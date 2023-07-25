Yüreğimin taa derinliklerinden haykırıyorum. Duyan duymayana, bilen bilmeyene söylesin. ‘Filenin Sultanları’ FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Türk spor tarihine öyle bir zafer sayfası ekledi ki tarifi imkânsız bir mutluluk yaşattı 7’den 77’ye hepimize.

Bu zafer yalnızca bir şampiyonluk değildi. Çünkü sonuç, aynı zamanda ülkemizin puan sıralamasında da dünyanın zirvesine çıkması anlamına geliyordu.

Gece yarısının sabaha uzandığı saatlerde ekran başında hop oturup hop kalktığımız mücadelenin sonunda Kadın Voleybol Milli Takımımız uykusuz gecemizi aydınlatan, gözyaşlarımızı tutamadığımız bir duygu seli yaşattı.

Sultanlara, takımın tümüne, İtalyan hocamız Daniele Santarelli’ye, kısacası emeği geçen herkese gönül dolusu teşekkürler. Ancak hiç tartışmasız, voleybolu milli gururumuz haline getiren ve “Türkiye voleybol ülkesidir” mottosunu yaşama geçiren, ülkemiz voleybolunun çıtasını zirveye taşıyan Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’a ayrı bir parantez açmak zorundayız.

Göreve geldiği 2016 yılından itibaren, bu sporu kitlelerle buluşturan ve futbolun egemen olduğu spor yelpazesine voleybolu kabul ettiren değerli başkanın elde edilen bu başarıda en fazla alkışı hak eden isim olduğunu vurgulamamız gerek.

Şahsında tüm camiaya teşekkürlerimizi iletiyorum.

Bu sevincin, mutluluğun tadını kaçırmaya çalışanlar olsa da kimsenin ne gücü, ne de aklı yetmez bu güzelliği örtmeye.

Voleybol’daki gözle görülür ivme yalnızca Filenin Sultanları’yla sınırlı değil.

İşitme Engelliler Voleybol Erkek Milli Takımımız da, Karabük’te düzenlenen 11. Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 3-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Yenilgi almadan turnuvayı bitiren erkek takımımızın yanı sıra, bayanlarda ise ikinci olduk.

Ayrıca, 17 Yaş Altı Kız Milli Takımımız da, Hırvatistan'ı yenerek yükseldiği finalde, İtalya karşısında 3-1 kaybederek Avrupa ikinciliğini elde itti.

Filede ardı ardına alınan başarılar, Türk voleybolunun bugün geldiği noktanın nişanesi olarak tam da karşımızda duruyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu başarıların adeta, “Geliyorum” dediği son derece açıktı. Gerek Eczacıbaşı, Fenerbahçe, VakıfBank gibi kulüp takımlarımız, gerek her yaş kategorisinde başarıdan başarıya koşan milli takımlarımız, her yönüyle doğru hamlelerin yapıldığı yönetim kadrosu, ‘Perşembe’nin gelişini Çarşamba’dan belli ediyordu.

İnşallah, bu başarıları bile bastıracak nice zaferler yaşatırlar diyor ve tüm voleybol ailesini öncelikle başkan Mehmet Akif Üstündağ olmak üzere bir kez daha ve yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız…

Hoşçakalın…