaktüs meyvesinin faydaları

İçerisinde bol miktarda C vitamini barındıran meyve güçlü bir antioksidan özelliğine sahip.

Çildi güzelleştirmek bu meyvenin işi. Kırışıklıklar ile savaşırken özellikle gözaltı şişliklerine iyi geliyor. Kullanım alanının en yaygın olduğu yer gözaltı şişlikleri olduğu bilinir.

İbn-i Sina’nın çok kıymetli dediği bu meyve yaz aylarında, kendiniz halsiz ve yorgun hissediyorsanız günde birkaç tane iyi gelir.

Afrodizyak etkisi olan meyve cinsel gücü artırıyor.

Aç karnına daha fazlasını tüketmek kabızlığa yol açabilir.

Kaktüs meyvesinin tam zamanı.

Sindirim sistemi ve bağırsak fonksiyonlarını düzenleyen bu meyveyi mevsiminde bol bol tüketelim.

Afiyet olsun…